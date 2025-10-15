Час туда, час сюда: как переход на зимнее время влияет на наше здоровье

как переход на зимнее время влияет на наше здоровье / © Credits

По данным исследования которое опубликовало издание National Library of Medicine, даже небольшое смещение ритмов может вызвать нарушение сна, стресс, а у уязвимых людей — проблемы с сердцем. Мы — существа ритма. У каждой клетки нашего организма есть свой «таймер», который управляет сном, аппетитом, температурой тела, давлением, уровнем гормонов.

Эти циклы — циркадные ритмы (от лат. circa diem — «примерно сутки»). Их координирует так называемые «часы» в гипоталамусе, которые синхронизируются с дневным светом. Поэтому, когда мы переводим часы, даже на один час, этот баланс нарушается. Организму нужно несколько дней, а то и неделю, чтобы снова привыкнуть к новому ритму.

Сердце не любит резких перемен

Самое интересное и одновременно тревожное открытие, что в первую неделю после перехода возрастает риск сердечного приступа. Согласно исследованию, количество случаев острого инфаркта миокарда увеличивается на 4-29% именно в первые дни после перевода часов.

Причина — нарушение циркадных ритмов, что вызывает повышение давления, уровня адреналина и стрессовых гормонов. Наше сердце просто «сбивается с графика».

Факт: больше всего случаев инфарктов фиксируют именно в понедельник после перевода часов — день, когда организм еще не успел адаптироваться, а стресс от начала рабочей недели добавляет нагрузки.

Сон

«Всего лишь час» — говорят те, кто легко переносит изменения. Но на самом деле даже такая мелочь вызывает эффект миниджетлага, то есть легкий аналог смены часовых поясов.

Растет раздражительность, ухудшается концентрация и даже меняется аппетит — тянет на сладкое и жирное.

Люди с «вечерним» хронотипом (совы) переносят перемены хуже, чем «жаворонки».

Повышает риск ожирения, диабета, гипертонии и даже депрессии.

Погода, гормоны и сезонные сбои

Интересно, что климат тоже имеет значение. Резкие перепады температур, увеличивают риск инсульта на 1,5% за каждый градус изменения в течение суток. В сочетании со сбитым ритмом сна и стрессом это создает идеальные условия для сердечно-сосудистых проблем.

Кто в группе риска

Особенно внимательными к себе должны быть:

мужчины старше 55 лет,

люди с гипертонией, ожирением или метаболическим синдромом,

те, кто работает посменно или часто недосыпает.

Как помочь телу адаптироваться

Готовьтесь заранее. За несколько дней до перехода на новое время ложитесь и просыпайтесь на 15-20 мин позже (или раньше — в зависимости от направления).

Больше солнца днем. Свет помогает «перенастроить» биологические часы.

Меньше экранного света. Синий свет смартфонов сбивает выработку мелатонина — гормона сна.

Не перегружайте сердце. В первые дни после перехода воздержитесь от интенсивных тренировок.

Заботьтесь о тепле. Температурные «качели» — не время бегать утром в тонкой куртке.

Переход на летнее и зимнее время — это не просто организационная мелочь, а биологический вызов. Хотя для большинства людей последствия минимальны, для тех, у кого уже есть проблемы со сном или сердцем, это может быть серьезным стрессом. Пока есть только обсуждение возможной отмены перевода часов, мы можем хотя бы научиться делать этот переход более мягким для себя, с уважением к собственному биоритму.