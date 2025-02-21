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Что делать, когда постоянно болит шея: полезные упражнения от реабилитолога

Что делать, когда постоянно болит шея: полезные упражнения от реабилитолога

Что делать, когда постоянно болит шея / Фото: www.credits

Современный ритм жизни, сидячий способ работы, постоянное использование гаджетов и недостаток физической активности часто приводят к боли в шее. Многие пытаются решать проблему с помощью массажа или разовых процедур, однако эффект от них обычно временный.

Реабилитолог Даниил Абрамов рассказал, что действительно важно работать не только с симптомами, но и с их первопричиной.

Причина боли в шее

Основной причиной хронической боли является неправильная осанка. Когда голова постоянно выдвинута вперед или наклонена вниз, мышцы шеи находятся в неправильном положении и испытывают чрезмерную нагрузку. Впоследствии это может вызвать дискомфорт, напряжение и даже головные боли. Поэтому важно не только снимать боль, но и корректировать осанку и укреплять мышцы.

Эффективные упражнения для снятия напряжения в шее

Реабилитолог рекомендует выполнять несколько простых упражнений, которые помогут укрепить мышцы и улучшить мобильность шейного и грудного отделов позвоночника.

Движения головой с резинкой

Возьмите эластичную ленту (резинку) и закрепите ее на затылке. Встаньте на колени, держа спину ровной. Медленно двигайте головой вверх-вниз, контролируйте движения и не сгибайте локти. Главное – не провисать в грудном отделе, работать только мышцами шеи.

Мобилизация грудного отдела

Для этого упражнения вам понадобится ролл или свернутое полотенце. Лягте на спину, разместив ролл под грудным отделом и медленно прогибайтесь вперед-назад. Чувствуйте, как расслабляются напряженные мускулы.

Тяга резинки к лицу

Закрепите эластичную ленту на уровне лица. Возьмите ее обеими руками и выполняйте тягу к лицу, одновременно сводите лопатки вместе. Движения должны быть плавными, а напряжение резинки умеренным. Это поможет укрепить мышцы верхней части спины и плечевого пояса и будет способствовать правильному положению шеи.

Как избежать хронической боли в шее

Кроме выполнения упражнений важно обращать внимание на осанку в течение дня. Вот несколько простых советов:

  • Старайтесь держать голову ровно во время работы на компьютере или чтения книги.
  • Используйте эргономичное рабочее место, чтобы монитор был на уровне глаз.
  • Делайте короткие перерывы для разминки каждые 30–40 мин.
  • Избегайте продолжительного использования смартфона с наклоненной головой вниз.
  • Делайте расслабляющие упражнения для шеи и спины.
@abramov_massage #большие #лфк #реабилитация #упражнения #сколиоз #хребет #постава #спина #мануальнаятерапия ♬ оригинальный звук — Абрамов Данило, Реабилитолог

Регулярное выполнение этих упражнений и правильная осанка помогут уменьшить напряжение, предотвратить боль в шее и улучшить общее самочувствие. Берегите свое здоровье и не забывайте о профилактике.

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