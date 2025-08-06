Чего нельзя делать во время грозы: советы от ГСЧС Украины / © Associated Press

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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) регулярно напоминает, что природа не прощает неосмотрительности. Особенно в условиях постоянного растущего количества погодных аномалий.

Мы расскажем о важнейших советах от спасателей, чтобы вы точно знали, чего нельзя делать во время грозы дома, в городе, на природе или в автомобиле.

Молния — это мощный электрический разряд, который может достигать 30 000 ампер (для сравнения: в обычной бытовой розетке — 16). Поражение молнией часто заканчивается ожогами, остановкой сердца или смертью.

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Что категорически запрещено делать во время грозы

Не пользуйтесь мобильным телефоном на открытом воздухе. Несмотря на распространенное мнение, сам по себе телефон молнию не притягивает. Но наушники, металлические корпуса или провода могут стать проводником. Если вам нужно позвонить, сделайте это в помещении.

Избавьтесь от всего металлического . Цепочки, серьги, браслеты, велосипеды, сумки с металлическими ручками — все это потенциальные проводники. Избегайте контакта с металлом, особенно на природе.

Не прячьтесь под одиночными деревьями. Самая высокая точка — главная мишень для молнии. Именно поэтому одно дерево посреди поля — худшее укрытие. Расстояние до деревьев должно быть не менее 30 метров.

Не бегите и не ездите на велосипеде или мотоцикле. Движение во время грозы увеличивает электрическую активность вокруг тела, а следовательно, и вероятность поражения молнией.

Не прикасайтесь к электроприборам и воде. Во время грозы выключите стиральные машины, телевизоры, компьютеры. Вода — проводник, поэтому избегайте мытья посуды, купания или душа. Выключите бойлер.

Закройте окна и двери. Молния может проникнуть внутрь помещения через щели, вытяжки или даже электропроводку. Защитите свой дом, закрывайте все и отключайте ненужные приборы от розетки.

Если гроза застала на улице

Найдите углубление в земле, например, ров, траншею или низину. Присядьте на корточки, обхватите ноги руками.

Не ложитесь на землю, ведь чем больше площадь контакта, тем выше риск поражения током.

Держитесь подальше от электроопор, антенн, металлических конструкций, воды и открытой земли.

Если вы в машине

Здесь все не так страшно. Авто с металлической крышей действует как клетка Фарадея, так что молния пройдет по внешнему корпусу и не поразит пассажиров.

Что делать:

Закройте все окна

Не прикасайтесь к металлическим частям

Заглушите двигатель, если можете переждать

Опасно только в кабриолетах, автомобилях с пластиковой крышей и мотоциклах — здесь защиты нет.

Это не просто слова. Поражение молнией убивает. Помните, лучше показаться параноиком, чем стать заголовком новостей. Безопасность — это не преувеличение, а необходимость. Поэтому в следующий раз, когда небо сгустится и раздастся гром, будьте готовы, а не удивлены.

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Берегите себя и близких.