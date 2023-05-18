Что делать, если вы сгорели на солнце: 7 полезных советов

Весеннее солнце очень коварно. Достаточно совсем недолго побыть под прямыми лучами, чтобы получить солнечный ожог. Конечно, лучше этого избегать, но, если избежать покраснения кожи не удалось, постарайтесь запомнить, что делать, чтобы облегчить свое состояние.

Солнечные ожоги случаются часто, даже в прохладные и пасмурные дни. Солнечные ожоги не так безобидны, как нам хотелось бы думать, многократные ожоги могут значительно увеличить риск развития рака кожи. Вот почему, отдыхаете ли вы в тропиках или сажаете огород, вы всегда должны быть внимательны, проводя время на солнце.

Если вы все же получили солнечный ожог, Womans World расскажет, как ускорить процесс заживления и быстро избавиться от боли.

Способы лечения солнечного ожога зависят от степени его тяжести. Например, ожог второй степени менее поддается лечению домашними средствами и требует немедленного обращения к врачу, в отличие от легкого покраснения.

Вот методы лечения симптомов легких ожогов от чрезмерного пребывания на солнце без защитного крема.

Используйте гель алоэ вера

Алоэ вера является распространенным и эффективным средством для быстрого лечения солнечных ожогов в домашних условиях. В природе алоэ - это растение, похожее на кактус, который растет в жарком и сухом климате. Когда вы оторвете внешнюю кожуру растения алоэ, обнаружите успокаивающее гелеобразное вещество. Считайте это природным вазелином.

Это вещество не лечит солнечные ожоги, потому что лекарства не существует, но обеспечивает мгновенное облегчение боли, жара и раздражения кожи. Кроме того, было показано, что гель алоэ уменьшает воспаление, отечность и припухлость, которые вы можете почувствовать во время солнечного ожога, и ускоряет процесс регенерации клеток кожи. Алоэ вера может быть немного липким, но результат от его применения того стоит.

Что делать, если вы сгорели на солнце / Фото: Credits

Пейте много воды

Важно пить воду как во время пребывания на солнце, особенно в очень жаркие дни, так и во время лечения солнечных ожогов. Это восстановит ваше тело и смягчит некоторые последствия пребывания на солнце, такие как перегрев.

Принимайте прохладные ванны или душ

Кровеносные сосуды под поверхностью вашей кожи реагируют на окружающую среду и условия вокруг вас. При воздействии высоких температур, таких как очень горячий душ, они становятся шире. Это означает, что больше крови притекает к поверхности вашей кожи, а значит, вы будете ощущать солнечный ожог гораздо более болезненно. Холодный душ и ванны не помогут вылечить солнечный ожог, но могут принести временное облегчение после воздействия.

Увлажняйте кожу

После того как вы приняли прохладный душ или ванну, возьмите свой любимый увлажняющий крем, в идеале с алоэ вера или другим успокаивающим ингредиентом, например, соей. Прежде чем полностью высушить кожу, аккуратно нанесите увлажняющий крем на участки с солнечными ожогами. Это задержит воду близко к коже, позволяя коже увлажняться и смягчая худшие побочные эффекты вашего солнечного ожога.

Примите противовоспалительные средства

Безрецептурные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен или ацетаминофен, являются болеутоляющими средствами, которые могут помочь уменьшить боль, связанную с симптомами солнечного ожога. Воспаление и солнечные ожоги идут рука об руку. Когда кожа поглощает слишком много ультрафиолетового света, он может убивать клетки, вызывая иммунный ответ в коже. Из-за мертвых клеток, увеличения кровотока и иммунного ответа на условия окружающей среды кожа воспаляется. Это воспаление известно как солнечный ожог, что объясняет, почему противовоспалительные препараты могут помочь. В любом случае перед приемом вам стоит получить консультацию врача.

Позвольте вашей коже дышать

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Важно держать кожу открытой или слегка прикрытой. Грубые или плотные материалы могут быть чрезвычайно болезненными при ношении поверх солнечного ожога и могут даже мешать процессу заживления. Это потому, что ваше тело, по сути, создает новые, здоровые клетки крови, и для этого ему нужны питательные вещества. Правильное кровообращение необходимо для эффективного создания этих новых клеток крови и помощи в заживлении вашей кожи, поэтому вам следует отказаться от любой ограничивающей одежды, которая может повлиять на это кровообращение.

Избегайте дальнейшего стресса

Побочные эффекты, которые часто сопровождают солнечные ожоги, включают шелушение кожи и образование волдырей. В основном они довольно безобидны и со временем проходят сами по себе. Когда дело доходит до солнечных волдырей, сделайте все возможное, чтобы оставить их в покое. Вскрытие этих волдырей может быть болезненным и может сделать ваше тело более уязвимым для инфекции.

Что делать, если вы сгорели на солнце / Фото: www.credits

Защитите свою кожу в будущем

Воздействие солнца и вред, наносимый солнцем, со временем могут усугубляться и иметь серьезные и долгосрочные последствия для здоровья, включая рак кожи. Вот почему важно защищать кожу от воздействия и дальнейшего повреждения каждый раз, когда вы выходите на улицу. Любой хороший дерматолог порекомендует использовать солнцезащитный увлажняющий крем с высоким SPF в своем ежедневном уходе за кожей или носить одежду, защищающую от ультрафиолетовых лучей. Шляпы и зонтики также являются эффективными способами снижения риска солнечного ожога.

Уход за кожей — это забота о здоровье, поэтому с наступлением тепла старайтесь защищать свою кожу от солнца всеми доступными средствами.

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