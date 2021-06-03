Чем опасна потеря обоняния после перенесения COVID-19

Внезапное исчезновение обоняния – это один из симптомов коронавирусной инфекции. После выздоровления обоняние должно вернуться на протяжении 2-3 недель. Но иногда это не происходит.

Что делать, если обоняние не возвращается или исказилось, рассказал семейный врач, врач УЗД-диагностики клиники ISIDA Коломиец Людмила.

Причины исчезновения обоняния

После перенесения COVID-19 у 9 из 10 человек обоняние возвращается в течение 2-3 недель. У тех, кому повезло меньше, – в течение 1-6 месяцев и дольше.

Исчезновение нюха – аносмию – связывают с повреждением:

нюхательных нервных клеток;

обонятельных луковиц;

участка коры головного мозга, который отвечает за распознавание запахов;

поддерживающих клеток нюхательного эпителия.

Если у вас выработались антитела к вирусу, а нюх не вернулся или исказился, дайте организму 2-3 недели на восстановление. Поскольку установить место поломки и локально ее исправить невозможно.

Влияние обоняния на аппетит

При отсутствии обоняния, как правило, снижается аппетит. Потому что благодаря обонянию мы не только ощущаем запах еды, но и чувствуем ее вкус. Запахи воспринимаются двумя способами – ортоназально и ретроназально.

Ортоназально, то есть через нос, когда вдыхаем аромат цветка или блюда с воздухом. Молекулы запаха попадают в нос. Затем – в обонятельную щель, где их считывают обонятельные клетки с ресничками. И конечная станция – мозг, куда обонятельные клетки отправляют информацию о запахе еды через обонятельный нерв.

Ретроназально, то есть через рот, – запах попадает в носовые пазухи, передвигаясь по задней стенке горла, когда мы пережевываем пищу.

При аносмии мы теряем возможность различать запахи и ортоназально, и ретроназально. Это влияет не только на аппетит, но и снижает уровень пищевой безопасности. Человек не может отличить испорченное блюдо от свежего, соленое или горькое от сладкого.

Восстановление обоняния

Если спустя 2-3 недели ощущения запахов не вернулось, начните тренировку обонятельных рецепторов.

Для этого вам понадобится эфирное масло, например, лимонное или эвкалиптовое. Капните 2-3 капли масла на ватный диск или сухую салфетку. А затем вдыхайте его на протяжении минуты 2-3 раза на протяжении дня. Между тренировками должен быть перерыв. Вдохи – короткие, глубокие, спокойные. Вдыхая масло, воссоздавайте в памяти знакомый вам запах лимона или эвкалипта. Чередуйте эфирные масла. Кроме масла лимона и эвкалипта, подойдет масло розы, мяты, цитрусовых.

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По той же схеме вдыхайте ароматы ярких специй. Это может быть кардамон, мускус, фенхель, кориандр, мускатный орех, корица, гвоздика, мята и другие. Желательно, чтобы их запахи были вам ранее знакомы.

Ешьте продукты, содержащие провитамин и витамин А – печень, рыбу, мясо птицы, яйца, сливочное масло, облепиховое масло, морковь, тыкву, хурму, персики. Можно принимать витамин А в виде пищевой добавки.

Тренируйте нюхательные рецепторы каждый день до восстановления обоняния, но без фанатизма. В противном случае обонятельные нейроны привыкнут к "тренировочным" запахам.

Следите за уровнем увлажненности в спальне, рабочем кабинете. Если воздух сухой, приобретите увлажнитель.

Не закапывайте нос неразбавленными эфирными маслами, не делайте ингаляцию содовым раствором. Эти народные методы лечения не ускорят процесс восстановления обоняния, но обожгут слизистую оболочку носа и рецепторы. Не пользуйтесь гормональными спреями для носа без предписаний врача. При заложенности носа, насморке, жжении или зуде, которые появились после перенесения коронавирусной инфекции, обратитесь к доктору.

Появление неприятных запахов свидетельствует о восстановлении обоняния. Искаженные запахи могут преследовать вас продолжительное время, поэтому запаситесь терпением.

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