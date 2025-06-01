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ТСН в социальных сетях

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Что делать, если вас укусила змея: первая помощь, которая спасет жизнь

Укус змеи — это серьезная ситуация, требующая немедленной реакции. Особенно опасны укусы ядовитых змей, которые могут вызвать серьезные осложнения, а иногда и угрожать жизни.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Что делать, если вас укусила змея: первая помощь, которая спасет жизнь

Что делать, если вас укусила змея: первая помощь, которая спасет жизнь / © Associated Press

На странице bavariamedic рассказали, как правильно действовать в случае укуса и чего не стоит делать, подобные рекомендации также дает Минздрав Украины.

Мифы и опасные ошибки: чего нельзя делать

Многие люди за укус змеи действуют вслепую — иногда руководствуются советами из фильмов или народной медицины. Но некоторые «советы» на самом деле могут значительно усугубить ситуацию:

  • Не высасывайте яд. Это не только неэффективно, но и опасно — можно повредить слизистую рта или даже заразиться ядом.

  • Не разрезайте место укуса. Это не уменьшит количество яда, но может привести к инфекции, потере крови и осложнить заживление.

  • Не накладывайте жгут. Пережим кровотока может вызвать некроз тканей (отмирание) и усилить отравление.

  • Не прикладывайте лед. Холод может сузить сосуды и способствовать еще большей концентрации яда в пораженной зоне.

  • Не пейте алкоголь или стимуляторы. Они могут ускорить кровообращение и распространить яд по телу.

Первая помощь

Если вас или кого-то рядом укусила змея, вот что следует сделать:

  1. Сохраняйте спокойствие. Чем больше вы паникуете, тем быстрее работает сердце, а значит, быстрее циркулирует кровь с ядом. Глубоко дышите, сядьте или лягте, избегайте активных движений.

  2. Позвоните в скорую. В странах ЕС или США — набирайте 112/911. В Украине — звоните 103. Сообщите об укусе змеи, месте происшествия и состоянии пострадавшего.

  3. Зафиксируйте пораженную конечность. Если змея укусила руку или ногу — обездвижьте ее (например, шиной или дощечкой), зафиксируйте в удобном положении ниже уровня сердца. Это замедлит распространение яда.

  4. Следите за симптомами. Оставьте место укуса открытым — важно наблюдать за отеком, изменением цвета кожи, дыханием пострадавшего. Если появляются признаки анафилаксии (отек языка, губ, затрудненное дыхание, падение давления) — это неотложное состояние.

Как выглядит укус ядовитой змеи

  • Два четких отверстия от зубов

  • Покраснение или синюшность вокруг раны

  • Быстро растущий отек

  • Жгучая боль, тошнота, головокружение, потливость

  • Возможно онемение конечности или всего тела

Важно: в Украине ядовиты гадюки (обычная, степная, носатая), которые активны с апреля по октябрь. Их укусы нуждаются в медицинской помощи, хотя смертность от них редкость.

Как уберечься от укуса

  • Надевайте плотную обувь и штаны, если идете в лес, степь или горы.

  • Не прикасайтесь к змеям, даже если они кажутся мертвыми.

  • Избегайте высокой травы и густых кустарников.

  • Используйте палку для проверки тропы.

  • Не садитесь на бревна или камни, не проверив их.

  • Дома — держите участок чистым, без мусора и затененных укрытий.

Укус змеи — это чрезвычайная ситуация, но не приговор. Правильная реакция и своевременная помощь могут спасти жизнь.

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