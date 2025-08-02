Что делать после шашлыков, чтобы не болел живот из-за переедания: советы врача

Что делать после шашлыков, чтобы не болел живот из-за переедания / © Credits

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Почему так происходит и как избежать этих неприятностей, рассказал врач Юрий Габорец. Мы дополнили его советы рекомендациями, чтобы вы могли наслаждаться пикником без последствий для здоровья.

Мясо — это белковая пища, которая трудно переваривается, особенно в большом количестве. Врач выделяет три самые распространенные ошибки, которые мы делаем после шашлыков. Каждая из них — прямой путь к боли в животе, нарушению пищеварения и испорченному вечеру.

Алкоголь сразу после мяса

Запивать шашлык холодным алкоголем, особенно пивом или водкой — прямой путь к спазму желчевыводящих путей. Это может вызвать боль в правом подреберье, тошноту и даже желчную колику. Холодный алкоголь после жирной белковой пищи провоцирует спазм мышц желудочно-кишечного тракта, а это затрудняет отток желчи и вызывает ощущение тяжести.

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Что делать вместо этого:

Если пьете, выберите комнатной температуры сухое вино, но в умеренном количестве.

После еды сделайте небольшую прогулку, а не сидите с рюмкой на месте.

Не пейте алкоголь на голодный желудок, лучше заранее перекусить.

Сладкое после мяса

Торт, зефир, сладкие напитки после белковой пищи стимулируют ферментацию в желудке, повышают образование газов, вызывают вздутие и дискомфорт. Белки и сахара перевариваются по-разному, а их смешивание — серьезное испытание для ферментной системы. Фрукты сразу после мяса — тоже не лучшая идея. Лучше подождать хотя бы час.

Что делать вместо этого:

Если хочется десерт, выберите через 1,5-2 часа что-то легкое: ягодный морс, кисломолочный напиток, немного черного шоколада.

Замените сладкое некалорийным чаем с мятой или фенхелем, он улучшает пищеварение.

Загорать после еды

После плотного обеда приток крови направляется к органам пищеварения, чтобы помочь переварить пищу. А если лечь на солнце, организм вынужден дополнительно охлаждать себя и нагружать сердечно-сосудистую систему. Особенно осторожными должны быть те, кто имеет гипертонию, варикоз или проблемы с сердцем.

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Что делать вместо этого:

Отдохните в тени или в движении, например, легкая прогулка ускорит метаболизм и улучшит пищеварение.

Солнечные ванны — через 2 часа после еды.

Что взять с собой на пикник

Настойку мяты, фенхеля или ромашки — натуральная помощь при спазмах.

Активированный уголь или энтеросорбент — если чувствуете тяжесть.

Натуральный йогурт или кефир — поможет балансировать микрофлору после белковой пищи.

Шашлыки могут быть вкусными и безопасными, если знать простые правила. Сбалансированный досуг — это не только о еде, но и о заботе о своем организме.