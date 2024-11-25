Чем полезно купание в холодной воде

Погружение в холодную воду — настоящее тонизирующее средство. Хотя поначалу этот процесс вызывает шок организма, преимущества плавания в холодной воде высоко оцениваются экспертами по здравоохранению во всем мире.

Такие регулярные купания оказывают чрезвычайно положительное влияние на наше физическое и психологическое здоровье. Woman&Home рассказали своим читателям о пользе и преимуществах такого купания.

Плавание в холодной воде, известное также, как плавание в открытой воде или дикой природе, стало одной из наиболее популярных тенденций за последние пару лет. Более 7,5 миллионов человек плавают в прудах, озерах, реках и морях каждый год. И все больше людей приходят именно к купанию в прохладной или холодной воде, не дожидаясь теплого времени года. Но действительно ли такое плавание полезно для организма и каковы его преимущества.

Повышение настроения

Когда эндорфины, гормоны, которые образуются от стрессовых факторов и помогают облегчить боль и улучшить самочувствие, соединяются с центрами вознаграждения в мозге, они влекут за собой высвобождение дофамина. Исследование из Карлова университета показало, что погружение в холодную воду может увеличить уровень дофамина на 530%, что делает это одним из самых больших преимуществ плавания в холодной воде.

Хотя такое плавание почти мгновенно поднимает настроение, исследования показывают, что его положительное влияние выдерживает испытание временем. Исследователи из Университетского колледжа Лондона изучали использование этого метода для лечения многолетней депрессии у молодой женщины, не испытывающей облегчения от антидепрессантов. После еженедельного плавания в холодной воде она начала замечать у себя улучшение настроения после каждого занятия и стойкое уменьшение симптомов депрессии, без употребления лекарства в течение года.

Улучшение метаболизма

Исследование из Карлова университета показало, что терапия холодной водой может улучшить ваш метаболизм – процесс, превращающий пищу в энергию, на целых 350%. Другое исследование, проведенное в Нидерландах в рамках NUTRIM, показало, что это происходит благодаря индуцированному холодному термогенезу, когда холодная вода заставляет ваше тело использовать больше энергии для изменения и повышения внутренней температуры.

У ускорения метаболизма есть множество преимуществ для здоровья, особенно оно идеально подойдет тем, кто хочет похудеть без диет. Ускоренный метаболизм означает, что ваш организм может сжигать больше калорий.

Исследование также показало, что при низких температурах у людей производится больше бурого жира, также известного как бурая жировая ткань. Этот жир содержит больше митохондрий – клеток, которые являются "двигателями" для сжигания калорий и выработки тепла.

Чем полезно купание в холодной воде / Фото: www.credits

Тренировка всего тела

Если вы считаете, что купание в холодной воде не для вас, стоит отметить, что любой вид плавания является эффективной кардио и силовой тренировкой. Просто холодная вода делает движения более напряженными, поскольку ваше тело прилагает большие усилия для сохранения тепла.

Кроме того, использование таких специальных плавательных аксессуаров, как ботинки, перчатки и гидрокостюм, заметно усложнят плавание, а это будет способствовать сжиганию калорий. Кстати, такая интенсивная тренировка не только будет способствовать похудению, но и улучшит ваш сон.

Поддержка иммунной системы

Хотя связь между плаванием в холодной воде и укреплением иммунной системы еще не доказана на все сто процентов, некоторые исследования показывают, что часто плавающие люди менее подвержены определенным заболеваниям и инфекциям.

Несколько исследований, включая проводимые Академией физического воспитания Ежи Кукучкии Istituto Ortopedico Galeazzi показали, что погружение в холодную воду способствует усилению иммунной системы. Это приводит к увеличению лейкоцитов и антиоксидантов в организме для борьбы с новыми стрессовыми факторами. Однако для подтверждения этих выводов требуются дополнительные исследования.

Уменьшение боли и воспаление

Известно, что низкие температуры часто используются как естественное обезболивание. К примеру, пакет со льдом — первое средство для уменьшения отеков и спортсмены часто используют ледяные ванны против мышечных травм. Это подтверждается научными исследованиями, в частности, группа ученых из Политехнического университета Гонконга обнаружила, что погружение в холодную воду после тренировки может помочь уменьшить воспаление и боль в течение следующих 24 часов.

Эффективная экотерапия

Мы все знаем о пользе медитации и прогулок на природе – это популярная версия классической практики осознанности. Неважно, будь это море или купание в тихом озере, во время такого плавания вы будете наблюдать прекрасные, почти идеалистические пейзажи, а это в свою очередь будет способствовать спокойному состоянию мышления.

Единство с единомышленниками

Вы можете легко найти группу и компанию единомышленников, которые будут поддерживать вас и ваши стремления к холодному купанию. Это позволит вам расширить свой кругозор и познакомиться с новыми, интересными людьми из разных сфер. Ведь купание в дикой природе легко объединяет разных людей, которые никогда бы не встретились в повседневной жизни.

Анестезиолог и пловец в холодной воде Mark Harper считает, что когда лицо погружается в холодную воду, через парасимпатическую нервную систему отправляются сигналы, переводящие ваш организм в режим "отдых и пищеварение". Это приводит к снижению частоты сердечных сокращений и уменьшению воспаления, в результате в кровь высвобождаются серотонин и норадреналин – химические вещества, подавляющие боль.

Сегодня преимущества лечения холодной водой, известной как холодная гидротерапия, можно получить с помощью холодного душа, плавания в бассейне и, конечно, холодной воды.

Чем полезно купание в холодной воде / Фото: www.credits

Правила безопасности

Решаясь заниматься таким видом плавания, обязательно надо быть благоразумными. Плавание в холодной воде может быть опасным и привести к холодовому шоку, особенно если вы не привыкли к определенным температурам, а также к гипотермии в экстремальных условиях. Помните, не стоит прыгать головой вперед в полузамерзший водоем в середине января без соответствующей подготовки. Необходимо пройти индукционный сеанс в холодной воде для подготовки, обязательно предупредить спасателей на пляже, прудах или озерах, прежде чем начать плавать.

Надевайте адекватную защиту: если купаетесь зимой, купите качественный гидрокостюм, неопреновые перчатки и ботинки, а также защиту для головы.

Лучше начать подготовку к холодному сезону летом, чтобы пройти акклиматизацию. Если вы без подготовки войдете в воду с температурой ниже 10°C, это может вызвать шок и тахикардию, а также онемение и боль в руках и ногах.

После того, как вы выйдете из воды, нужно снять всю холодную и мокрую одежду и в течение 20-30 минут оставаться в тепле.

Находясь в воде, следите за своим дыханием, ведь оно может начать ускоряться. Для того чтобы этого не произошло, желательно заранее изучить определенные дыхательные практики.

Плавание в холодной воде – интенсивная деятельность, после которой обязательно нужно отдохнуть.

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