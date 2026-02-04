Что будет с организмом, если каждый день пить вино / © Associated Press

Издание Real Simple рассказало, что ежедневное употребление вина традиционно считалось «умеренным» и относительно безопасным. Однако уже превышение одного стандартного бокала, примерно 150 мл, постепенно начинает влиять на здоровье.

Алкоголь действует системно, нагружает печень, влияет на работу мозга, сердца, желудочно-кишечного тракта и нервной системы. Регулярное потребление алкоголя может влиять на повышение риска онкологических заболеваний, в частности рака молочной железы и органов пищеварения.

Отдельная тема — когнитивные и эмоциональные последствия. Алкоголь ухудшает концентрацию, память и координацию, а при длительном употреблении может способствовать депрессивным состояниям и формированию зависимости. Кроме того, ежедневный бокал легко превращается в автоматическую привычку и граница «нормальности» незаметно сдвигается.

Сон, энергия и вес

Даже если вы не чувствуете быстрых негативных симптомов, организм все равно реагирует. Алкоголь ухудшает качество сна, вы можете засыпать быстрее, но сон становится поверхностным, а утром появляется усталость и «туман» в голове.

Также стоит помнить о калорийности. Один бокал вина содержит в среднем 120-150 «пустых» калорий, которые не дают питательной ценности, но легко накапливаются. При чрезмерном употреблении это может влиять на вес, уровень сахара в крови и повышать риск развития инсулинорезистентности и диабета второго типа.

Не существует абсолютно безопасного уровня потребления алкоголя. Даже минимальные дозы имеют потенциальные риски.

Антиоксиданты и ресвератрол

Красное вино действительно содержит полифенолы и антиоксиданты, в частности ресвератрол, полезный для сердечно-сосудистой системы. Он может способствовать уменьшению воспалений и поддержанию «хорошего» холестерина.

Однако есть нюанс, ведь чтобы получить ощутимую пользу от этих соединений, нужно выпить значительно больше вина, чем позволяет здравый смысл. И в таком количестве алкоголь нанесет организму больше вреда, чем пользы.

Те же антиоксиданты можно и значительно безопаснее получить из винограда, ягод, овощей, чая, кофе и других растительных продуктов. Например, гроздья винограда с кожурой содержат примерно столько же ресвератрола, как и бокал вина.

Сколько вина — уже слишком много

Вино не стоит делать ежедневной привычкой. Самый безопасный вариант — эпизодическое потребление.

Например, в США умеренной дозой считают один бокал вина в день для женщин и до двух — для мужчин. Однако даже эти нормы все чаще пересматривают в сторону осторожности. Специалисты советуют ограничиться одним-двумя бокалами в неделю, а не в день.

Чрезмерным употреблением считают 4 и более бокалов в день для женщин или 8 в неделю; для мужчин — 5 в день или 15 в неделю. Именно после этих пределов риски для здоровья резко возрастают.

Как правильно пить вино

Если вы все же выбираете вино, стоит сочетать его с пищей, ведь белки, овощи, сложные углеводы и полезные жиры замедляют всасывание алкоголя и стабилизируют уровень сахара в крови. Также важно не пить поздно вечером, оптимально завершить бокал до 18-19 часов, чтобы не ухудшать сон.

Альтернатива — безалкогольные напитки с полифенолами, такие как виноградный сок без добавления сахара, травяные чаи, безалкогольные вина и моктейли. Они позволяют сохранить социальный ритуал без вреда для здоровья.

Ежедневный бокал вина — это не нейтральная привычка, а регулярное воздействие на организм. Несмотря на романтический флер и разговоры о пользе, алкоголь остается фактором риска, даже в небольших дозах.

Настоящая забота о себе — это не запреты, а осознанный выбор. Иногда самый элегантный жест — это не еще один бокал, а решение сделать паузу. Потому что здоровье, ясность мыслей и энергия — роскошь, которая всегда в моде.