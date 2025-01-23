Что делать при невралгии: к кому обращаться и как лечить

Зимой риск развития невралгии растет, потому что сказываются последствия праздников с избытком алкоголя и постоянный стресс, в котором находятся украинцы.

Как не навредить себе самолечением и предотвратить боль, рассказывает неврологиня клиники "Оксфорд Медикал" Виктория Притыка.

Что такое невралгия

Если говорить простыми словами, то речь идет о воспалении нерва. Пораженные вследствие той или иной причины периферические нервы вызывают приступы боли в зоне иннервации (органах, тканях или мышцах, где проходят нервные волокна). Невралгия практически может возникнуть в любой части тела.

Внезапные сильные боли нередко вводят человека в заблуждение: их воспринимают как сердечный приступ, инфаркт, мигрень, панкреатит, проблемы с почками, воспаление легких и даже опухоль в груди.

Пациенты часто спрашивают, как отличить невралгию от боли в сердце. При сердечном приступе снижается АД, появляется аритмия, холодный пот, бледность кожи. А в случае поражения нерва общее самочувствие почти не меняется.

Что может привести к поражению нерва

Среди наиболее распространенных обстоятельств эксперт приводит следующие причины:

﻿﻿переохлаждение;

﻿вирусные и ﻿инфекционные заболевания;

﻿травмы;

﻿опухоли;

﻿патология позвоночника (разнообразные ущемления, сколиоз, килы);

﻿хронический стресс;

влияние токсинов алкоголя;

﻿дефицит витамина В.

Как видим, спектр достаточно широк, поэтому не всегда есть возможность самостоятельно определить фактор, приведший к воспалению или раздражению нерва. К примеру, перенесенный герпес, рост опухоли, недолеченные зубы, привычка ходить зимой без шапки могут спровоцировать боли в участке лица (в этом случае поражается тройничный нерв). Причем если не принять меры, болезнь рискует перейти в хроническую стадию и беспокоить человека по несколько раз в год.

﻿﻿﻿При каких симптомах идти к врачу

Невралгия проявляет себя по-разному. Это бывает:

острая, сильная, приступообразная боль в одном и том же месте, возникающая и исчезающая;

постоянная и жгучая боль, которая периодически усиливается от движения, кашля, сквозняка и т.п.;

повышение чувствительности кожи вдоль поврежденного нерва, поэтому любое прикосновение или давление воспринимается как боль;

онемение, покалывание, ощущение словно ползают муравьи.

Боль может занять от нескольких секунд до нескольких часов и более. Итак, если в течение дня-двух симптомы не проходят, проконсультируйтесь с неврологом, который дифференцирует причину воспаления и назначит эффективное лечение.

﻿﻿Локализация

Чаще диагностируют следующие виды невралгии:

тройничного нерва. Периодическая боль локализуется в зоне лица. Его может спровоцировать легкое прикосновение, холодное или горячее блюдо, чистка зубов, даже вспышка света! Характерным симптомом является неконтролируемое сокращение мышц лица;

﻿межреберная. Опоясывающая боль в области ребер усиливается при чихании, кашле, поворотах туловища, глубоком вдохе;

затылочного нерва. Боль распространяется в области затылка, висков, во время движений головой и может сопровождаться головокружением, тошнотой, рвотой.

Бывают и другие локализации невралгии, например: в бедре (бедренного нерва), когда немеет этот участок, жжет кожа, а при движении отдает боль в пах или колено; крыловидного узла, когда возникают болевые ощущения в шее, небе, глазах, висках; языкоглоточная зона – болит язык, горло, нарушается вкусовое восприятие.

﻿﻿Диагностика и лечение

В первую очередь невролог собирает анамнез, расспрашивая человека, где, как, когда болит, давно ли, что предшествовало. Затем осматривает пациента и проводит ряд диагностических процедур, которые могут предусматривать:

﻿общий анализ крови, уровень сахара;

﻿рентгенографию, ЭКГ;

﻿КТ или МРТ;

﻿электронейромиографию (выявляет нарушение функции нервных волокон и мышц).

Лечение зависит от причин заболевания. Назначаются нестероидные противовоспалительные препараты, миорелаксанты (лекарства, снижающие мышечный тонус), обезболивающая терапия, антиконвульсанты и т.д.

Общими рекомендациями являются проведение физиотерапевтических процедур: электрофорез, магнитотерапия, рефлексотерапия, массаж.

Хирургическое лечение применяют при сжатии нервного корешка опухолями или анатомическими дефектами.

Эксперт предостерегает:

“Игнорирование проблемы или самостоятельное прием обезболивающих средств может маскировать симптомы, тогда как болезнь будет продолжать прогрессировать. Поражение нервов чревато сложными последствиями и длительным восстановлением”.

Итак, лучше вовремя навестить врача, чтобы определить причину невралгии и назначить соответствующее лечение.

А чтобы предотвратить воспаление нерва специалист рекомендует обезопаситься от переохлаждения и травм, избегать чрезмерной физической нагрузки, обязательно пролечивать инфекционные и вирусные заболевания, отказаться от вредных привычек и регулярно проходить плановые.

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