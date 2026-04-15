Черные пятна перед глазами: как отличить безобидные помутнения от чего-то более серьезного

Вы смотрите на голубое небо и замечаете что-то темное, плывущее перед вашим полем зрения. Или, возможно, есть неподвижное, теневое пятно, которое вообще не движется. Или, возможно, кажется, что сбоку ползет темная завеса. Поэтому вы гуглите "черные пятна перед глазами" — но все еще чувствуете растерянность.

Не волнуйтесь, Woman`sWorld попросил офтальмолога прояснить ситуацию.

Целых 87 процентов из нас сталкиваются с определенной формой этого визуального явления. В основном это ничего серьезного. Но в редких случаях это признак того, что вам нужна помощь в течение нескольких часов, а не дней. Знание разницы может успокоить вас. Это также может спасти ваше зрение, говорит Бенджамин Лин, доктор медицинских наук, специалист по витреоретинальной диагностике. Вот что доктор Лин хочет, чтобы каждая женщина старше 50 лет знала.

3 типа черных пятен в ваших глазах

Доктор Лин говорит, что черные пятна в ваших глазах делятся на три отдельные категории, и каждое из них рассказывает отдельную историю.

Движущееся пятно

Пятнышко, капля, волнистое пятно или «мушка», которая дрейфует или порхает по вашему полю зрения, когда вы двигаете глазами, скорее всего, является плавающим пятном в глазу. И хотя это может быть тревожным, это часто доброкачественное явление.

Фиксированное пятно или пустой участок

Темная область, которая остается на месте, независимо от того, куда вы смотрите, называется скотомой, и она может сигнализировать о чем-то гораздо более серьезном, включая глаукому, макулярную дегенерацию или даже инсульт.

Тень или занавес

Темная дуга или пелена, которая будто ползет по вашему зрению с одной стороны, является потенциальным признаком отслоения сетчатки, для лечения которой вам нужна срочная медицинская помощь.

Что вызывает плавающие черные пятна в вашем поле зрения

Самые распространенные подвижные пятна, называемые плавающими пятнами в глазу, на самом деле являются тенями. Они образуются крошечными комочками коллагена, которые конденсировались в стекловидном теле, которое заполняет внутреннюю часть здорового глаза. Некоторые из них черные или темные, другие сероватые или даже прозрачные. Существует удивительное количество вещей, которые могут вызвать быстрое развитие плавающих помутнений, включая сильную близорукость, травмы области глаз и некоторые страшные заболевания глаз.

Но чаще всего они вызваны нормальными возрастными изменениями стекловидного тела. Так же, как у каждого человека морщится кожа со временем, почти у каждого в определенный момент появляются плавающие помутнения.

Вот когда плавающие помутнения в глазу становятся угрожающими: внезапное резкое увеличение количества новых плавающих помутнений (особенно если это сопровождается вспышками света в одном или обоих глазах) является важным предупреждающим признаком отслоения сетчатки, состояния, при котором сетчатка отслаивается от задней части глаза. Доктор Лин предупреждает, что в зависимости от типа и места отслоения, «вам может потребоваться операция в течение 24-48 часов, чтобы предотвратить постоянную потерю зрения.

Внезапное увеличение количества плавающих пятен, особенно если они имеют красный оттенок, может быть вызвано кровоизлиянием в глазу из-за таких заболеваний, как диабетическая ретинопатия. Это также может угрожать зрению, если его быстро не устранить. Невозможно определить точную причину появления плавающих пятен, исходя из самих симптомов, поэтому важно как можно скорее обратиться к офтальмологу, если у вас внезапное увеличение количества плавающих пятен.

Что вызывает фиксированные черные пятна

Черное пятно, которое не движется, упорно сидящее на одном месте в вашем поле зрения, является скотомой, и оно заслуживает немедленной медицинской помощи. Скотома возникает, когда есть повреждение сетчатки или что-то нарушает сигнал между вашим глазом и мозгом, объясняет доктор Лин.

Вот почему скотомы требуют немедленных действий: хотя скотомы могут быть вызваны повреждением от диабетической ретинопатии, рубцевания сетчатки и даже определенных лекарств, фиксированное черное пятно в вашем зрении, которое появляется внезапно, может свидетельствовать об инсульте в вашем глазу. Если скотома очень большая и сопровождается такими симптомами, как сильная головная боль, проблемы с речью. Если у вас возникает боль в глазах или онемение лица или конечностей, это может свидетельствовать об инсульте в мозге, говорит доктор Лин. Если у вас возникло это, немедленно обратитесь к врачам.

Не уверены, это плавающее пятно в глазу или скотома? Доктор Лин говорит, что плавающие пятна имеют тенденцию исчезать, когда вы пытаетесь смотреть прямо на них, и они обычно намного заметнее на ярком фоне, таком как белая стена или ясное небо.

Что вызывает широкое черное пятно в вашем поле зрения

Если расширяющаяся черная или серая «завеса темноты» ограничивает ваше периферическое зрение, это должно немедленно направить вас к офтальмологу, по словам доктора Лина. Это красный флажок, что у вас может развиваться отслоение сетчатки, на что вам нужно быть особенно внимательными, если вам больше 50 лет, вы перенесли операцию по удалению катаракты, имеете значительную близорукость или ранее было отслоение сетчатки.

Вот почему тень, похожая на занавес, является чрезвычайной ситуацией: этот эффект тени возникает, когда жидкость просачивается через разрыв сетчатки и отрывает сетчатку от задней части глаза. Без быстрого хирургического вмешательства отслоенная сетчатка теряет часть кровоснабжения, что может привести к постоянной потере зрения, предупреждает доктор Лин. Немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Вот хорошая новость: подавляющее большинство времени то, что вы видите, является абсолютно доброкачественным. Кроме того, теперь вы точно знаете, на что обращать внимание — и когда действовать быстро. Если сомневаетесь, обратитесь к офтальмологу. И не пропускайте ежегодные осмотры глаз, которые могут выявить такие проблемы, как диабетическая ретинопатия, еще до того, как они вызовут помутнение глаз. Вы защищаете и свое зрение, и свое спокойствие.