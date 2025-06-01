Что делать, если вас укусила змея: первая помощь, которая спасет жизнь / © Associated Press

Реклама

На странице bavariamedic рассказали, как правильно действовать в случае укуса и чего не стоит делать, подобные рекомендации также дает Минздрав Украины.

Мифы и опасные ошибки: чего нельзя делать

Многие люди за укус змеи действуют вслепую — иногда руководствуются советами из фильмов или народной медицины. Но некоторые «советы» на самом деле могут значительно усугубить ситуацию:

Не высасывайте яд. Это не только неэффективно, но и опасно — можно повредить слизистую рта или даже заразиться ядом.

Не разрезайте место укуса. Это не уменьшит количество яда, но может привести к инфекции, потере крови и осложнить заживление.

Не накладывайте жгут. Пережим кровотока может вызвать некроз тканей (отмирание) и усилить отравление.

Не прикладывайте лед. Холод может сузить сосуды и способствовать еще большей концентрации яда в пораженной зоне.

Не пейте алкоголь или стимуляторы. Они могут ускорить кровообращение и распространить яд по телу.

Первая помощь

Если вас или кого-то рядом укусила змея, вот что следует сделать:

Реклама

Сохраняйте спокойствие. Чем больше вы паникуете, тем быстрее работает сердце, а значит, быстрее циркулирует кровь с ядом. Глубоко дышите, сядьте или лягте, избегайте активных движений. Позвоните в скорую. В странах ЕС или США — набирайте 112/911. В Украине — звоните 103. Сообщите об укусе змеи, месте происшествия и состоянии пострадавшего. Зафиксируйте пораженную конечность. Если змея укусила руку или ногу — обездвижьте ее (например, шиной или дощечкой), зафиксируйте в удобном положении ниже уровня сердца. Это замедлит распространение яда. Следите за симптомами. Оставьте место укуса открытым — важно наблюдать за отеком, изменением цвета кожи, дыханием пострадавшего. Если появляются признаки анафилаксии (отек языка, губ, затрудненное дыхание, падение давления) — это неотложное состояние.

Как выглядит укус ядовитой змеи

Два четких отверстия от зубов

Покраснение или синюшность вокруг раны

Быстро растущий отек

Жгучая боль, тошнота, головокружение, потливость

Возможно онемение конечности или всего тела

Важно: в Украине ядовиты гадюки (обычная, степная, носатая), которые активны с апреля по октябрь. Их укусы нуждаются в медицинской помощи, хотя смертность от них редкость.

Как уберечься от укуса

Надевайте плотную обувь и штаны, если идете в лес, степь или горы.

Не прикасайтесь к змеям, даже если они кажутся мертвыми.

Избегайте высокой травы и густых кустарников.

Используйте палку для проверки тропы.

Не садитесь на бревна или камни, не проверив их.

Дома — держите участок чистым, без мусора и затененных укрытий.

Укус змеи — это чрезвычайная ситуация, но не приговор. Правильная реакция и своевременная помощь могут спасти жизнь.