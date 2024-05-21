Что делать, если сильно потеют ноги: 6 способов решения проблемы

Если у вас сильно потеют ноги, вполне понятно, что вы испытываете дискомфорт и беспокоитесь о неприятном запахе.

Потливость ног - это не только косметическая проблема. Избыток пота увеличивает риск возникновения грибковых инфекций, шелушения кожи и даже появления волдырей. Эти симптомы часто ухудшаются с повышением температуры воздуха, но хорошая новость заключается в том, что эта проблема решаема.

Womans World поговорил с врачами о том, что вызывает потливость ног, и собрал наиболее действенные советы, как предотвратить чрезмерное потоотделение.

Что вызывает потливость ног

Что делать, если сильно потеют ноги / Фото: Credits

На ладонях рук и подошвах ног самая высокая плотность потовых желез на теле, объяснил Макс Вейл, доктор медицинских наук, практикующий дерматолог. Потливость ног — так же, как потливость ладоней, подмышек, лица и остальной части тела — это универсальное явление.

У некоторых людей пот едва заметен. Но у других он может быть чрезмерным, и это может быть вызвано основным заболеванием, называемым гипергидрозом. Гипергидрозом - это заболевание, при котором наблюдается повышенное потоотделение, без лечения оно может оказать серьезное влияние на качество жизни и самооценку.

Анна Чакон, доктор медицинских наук, сертифицированный дерматолог говорит, что некоторые другие причины также могут вызывать потливость ног. Вот некоторые основные триггеры:

Лекарства . Некоторые антидепрессанты и лекарства от диабета вызывают повышенное потоотделение.

. Некоторые антидепрессанты и лекарства от диабета вызывают повышенное потоотделение. Диета . Острая пища, алкоголь и кофеин могут стимулировать потовые железы и увеличивать потоотделение.

. Острая пища, алкоголь и кофеин могут стимулировать потовые железы и увеличивать потоотделение. Гормональные изменения. Гормональные колебания, вызванные перименопаузой и менопаузой, могут вызвать потливость ног.

Гормональные колебания, вызванные перименопаузой и менопаузой, могут вызвать потливость ног. Стресс и тревога. Эти чувства активируют работу потовых желез по всему телу, включая ступни.

Эти чувства активируют работу потовых желез по всему телу, включая ступни. Обувь. Ваша обувь тоже может сыграть роль. Например, если ваша обувь и носки не изготовлены из дышащих и впитывающих влагу материалов, это ограничивает поток воздуха и способствует скоплению пота.

Летом часто потеют ноги

Хотя потливость ног может возникнуть в любое время года, чаще всего она встречается в теплое время года. Из-за повышенной плотности потовых желез на ступнях и повышенной температуры в летнее время ноги любят потеть летом, говорит доктор Вейл. Летом другие потные области, такие как подмышки и руки, часто открыты для воздуха или менее плотно одеты. Это позволяет им "дышать". Но ноги часто все равно закрыты в обуви и носках, что приводит к еще большему потоотделению.

Чтобы уменьшить потливость ног, можно воспользоваться приведенными ниже советами.

Носите хлопчатобумажные носки

Что делать, если сильно потеют ноги / Фото: Credits

Хлопок и впитывающие влагу носки — полезные средства, помогающие избавиться от потливости ног, говорит доктор Вейл. Синтетические волокна способствуют накоплению пота, поэтому их не рекомендуют использовать людям с повышенной потливостью ног.

Роберт Коненелло, доктор медицинских наук, практикующий ортопед, говорит, что впитывающие влагу материалы отводят пот от вашей кожи и переносят его на внешний слой носка. Это помогает им быстрее высохнуть, не раздражая кожу и не вызывая грибковой инфекции.

Совет: иногда влагоотводящих носков недостаточно, чтобы полностью предотвратить потливость ног. Вот почему доктор Вейл рекомендует хранить пару чистых носков в бардачке вашего автомобиля или в сумочке. Если ваши ноги вспотели, выбросьте мокрые носки, высушите ноги и наденьте чистые.

Нанесите антиперспирант

Что делать, если сильно потеют ноги / Фото: Credits

Чтобы носки отводили влагу еще эффективнее, попробуйте предварительно нанести на ноги антиперспирант. Исследование, проведенное в военной медицине, показало, что антиперспиранты уменьшают потливость ног до 50%.

Антиперспиранты выпускаются в виде кремов, лосьонов и спреев, объясняет доктор Вейл. Эти средства ежедневно наносятся на ноги, чтобы уменьшить потоотделение. Различные ингредиенты помогают контролировать потоотделение, но большинство из них содержат соли металлов, таких как алюминий, которые блокируют выделение пота потовыми железами.

А если вас беспокоит использование антиперспирантов, содержащих металлы, доктор Вейл говорит, что бояться нечего. Американское онкологическое общество не обнаружило связи между алюминиевыми антиперспирантами и раком молочной железы, а Общество Альцгеймера аналогичным образом заявило, что нет никаких доказательств связи между алюминиевыми антиперспирантами и болезнью Альцгеймера. По словам доктора, это просто два распространенных мифа.

Поменяйте обувь

Многие кроссовки и спортивная обувь изготовлены из синтетических материалов, которые мягкие и легкие, но они также могут удерживать тепло и увеличивать потоотделение. Если у вас потеют ноги, сосредоточьтесь прежде всего на вентиляции.

Чем более дышащая обувь, тем лучше, говорит доктор Вейл. В целом обувь из кожи и парусины, как правило, самая лучшая. Это особенно важно, если вы любите пешие прогулки, езду на велосипеде и другие виды физической активности. Доктор Коненелло говорит, что если ваша обувь хорошо вентилируется, у вас гораздо меньше шансов потливости ног и связанных с ней проблем, таких как микоз стопы и грибок ногтей на ногах.

Попробуйте принять ванну в соленой воде

Что делать, если сильно потеют ноги / Фото: Credits

После душа или ванны тщательно вытрите ступни и пальцы ног. Быстрого похлопывания полотенцем по стопе может показаться достаточным, но если ваши ноги все еще влажные, теплая и темная среда внутри носков может способствовать развитию грибков. Сушка ног снижает этот риск. Он также сводит к минимуму трение кожи (частая причина появления волдырей) и помогает остановить потоотделение ног до его появления.

Если вашим ногам нужна дополнительная помощь, доктор Коненелло говорит, что замачивание ног в соленой воде или использование вяжущих средств, таких как масло чайного дерева, может помочь их высушить. Эти жидкости вытягивают влагу из кожи, благодаря чему ваши ноги меньше потеют. Наполните миску или таз теплой водой, затем добавьте 1/2 стакана соли Эпсома или 5–10 капель масла чайного дерева и опустите ноги в ванну на 10 минут.

Совет: используйте фен, чтобы высушить область между пальцами ног. Доктор Коненелло говорит, что это простой и эффективный способ сохранить сухость.

Рассмотрите впитывающие вставки для обуви

Антиперспиранты местного действия и впитывающие влагу носки могут помочь свести потливость ног к минимуму, но некоторым людям все равно нужна дополнительная защита. Если ваши ноги сильно потеют, доктор Вейл рекомендует попробовать впитывающие вставки для обуви.

Попробуйте ванночку для ног с черным чаем

Дубильные вещества в чае обладают вяжущим действием и помогают уменьшить поры и жирность кожи, сокращая потоотделение. Кроме того, успокаивающее купание вызывает настоящее удовольствие. Просто наполните небольшую миску или тазик теплой водой на 10 см и добавьте два пакетика черного чая. Замочите ноги на 20 минут, затем ополосните и тщательно высушите.

Когда обращаться к врачу по поводу потливости ног

Что делать, если сильно потеют ноги / Фото: Credits

Большинство из нас время от времени испытывают потливость ног. Но доктор Вейл говорит, что вам следует посетить врача, если симптомы влияют на вашу жизнь и на вашу самооценку. Дерматолог или ортопед могут проверить основные заболевания, которые могут увеличить потливость ног и помочь вам чувствовать себя лучше.

Организм каждого человека реагирует по-разному, и то, что вызывает чрезмерную потливость ног у одного человека, может не вызывать это у другого. Если ваши потные ноги вызывают дискомфорт или беспокойство, стоит записаться на прием к врачу, чтобы обсудить возможные методы лечения.

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