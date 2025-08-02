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Что делать после шашлыков, чтобы не болел живот из-за переедания: советы врача
Выходные на природе с шашлыками — это настоящее удовольствие, но иногда после вкусного отдыха приходит менее приятный «бонус»: тяжесть в желудке, вздутие, изжога или даже тошнота.
Почему так происходит и как избежать этих неприятностей, рассказал врач Юрий Габорец. Мы дополнили его советы рекомендациями, чтобы вы могли наслаждаться пикником без последствий для здоровья.
Мясо — это белковая пища, которая трудно переваривается, особенно в большом количестве. Врач выделяет три самые распространенные ошибки, которые мы делаем после шашлыков. Каждая из них — прямой путь к боли в животе, нарушению пищеварения и испорченному вечеру.
Алкоголь сразу после мяса
Запивать шашлык холодным алкоголем, особенно пивом или водкой — прямой путь к спазму желчевыводящих путей. Это может вызвать боль в правом подреберье, тошноту и даже желчную колику. Холодный алкоголь после жирной белковой пищи провоцирует спазм мышц желудочно-кишечного тракта, а это затрудняет отток желчи и вызывает ощущение тяжести.
Что делать вместо этого:
Если пьете, выберите комнатной температуры сухое вино, но в умеренном количестве.
После еды сделайте небольшую прогулку, а не сидите с рюмкой на месте.
Не пейте алкоголь на голодный желудок, лучше заранее перекусить.
Сладкое после мяса
Торт, зефир, сладкие напитки после белковой пищи стимулируют ферментацию в желудке, повышают образование газов, вызывают вздутие и дискомфорт. Белки и сахара перевариваются по-разному, а их смешивание — серьезное испытание для ферментной системы. Фрукты сразу после мяса — тоже не лучшая идея. Лучше подождать хотя бы час.
Что делать вместо этого:
Если хочется десерт, выберите через 1,5-2 часа что-то легкое: ягодный морс, кисломолочный напиток, немного черного шоколада.
Замените сладкое некалорийным чаем с мятой или фенхелем, он улучшает пищеварение.
Загорать после еды
После плотного обеда приток крови направляется к органам пищеварения, чтобы помочь переварить пищу. А если лечь на солнце, организм вынужден дополнительно охлаждать себя и нагружать сердечно-сосудистую систему. Особенно осторожными должны быть те, кто имеет гипертонию, варикоз или проблемы с сердцем.
Что делать вместо этого:
Отдохните в тени или в движении, например, легкая прогулка ускорит метаболизм и улучшит пищеварение.
Солнечные ванны — через 2 часа после еды.
Что взять с собой на пикник
Настойку мяты, фенхеля или ромашки — натуральная помощь при спазмах.
Активированный уголь или энтеросорбент — если чувствуете тяжесть.
Натуральный йогурт или кефир — поможет балансировать микрофлору после белковой пищи.
Шашлыки могут быть вкусными и безопасными, если знать простые правила. Сбалансированный досуг — это не только о еде, но и о заботе о своем организме.