Что делать, если антидепрессант перестал действовать: пошаговая инструкция

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Изменение эффективности антидепрессанта — распространенная проблема, с которой врачи ежедневно помогают пациентам справиться.

В пошаговой инструкции, опубликованной Healthline, объясняется, почему лекарства могут стать менее эффективными, описываются меры, которые можно принять совместно с врачом, а также рассматриваются варианты дальнейшего лечения, чтобы вы снова почувствовали себя лучше.

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Почему мой антидепрессант перестал действовать

Ситуация, когда лекарства, которые раньше приносили облегчение, теряют свою эффективность, может вызвать беспокойство. Возвращение симптомов депрессии может быть вызвано следующими биологическими, поведенческими и внешними факторами:

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Толерантность: со временем организм может развить толерантность к определенному препарату — это явление называют «потерей ответа на лечение».

Нерегулярный прием: даже незначительные отклонения в регулярности приема лекарств могут снизить их концентрацию в организме, что приводит к возвращению симптомов.

Другие проблемы со здоровьем: физические заболевания — например, нарушения функции щитовидной железы, вирусные инфекции или хроническая боль — могут имитировать депрессию или усугублять её.

Взаимодействие препаратов: начало приема новых лекарств (в частности, отпускаемых без рецепта) или биологически активных добавок может вызвать взаимодействие, которое повлияет на действие вашего антидепрессанта.

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Стрессовые факторы в жизни: серьезные изменения в жизни, физические заболевания или высокий уровень повседневного стресса могут временно нивелировать положительный эффект от лекарств.

Вы можете обсудить эти факторы со своим врачом, чтобы выяснить причину повторного появления симптомов.

Что делать: пошаговая инструкция

Следуйте этим рекомендациям, чтобы обезопасить себя, подготовиться к беседе с врачом и начать чувствовать себя лучше:

Шаг 1: Не прекращайте прием лекарств и не изменяйте дозировку без консультации с врачом, назначившим их

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Ни в коем случае не прекращайте прием антидепрессантов и не изменяйте дозировку самостоятельно. Резкая отмена препарата может вызвать неприятные симптомы «синдрома отмены», такие как:

головокружение

тошнота

головная боль

симптомы депрессии

Врач поможет вам постепенно снизить дозировку, давая организму время адаптироваться к изменениям.

Шаг 2: Отслеживайте свои симптомы и повседневные привычки

В течение одной-двух недель делайте краткие ежедневные записи в телефоне или блокноте. Вы можете записывать следующее:

время приема лекарств

ваше настроение в течение дня

особенности сна

аппетит

уровень энергии

побочные эффекты

любые стрессовые ситуации или изменения в состоянии здоровья

Вы сможете обсудить эти записи с врачом во время следующего визита — это поможет ему лучше понять ваше состояние.

Шаг 3: Запишитесь на прием к врачу

Свяжитесь со своим врачом или психиатром, чтобы пересмотреть план лечения. Сообщите в клинику, что, по вашему мнению, эффективность ваших лекарств снизилась — это поможет правильно спланировать визит.

Шаг 4: Подготовьтесь к визиту

Возьмите с собой записи о симптомах, а также список всех лекарств и пищевых добавок, которые вы принимаете. Если вам так будет спокойнее, можете попросить друга или члена семьи пойти с вами. Однако помните: врач, вероятно, захочет обсудить факторы, которые могут влиять на ваше состояние, и, возможно, вам будет комфортнее сделать это наедине.

Стоит ли менять антидепрессант, если он перестал действовать

Переход на другой антидепрессант — это один из вариантов, однако врач также может предложить скорректировать текущую дозу, добавить второй препарат (такой подход называется «аугментацией») или полностью заменить антидепрессант.

Аугментация может помочь сохранить положительный эффект от принимаемого в настоящее время антидепрессанта, одновременно усиливая его общее действие.

Исследования с участием людей в возрасте от 60 лет, страдающих депрессией, показали, что добавление второго препарата к основному антидепрессанту улучшает психологическое состояние и способствует исчезновению симптомов — так же эффективно или даже лучше, чем полная замена одного препарата другим.

Если у вас наблюдаются неприятные побочные эффекты или вы не видите пользы от текущего лечения, врач может предложить заменить препарат на средство из другой группы антидепрессантов.

Переход на другой препарат должен происходить постепенно (с постепенным снижением дозы), чтобы избежать синдрома отмены и нежелательного взаимодействия лекарств. Поскольку каждый подход имеет свои преимущества и недостатки, врач поможет выбрать вариант, который наилучшим образом соответствует именно вашим потребностям.

Сколько времени нужно, чтобы новый антидепрессант начал действовать

Как правило, для достижения полного эффекта антидепрессанты необходимо принимать непрерывно в течение 4–8 недель.

Вы можете заметить, что физические или поведенческие проявления — такие как качество сна, аппетит, уровень энергии или способность сосредоточиться — улучшаются ещё до того, как начнут отступать основные симптомы депрессии. Когда эти базовые функции придут в норму, скорее всего, улучшится и ваше эмоциональное состояние.

В течение первых нескольких недель возможны легкие побочные эффекты, в частности:

нарушений пищеварения;

головной боли;

чувство беспокойства;

сексуальных расстройств (например, проблем с возбуждением или эрекцией).

Стоит обсуждать своё состояние с врачом или психиатром каждые несколько месяцев — это позволит убедиться, что новая схема лечения действительно помогает вам так, как должна.

Существуют ли альтернативы антидепрессантам

Если у вас диагностирована депрессия, врачи обычно рекомендуют медикаментозное лечение. Однако, если антидепрессанты не приносят достаточного облегчения или вызывают серьезные побочные эффекты, врач может предложить сочетать прием лекарств с другими методами, например, с психотерапией.

К видам психотерапии относятся:

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ): помогает изменить деструктивные модели мышления.

Межличностная терапия (МПТ): направлена на улучшение навыков общения и межличностных отношений.

Если вам кажется, что ваш антидепрессант теряет свою эффективность, выполните следующие простые и практичные действия:

Запишитесь на прием к врачу: свяжитесь с медицинским учреждением, в котором вы наблюдаетесь, и сообщите, что, по вашему мнению, препарат стал менее эффективным.

Начните вести простые ежедневные записи: в течение следующей недели фиксируйте своё настроение, качество сна, уровень энергии, побочные эффекты, а также время приёма лекарства.

Продолжайте принимать препарат: не меняйте дозировку антидепрессанта, пока не обсудите это со своим врачом.

Эта статья не заменяет профессиональной консультации квалифицированного медицинского работника. Всегда консультируйтесь с врачом, прежде чем начинать или прекращать прием каких-либо лекарств. Информация о препаратах может изменяться; она не обязательно охватывает все возможные варианты применения, указания, меры предосторожности, предупреждения, взаимодействия, реакции или побочные эффекты. Отсутствие предупреждения не гарантирует безопасность, эффективность или целесообразность применения препарата для всех пациентов или в конкретных случаях.

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