Чем полезны тыквенные семечки для вашего здоровья

Тыквенные семена – питательный и полезный продукт, который может улучшить общее состояние вашего организма.
Врач Jeff Winternheimer рассказал своим подписчикам о пользе тыквенных семечек для здоровья, особенно тех людей, кто испытывает боль в пояснице.
Содержание магния
Тыквенные семена богаты магнием — минерал, известный своими свойствами в расслаблении мышц. Необходимый уровень магния может помочь снизить мышечное напряжение, что будет способствовать облегчению боли в пояснице. Он также помогает поддерживать здоровье сердца, снижает уровень холестерина и снижает риск сердечных заболеваний.
Противовоспалительные свойства
Эти семена содержат антиоксиданты и противовоспалительные соединения. Боль в пояснице часто связана с воспалением и наличие тыквенных семян в рационе может помочь снизить маркеры воспаления, потенциально облегчив дискомфорт.
Омега-3 жирные кислоты
Тыквенные семена содержат Омега-3 жирные кислоты, известные своим противовоспалительным действием. Потребление богатых Омега-3 продуктов может помочь справиться с воспалением и будет способствовать улучшению общего здоровья суставов и позвоночника.
Плотность питательных веществ
Тыквенные семена – богатая питательными веществами пища, которая обеспечивает наш организм необходимыми витаминами и минералами. Они могут поддержать общее самочувствие и способствовать восстановоление организма после различных воспалительных состояний.
Содержание белка
Белок имеет большое значение для здоровья и восстановления мышц. Семена тыквы – хороший источник растительного белка, который может помочь в их восстановлении и поддержке.
Содержание цинка
Цинк, содержащийся в тыквенных семенах, играет немаловажную роль в иммунной функции и восстановлении тканей. Поддержка иммунной системы очень важна для здоровья человека, ведь иммунитет борется с различными заболеваниями, инфекциями и вирусами.
Аминокислота триптофан
Тыквенные семена содержат аминокислоту триптофан, которая помогает организму производить серотонин и мелатонин, которые могут улучшить качество сна.
Читайте также:
- Интересный факт: что будет с организмом, если каждый день есть киви
- Интересный факт: что будет с организмом, если на неделю отказаться от сахара
- Чем полезен тысячелистник для желчного пузыря