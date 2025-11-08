Что делать, если за окном ухудшилось состояние воздуха: действенные советы

Что делать, если за окном ухудшилось состояние воздуха / © Associated Press

Но убежать от воздуха невозможно, зато можно защититься. Издание BrisbaneAir рассказало, как вести себя в дни, когда качество воздуха резко ухудшается и что действительно поможет избежать вреда для здоровья.

Проверьте воздух, которым дышите

Так же как мы смотрим прогноз погоды, стоит проверять индекс качества воздуха (AQI). Это можно сделать онлайн — через глобальную карту или различные приложения.

Зеленый — хорошо, можно спокойно гулять.

Желтый — приемлемо, но людям с чувствительными легкими лучше ограничить время на улице.

Красный и выше — опасно. По возможности оставайтесь дома.

Когда показатели достигают «красного» уровня, даже несколько часов на улице могут повлиять на легкие, сердце и общее самочувствие.

Избегайте источников загрязнения

Казалось бы, очевидно, но важно:

держитесь подальше от дорог с плотным трафиком — выхлопные газы содержат сотни токсичных веществ;

не прогуливайтесь рядом с камином, барбекю или зонами, где жгут дрова — даже короткое вдыхание древесного дыма вредит легким;

если стоите в пробке — выключите систему притока воздуха в авто, чтобы не затягивала пыль и выхлопы;

регулярно меняйте фильтр кондиционера — он ваш первый барьер против загрязненного воздуха.

Маска

Когда уровень загрязнения высокий, маска — это ваша броня. Не обычная тканевая, а N95 или FFP2 — именно они способны задержать до 95% опасных частиц. Да, она не из самых модных аксессуаров, но точно эффективнее обычной «банданы» или медицинской маски.

Если вы ездите на велосипеде или мотоцикле, маска — необходимость. Особенно в дни, когда воздух насыщен дымом от пожаров или смогом.

Проблемы с дыханием

Людям с хроническими легочными или сердечными заболеваниями лучше не выходить наружу в дни с плохим AQI. Если все же надо, сократите время пребывания на улице и носите с собой лекарства или ингалятор.

Даже легкая нагрузка при загрязненном воздухе может вызвать кашель, задержку дыхания или головокружение.

Сделайте дом своей безопасной зоной

Ваш дом может быть местом, где вы действительно дышите полной грудью.

Установите очиститель воздуха с HEPA-фильтром.

Следите, чтобы окна были плотно закрыты, а кондиционер — чистый.

Не курите свечи или благовония, они тоже ухудшают воздух внутри.

Если кондиционер работает постоянно, не забывайте очищать его фильтры раз в 2-3 недели.

Меньше нагрузки — меньше вреда

Если приходится выходить из дома, избегайте активных занятий, таких как бег, велоспорт, даже быстрая ходьба. Во время физических нагрузок вы дышите чаще и глубже, а это значит, что вдыхаете больше вредных частиц. Тренировку лучше перенести в спортзал или домой, где воздух контролируется.

Когда в воздухе слишком много пыли и дыма — оставайся дома. Да, это звучит просто, но именно здоровая осторожность помогает избежать таких последствий, как головная боль, раздражение глаз, обострение астмы и болезней сердца. Если плохой воздух — частая проблема в вашем регионе, стоит подумать о долгосрочных решениях:

купите очиститель воздуха;

создайте «зеленую зону» на балконе (растения очищают воздух);

поддерживайте местные инициативы по озеленению города или сокращению выбросов.

Проблема загрязнения — не только экологическая, но и социальная. Каждый наш выбор, от транспорта до привычки курить, влияет на воздух, которым дышат другие. Если вы хотите перемен — начните с себя:

выключайте двигатель, когда стоите,

ездите на велосипеде,

не сжигайте листья,

делитесь знанием об AQI с соседями или друзьями.

Дышать чистым воздухом — не привилегия, а право каждого. И оно начинается с осознанности. Поэтому в следующий «дымный» день вместо паники просто откройте карту качества воздуха и сделайте выбор в пользу своего здоровья.