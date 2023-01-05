Что делать, если заложен нос: 5 действенных лайфхаков

Если нос постоянно заложен, это доставляет серьезный дискомфорт. Эти приемы помогут разжижить слизь в носу и уменьшить воспаление. Но прежде всего, конечно, вам стоит обратиться к врачу.

Сухая, холодная погода часто приводит к тому, что нас всю зиму не покидает заложенность носа. Постоянное сморкание и одутловатое лицо могут, мягко говоря, утомлять. Кроме того, трудности с дыханием утром и вечером — это не просто неудобство, это серьезная проблема, которая может способствовать апноэ во сне. Если у вас постоянно заложен нос, вам обязательно нужно проконсультироваться с врачом. Кроме того, чтобы немного облегчить свое состояние, вы можете попробовать некоторые из этих приемов, которые предлагает Womans World.

Попробуйте пар с корицей

Вдыхание любого вида пара поможет разжижить слизь в носовых проходах и легких, а добавление щепотки корицы поможет оживить ваше обоняние.

Что делать

Наполните мультиварку на две трети водой. Затем добавьте 1 столовую ложку корицы и установите прибор на "низкий уровень", не закрывая крышку. Посидите у ингалятора, сделанного своими руками, 10–15 минут, глубоко дыша.

Попробуйте массаж

Нежное растирание лица стимулирует носовые пазухи, чтобы быстро очистить их.

Что делать

Массируйте между бровями легкими поглаживающими движениями. Затем двигайтесь к вискам и скользите большими пальцами от переносицы к щекам. Повторите это пять раз.

Сделайте компресс с эвкалиптовым маслом

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Никогда не недооценивайте силу теплого компресса.

Что делать

Успокаивающее тепло принесет вам мгновенное облегчение, а несколько мазков эвкалиптового масла на нижний край компресса (там, где находится нос) помогут оживить носовые пазухи и уменьшить воспаление. Только будьте осторожны, чтобы не размазать масло, чтобы оно не попало вам в глаза. Посидите с теплым компрессом на лице 10 минут.

Попробуйте душ с ароматерапией

Принятие горячего душа вечером — одно из лучших средств от заложенности носа. Простое принятие душа с горячей водой оказывает лечебное воздействие, а пар помогает улучшить дыхание.

Что делать

Чтобы еще больше открыть носовые проходы, подумайте о покупке простого парогенератора для душа, который добавит ароматы трав к теплому пару.

Попробуйте соляной спрей

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Очищенная соль Мертвого моря, растворенная в воде, а затем распыленная в каждую ноздрю, уменьшает воспаление, затрудняющее дыхание.

Что делать

Вы можете купить готовый соляной спрей, а можете сделать своими руками, используя воду, соль и стандартный распылитель.

Но, прежде чем следовать этим советам, обязательно проконсультируйтесь со своим врачом.

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