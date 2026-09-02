Что будет, если не мыть овощи и фрукты / © Associated Press

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Мыть продукты перед едой — одна из самых простых привычек, обеспечивающих безопасность пищевых продуктов. Однако в спешке мы легко можем пренебречь ею и схватить горсть ягод, съесть яблоко по дороге или решить, что, раз овощ всё равно придётся чистить, то мыть его необязательно.

На самом деле на поверхности растительной пищи могут оставаться бактерии, частицы почвы, насекомые, посторонний мусор и остатки пестицидов. А некоторые продукты очень хорошо удерживают всё это, об этом рассказало издание Real Simple.

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Бактерии, которых не видно

Невымытые овощи и фрукты могут соприкасаться с почвой, водой, животными и руками работников во время сбора и транспортировки. Поэтому на них потенциально могут оставаться:

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E. coli

сальмонелла

листерия

шигелла

некоторые паразиты

Такие микроорганизмы могут вызывать:

диарея

тошноту

рвоту

боль в животе

повышение температуры

обезвоживание.

В редких, но тяжелых случаях пищевые инфекции могут приводить к серьезным осложнениям. Особого внимания требуют продукты, которые употребляют в сыром виде, ведь при приготовлении они не подвергаются термической обработке, которая могла бы уничтожить значительную часть опасных микроорганизмов.

Ягоды и зелень

Клубника, черника, малина, ежевика, листовая зелень, салат, шпинат и капуста имеют сложную или пористую поверхность, поэтому загрязнения могут задерживаться между листочками или на поверхности ягод.

Особое внимание следует уделять продуктам, которые растут близко к земле, например, дыням, корнеплодам, чесноку, зелени и клубнике. Находясь в контакте с почвой, они могут подвергаться воздействию различных загрязняющих веществ.

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Не только бактерии

Невымытый продукт — это не только потенциальные микробы. На нём могут оставаться песок, мелкие камешки, насекомые и следы животных отходов. Такие посторонние частицы способны не только переносить бактерии, но и повредить зубы или вызвать раздражение и травмирование пищеварительного тракта.

Еще один фактор — пестициды. Небольшое количество их остатков может оставаться на поверхности плодов после сбора урожая. Это в значительной степени касается продуктов с большим количеством неровностей, ворсистой кожицей или значительной площадью поверхности.

Мытье под проточной водой помогает уменьшить количество поверхностных загрязнений, хотя и не способна удалить абсолютно все вещества, которые уже проникли внутрь растения.

Очистка продукта

Существует распространенное мнение, что если овощ или фрукт нужно очистить от кожуры, его можно не мыть. На самом деле при нарезке бактерии и грязь с поверхности могут попасть на мякоть через нож или руки.

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Поэтому более безопасно промывать продукт перед очисткой и нарезкой. Это особенно важно для маленьких детей, пожилых людей, беременных и тех, у кого ослабленный иммунитет. Для них пищевые инфекции могут представлять больший риск.

Как мыть овощи и фрукты

Самое простое правило — мыть продукты непосредственно перед употреблением или приготовлением под прохладной проточной водой. Если сделать это слишком рано, лишняя влага может ускорить порчу.

Для картофеля и других овощей с твердой поверхностью можно использовать чистую щетку.

Листовую зелень лучше разделить на отдельные листики, промыть в воде, осторожно перемешать и еще раз тщательно промыть.

А вот мыло, отбеливатели и специальные бытовые средства для мытья посуды использовать не следует, так как они не предназначены для обработки пищевых продуктов.

Мытье овощей, фруктов и ягод — небольшой ритуал, который занимает буквально несколько минут, но помогает уменьшить количество потенциально опасных загрязняющих веществ.

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