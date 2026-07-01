Что делать, чтобы ноги не отекали летом: 3 правила флеболога, которые он никогда не нарушает

Что делать, чтобы ноги не отекали летом / © Credits

Реклама

В жару наши сосуды работают в особом режиме. Высокая температура способствует их расширению, кровь течет медленнее, а риск отеков и ощущения тяжести в ногах возрастает. Если к этому добавить неудобную обувь, недостаточное количество воды и малоподвижный образ жизни, дискомфорт становится почти неизбежным.

Флеболог и сосудистый хирург Юрий Свидерский убежден, что профилактика гораздо эффективнее лечения. Именно поэтому он придерживается нескольких простых правил, которые рекомендует взять за привычку каждому.

Не носить тесную обувь или обувь на слишком высоких каблуках

Даже самые эффектные туфли или босоножки не стоят здоровья ваших ног. Тесная модная обувь и высокие каблуки в жаркую погоду ухудшают венозный отток, увеличивают нагрузку на стопы и голени и могут провоцировать или усугублять отеки.

Реклама

Если впереди длинный день, лучше отдать предпочтение удобной обуви, которая не сдавливает стопу и позволяет ногам естественно двигаться.

Не забывайте о воде

Водяной баланс — один из важнейших факторов здоровья сосудов. Когда организму не хватает жидкости, кровь становится гуще, а это может повысить риск образования тромбов.

Именно поэтому летом особенно важно регулярно пить воду в течение дня, даже если сильной жажды ещё нет. Это простая привычка, которая поддерживает нормальную работу сосудов и всего организма.

Давать ногам хотя бы несколько минут движения

Даже минимальная активность помогает венам работать эффективнее. Если вы долго сидите или стоите, достаточно время от времени пошевелить стопами, например, поднять и опустить их, покрутить, пошевелить пальцами ног или сделать несколько перекатов с пятки на носок.

Реклама

Такие простые упражнения активизируют работу икроножных мышц, которые не зря называют «вторым сердцем» венозной системы. Они помогают прокачивать кровь по глубоким венам и снижают риск застоя крови.

Здоровье сосудов начинается с повседневных привычек. Удобная обувь, достаточное количество воды и несколько минут движения в течение дня могут стать самой простой, но очень эффективной профилактикой отеков и проблем с венами. Ведь забота о сосудах — это не сложные процедуры, а небольшие решения, которые мы принимаем каждый день.

Новости партнеров