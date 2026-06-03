Что делать, когда укусил клещ, и когда идти к врачу

Что делать когда укусил клещ / © www.credits

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Клещи активизируются весной и летом, когда мы проводим больше времени на природе. Проблема заключается не только в самом укусе, но и в том, что некоторые клещи могут переносить возбудителей опасных заболеваний, в частности болезни Лаймата и других инфекций.

Издание The Washington Роѕt рассказало, что решающее значение имеет время. Чем дольше клещ остается прикрепленным к коже, тем больше вероятность передачи патогенов. Именно поэтому главное правило — не ждать и не паниковать, а правильно действовать.

Внимательно осмотрите клеща

Прежде всего стоит выяснить, действительно ли это клещ и уже ли он присосался. Если паразит просто ползает по коже, он еще не укусил вас и не мог передать инфекцию. В таком случае достаточно осторожно его убрать.

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Если же клещ прикрепился к коже, обратите внимание на его размер. Голодный клещ может быть совсем маленьким, например, размером с маковое или кунжутное зернышко. После питания кровью он становится больше, округлее и может напоминать небольшой изюм.

Врачи объясняют, что для передачи многих инфекций клещу нужно определенное время. Например, риск заражения болезнью Лайма существенно возрастает после 12-24 часов прикрепления паразита к коже.

Также важно вспомнить, когда и где вы могли контактировать с клещом. Если вы заметили его сразу после прогулки и он не имеет вид наполненного кровью, риск инфицирования значительно ниже.

Как удалить клеща

Главное правило — действовать как можно быстрее. Лучше всего для этого подходит тонкий пинцет с узкими кончиками. Если специального инструмента нет, можно использовать обычный пинцет.

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Клеща нужно захватить максимально близко к коже и осторожно потянуть вверх равномерным движением. Важно:

не сжимать тело клеща

не крутить его

не выдергивать резким движением

не царапать кожу вокруг места укуса

Сжимание паразита может способствовать попаданию его содержимого в организм человека, что потенциально повышает риск передачи инфекции.

После удаления место укуса следует обработать антисептиком, подойдет спиртовой раствор или перекись водорода. Затем тщательно вымойте руки с мылом или воспользуйтесь антисептиком. Также стоит внимательно осмотреть все тело, ведь иногда клещей бывает несколько.

Чего не нужно делать

Популярные «народные методы» могут лишь навредить. Не рекомендуется прижигать клеща спичкой или зажигалкой, смазывать его маслом, вазелином или кремом, пытаться «задушить» паразита какими-либо веществами.

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Такие способы не помогают быстрее удалить клеща и могут лишь увеличить риск попадания инфекционных агентов в рану.

Сфотографируйте клеща или сохраните его

После удаления клеща врачи советуют сделать его фото или положить в герметичный контейнер или пакет. Это поможет определить вид паразита, если впоследствии возникнет потребность в консультации врача. Различные виды клещей могут переносить различные заболевания.

Для качественного фото лучше положить клеща на светлую поверхность и сфотографировать вблизи.

Если вы избавились от клеща самостоятельно, поместите его в закрытую емкость или плотно обмотайте скотчем перед утилизацией. Также можно просто смыть его в унитаз. Не раздавливайте клеща пальцами.

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Обращение к врачу

Специалисты советуют сообщить семейному врачу о факте укуса, особенно если клещ был прикреплен длительное время или вы проживаете в регионе, где распространена болезнь Лайма. В некоторых случаях врач может рекомендовать профилактическое лечение антибиотиком в течение первых 72 часов после укуса.

Самостоятельно принимать антибиотики не стоит, решение должен принимать только медицинский специалист после оценки рисков.

Важные симптомы

После укуса клеща важно наблюдать за своим самочувствием в течение следующих недель. Немедленно обратитесь к врачу, если появились:

повышение температуры

головная боль

ломота в мышцах

боль в суставах

сильная усталость

высыпания на коже

Особое внимание стоит обратить на сыпь, которая постепенно увеличивается. Классический симптом болезни Лайма часто напоминает мишень с кольцами, но такая форма встречается не всегда. Сыпь может быть просто красной или даже иметь темно-красный или синюшный оттенок.

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Важно знать, что примерно у трети людей с болезнью Лайма характерной сыпи может не быть вообще.

Некоторые симптомы клещевых инфекций возникают в течение первого месяца после укуса, тогда как отдельные проявления болезни Лайма могут появиться через несколько месяцев. Например, одним из поздних симптомов может стать отек крупного сустава, чаще всего колена.

Укус клеща — неприятная ситуация, но не повод для паники. Самое важное — как можно быстрее и правильно удалить паразита, зафиксировать информацию о нем и наблюдать за собственным состоянием здоровья.

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