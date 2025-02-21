Что делать, когда постоянно болит шея: полезные упражнения от реабилитолога

Современный ритм жизни, сидячий способ работы, постоянное использование гаджетов и недостаток физической активности часто приводят к боли в шее. Многие пытаются решать проблему с помощью массажа или разовых процедур, однако эффект от них обычно временный.

Реабилитолог Даниил Абрамов рассказал, что действительно важно работать не только с симптомами, но и с их первопричиной.

Причина боли в шее

Основной причиной хронической боли является неправильная осанка. Когда голова постоянно выдвинута вперед или наклонена вниз, мышцы шеи находятся в неправильном положении и испытывают чрезмерную нагрузку. Впоследствии это может вызвать дискомфорт, напряжение и даже головные боли. Поэтому важно не только снимать боль, но и корректировать осанку и укреплять мышцы.

Эффективные упражнения для снятия напряжения в шее

Реабилитолог рекомендует выполнять несколько простых упражнений, которые помогут укрепить мышцы и улучшить мобильность шейного и грудного отделов позвоночника.

Движения головой с резинкой

Возьмите эластичную ленту (резинку) и закрепите ее на затылке. Встаньте на колени, держа спину ровной. Медленно двигайте головой вверх-вниз, контролируйте движения и не сгибайте локти. Главное – не провисать в грудном отделе, работать только мышцами шеи.

Мобилизация грудного отдела

Для этого упражнения вам понадобится ролл или свернутое полотенце. Лягте на спину, разместив ролл под грудным отделом и медленно прогибайтесь вперед-назад. Чувствуйте, как расслабляются напряженные мускулы.

Тяга резинки к лицу

Закрепите эластичную ленту на уровне лица. Возьмите ее обеими руками и выполняйте тягу к лицу, одновременно сводите лопатки вместе. Движения должны быть плавными, а напряжение резинки умеренным. Это поможет укрепить мышцы верхней части спины и плечевого пояса и будет способствовать правильному положению шеи.

Как избежать хронической боли в шее

Кроме выполнения упражнений важно обращать внимание на осанку в течение дня. Вот несколько простых советов:

Старайтесь держать голову ровно во время работы на компьютере или чтения книги.

Используйте эргономичное рабочее место, чтобы монитор был на уровне глаз.

Делайте короткие перерывы для разминки каждые 30–40 мин.

Избегайте продолжительного использования смартфона с наклоненной головой вниз.

Делайте расслабляющие упражнения для шеи и спины.

Регулярное выполнение этих упражнений и правильная осанка помогут уменьшить напряжение, предотвратить боль в шее и улучшить общее самочувствие. Берегите свое здоровье и не забывайте о профилактике.

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