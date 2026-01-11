Чай №1, который может улучшить настроение / © Associated Press

Чай — один из древнейших и самых универсальных напитков в мире. Его пьют для согревания, успокоения, концентрации и удовольствия. Однако издание Real Simple рассказало, что некоторые виды чая могут действительно влиять на настроение, снижать тревожность и поддерживать работу мозга.

Чай — это пример ежедневной привычки, которая работает на наше ментальное здоровье сразу на нескольких уровнях. И среди всех вариантов есть безоговорочный фаворит.

Чай №1 для улучшения настроения

Если говорить о балансе между научными доказательствами, доступностью и пользой, зеленый чай уверенно занимает первое место. Он поддерживает здоровье мозга и может даже замедлять его возрастные изменения. Секрет — в сочетании аминокислот и антиоксидантов, в частности:

L-теанин — аминокислота, которая снижает тревожность, способствует расслаблению и мягкой концентрации

Аргинин — поддерживает нервную систему

EGCG (эпигалокатехин галат) — мощный антиоксидант с противовоспалительными и нейропротекторными свойствами

Полифенолы зеленого чая могут влиять на нейромедиаторы, связанные с настроением, а также поддерживать ось «кишечник — мозг», которая напрямую связана с нашим эмоциональным состоянием. Интересно, что даже аромат зеленого чая способен вызывать положительные эмоции.

Нюанс

Зеленый чай содержит кофеин. Кому-то он добавляет энергии и улучшает настроение, для других — может усиливать тревожность, особенно вечером. Безкофеиновые версии существуют, но стоит знать, что при декофеинизации часть полезных полифенолов может теряться.

Альтернативы

Если зеленый чай — не ваш вариант, диетологи советуют обратить внимание на травяные настои, которые не содержат кофеина, но имеют выраженный успокаивающий эффект.

Мятный чай. Мята и перечная мята известны своей способностью снижать напряжение, улучшать концентрацию и «прояснять» голову. Аромат ментола действует как природный стимулятор и одновременно успокаивает.

Ромашка. Классика вечернего релакса, ромашковый чай помогает снизить уровень стресса, улучшить сон и мягко стабилизировать настроение.

Лавандовый чай. Недаром ассоциируется со спокойствием, он уменьшает тревожность, помогает расслабиться и подходит для вечерних ритуалов.

Как работает чай

Польза чая — это не только биохимия.

Чай — это способ гидратации, а обезвоживание напрямую влияет на настроение и концентрацию

Антиоксиданты (полифенолы и флавоноиды) поддерживают сердце, мозг и метаболизм

Сам процесс заваривания — это ритуал паузы, момент заботы о себе

Сам процесс приготовления чая может быть не менее полезным, чем сам напиток. Теплая чашка в руках, аромат, несколько минут тишины — все это сигнализирует нервной системе, что можно расслабиться.

Когда настроение нестабильно, не всегда нужны радикальные решения. Иногда достаточно простого и доступного ритуала. Зелёный чай — научно подтверждённый фаворит для поддержания настроения, но мята, ромашка и лаванда не менее эффективны, если вам ближе спокойствие без кофеина.