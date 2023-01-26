Что будет с нашим организмом, если на месяц отказаться от алкоголя

Отказ от алкоголя может серьезно изменить вас, и эти изменения будут вам только на пользу.

Очень часто новогодние праздники проходят в череде застолий и встреч с друзьями, сопровождающихся употреблением алкогольных напитков. Вернуться к постпраздничному уровню потребления алкоголя и просто очистить организм от токсинов бывает непросто.

В некоторых странах, например в Британии, даже существует традиция "сухого января", когда уставшие от бесконечных возлияний британцы на целый месяц полностью отказываются от алкоголя.

Сухой январь — распространенное понятие, но что на самом деле может сделать для вас месяц без алкоголя, выяснили в Мirror.

Даже небольшое количество алкоголя может нанести вред вашему телу. Если вы пьете регулярно или чрезмерно, негативные последствия употребления алкоголя бывают более выражены.

Фото: Credits

Европейская ассоциация студентов-медиков обнаружила, что регулярное употребление алкоголя изменяет наш мозг, снижая уровень серотонина, химического вещества, жизненно важного для нашего настроения. Серотонин помогает стабилизировать настроение и особенно важен для счастья.

Также читайте Как избежать похмелья: три натуральных средства

Алкоголь является известным депрессантом, но те, кто пьет из-за плохого настроения, могут ухудшить свое состояние и загнать себя в замкнутый круг. Выпить, чтобы забыться, — это распространенная фраза, но самолечение алкоголем может нарушить синхронизацию химических процессов в вашем мозге, усугубив депрессивные перепады настроения. Исключение алкоголя из уравнения может помочь вам справиться со своим настроением и помочь избавиться от его перепадов.

Это не единственное преимущество, так как меньшее количество алкоголя может помочь вам лучше спать, что, в свою очередь, может улучшить настроение, физическое здоровье и уровень энергии. Алкоголь влияет на быструю фазу сна, снижая качество ночного отдыха.

Даже небольшое количество алкоголя может сократить время, проведенное в этой фазе, когда ваш мозг сортирует события и информацию дня. Нарушение этого быстрого сна может повредить функции памяти и когнитивные способности. Кроме того, ваше тело восстанавливает себя во время этой фазы сна, а также наращивает мышечную массу и, что наиболее важно, развивает мозг, чтобы в целом стать более здоровым.

Таким образом отказ от алкоголя может сделать вас счастливее и здоровее. Чрезмерное или регулярное употребление алкоголя может нанести вред вашему телу и разуму. И, хотя нет ничего плохого в том, чтобы выпить бокал вина на выходных, очень важно контролировать количество выпитого — возможно, от этого вы станете счастливее и здоровее.

Читайте также: