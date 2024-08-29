Чем полезен гибискусовый чай для вашего здоровья

Чай из гибискуса (каркаде) очень полезен для нашего здоровья. Он снижает артериальное давление и холестерин, помогает контролировать вес.

На странице Remedy Reset рассказали о пользе чая каркаде для нашего организма. Однако существуют также определенные риски его употребления для беременных женщин, лиц, принимающих некоторые лекарства или людей с определенными заболеваниями.

Что такое гибискусовый чай (каркаде)

Гибискус (каркаде) – это цветущее растение, произрастающее в теплых климатических условиях. Его цветы имеют темно-красный цвет и сладкий терпкий вкус, похожий на клюкву. Мы чаще называем это растение каркаде, а весь мир использует его как пищу и лекарство.

Преимущества чая из гибискуса

Снижает систолическое и диастолическое артериальное давление;

Снижает и помогает контролировать "плохой" холестерин (уровень липопротеинов низкой плотности);

Снижает уровень сахара в крови. Значительно снижает уровень глюкозы натощак. Это количество сахара в крови после того, как человек не ел ночью. Уровень глюкозы в крови натощак — тест, используемый врачами, чтобы определить может ли у человека быть диабет;

Помогает контролировать вес. Может привести к потере веса как у людей с ожирением, так и у тех, у кого нет этого заболевания. Чай каркаде может стать полезным в лечении метаболического синдрома, с группой состояний, повышающих риск возникновения диабета II типа, инсульта и развития ишемической болезни сердца.

Влияет на гормональный баланс. Одним из традиционных применений чая в мексиканской медицине является лечение предменструального синдрома (ПМС). Кроме того, каркаде используют для облегчения симптомов менопаузы. Чай содержит фитоэстрогены – химические вещества, действующие в организме как эстроген.

Питательность чая

Чистый чай из гибискуса калориен и не содержит кофеина. В нем присутствуют такие минералы, как кальций, магний и калий.

Но причиной, почему гибискус обращает на себя внимание в медицинских исследованиях, является содержание полифенолов — большая группа химических веществ с антиоксидантными свойствами. Они содержатся во многих пищевых продуктах, но их особенно большое количество находится именно в гибискусе.

Риски употребления чая каркаде

Врачебное взаимодействие. Чай может взаимодействовать с некоторыми лекарственными средствами, включая ацетаминофенол (тайленол) и гидрохлоротиазид (мочегонное средство). Поскольку гибискус содержит фитоэстрогены, есть вероятность, что он может влиять на действие гормональных препаратов, таких как противозачаточные таблетки.

Беременность и кормление грудью. Фитоэстрогены могут влиять на уровень гормонов женщины.

Поражение печени. Прием 300 мг экстракта каркаде в день в течение 3 месяцев может привести к повышению уровня печеночных ферментов.

Артериальное давление. Людям, со склонностью к низкому кровяному давлению, следует быть осторожными, поскольку чай может еще больше снизить его.

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