Что делать при невралгии: к кому обращаться и как лечить

Зимой, из-за ветреной холодной погоды, падения на скользких тротуарах, увеличения количества простуд и вирусов повышается риск развития невралгии.
Зимой риск развития невралгии растет, потому что сказываются последствия праздников с избытком алкоголя и постоянный стресс, в котором находятся украинцы.
Как не навредить себе самолечением и предотвратить боль, рассказывает неврологиня клиники "Оксфорд Медикал" Виктория Притыка.
Что такое невралгия
Если говорить простыми словами, то речь идет о воспалении нерва. Пораженные вследствие той или иной причины периферические нервы вызывают приступы боли в зоне иннервации (органах, тканях или мышцах, где проходят нервные волокна). Невралгия практически может возникнуть в любой части тела.
Внезапные сильные боли нередко вводят человека в заблуждение: их воспринимают как сердечный приступ, инфаркт, мигрень, панкреатит, проблемы с почками, воспаление легких и даже опухоль в груди.
Пациенты часто спрашивают, как отличить невралгию от боли в сердце. При сердечном приступе снижается АД, появляется аритмия, холодный пот, бледность кожи. А в случае поражения нерва общее самочувствие почти не меняется.
Что может привести к поражению нерва
Среди наиболее распространенных обстоятельств эксперт приводит следующие причины:
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переохлаждение;
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вирусные и инфекционные заболевания;
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травмы;
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опухоли;
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патология позвоночника (разнообразные ущемления, сколиоз, килы);
-
хронический стресс;
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влияние токсинов алкоголя;
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дефицит витамина В.
Как видим, спектр достаточно широк, поэтому не всегда есть возможность самостоятельно определить фактор, приведший к воспалению или раздражению нерва. К примеру, перенесенный герпес, рост опухоли, недолеченные зубы, привычка ходить зимой без шапки могут спровоцировать боли в участке лица (в этом случае поражается тройничный нерв). Причем если не принять меры, болезнь рискует перейти в хроническую стадию и беспокоить человека по несколько раз в год.
При каких симптомах идти к врачу
Невралгия проявляет себя по-разному. Это бывает:
-
острая, сильная, приступообразная боль в одном и том же месте, возникающая и исчезающая;
-
постоянная и жгучая боль, которая периодически усиливается от движения, кашля, сквозняка и т.п.;
-
повышение чувствительности кожи вдоль поврежденного нерва, поэтому любое прикосновение или давление воспринимается как боль;
-
онемение, покалывание, ощущение словно ползают муравьи.
Боль может занять от нескольких секунд до нескольких часов и более. Итак, если в течение дня-двух симптомы не проходят, проконсультируйтесь с неврологом, который дифференцирует причину воспаления и назначит эффективное лечение.
Локализация
Чаще диагностируют следующие виды невралгии:
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тройничного нерва. Периодическая боль локализуется в зоне лица. Его может спровоцировать легкое прикосновение, холодное или горячее блюдо, чистка зубов, даже вспышка света! Характерным симптомом является неконтролируемое сокращение мышц лица;
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межреберная. Опоясывающая боль в области ребер усиливается при чихании, кашле, поворотах туловища, глубоком вдохе;
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затылочного нерва. Боль распространяется в области затылка, висков, во время движений головой и может сопровождаться головокружением, тошнотой, рвотой.
Бывают и другие локализации невралгии, например: в бедре (бедренного нерва), когда немеет этот участок, жжет кожа, а при движении отдает боль в пах или колено; крыловидного узла, когда возникают болевые ощущения в шее, небе, глазах, висках; языкоглоточная зона – болит язык, горло, нарушается вкусовое восприятие.
Диагностика и лечение
В первую очередь невролог собирает анамнез, расспрашивая человека, где, как, когда болит, давно ли, что предшествовало. Затем осматривает пациента и проводит ряд диагностических процедур, которые могут предусматривать:
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общий анализ крови, уровень сахара;
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рентгенографию, ЭКГ;
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КТ или МРТ;
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электронейромиографию (выявляет нарушение функции нервных волокон и мышц).
Лечение зависит от причин заболевания. Назначаются нестероидные противовоспалительные препараты, миорелаксанты (лекарства, снижающие мышечный тонус), обезболивающая терапия, антиконвульсанты и т.д.
Общими рекомендациями являются проведение физиотерапевтических процедур: электрофорез, магнитотерапия, рефлексотерапия, массаж.
Хирургическое лечение применяют при сжатии нервного корешка опухолями или анатомическими дефектами.
Эксперт предостерегает:
“Игнорирование проблемы или самостоятельное прием обезболивающих средств может маскировать симптомы, тогда как болезнь будет продолжать прогрессировать. Поражение нервов чревато сложными последствиями и длительным восстановлением”.
Итак, лучше вовремя навестить врача, чтобы определить причину невралгии и назначить соответствующее лечение.
А чтобы предотвратить воспаление нерва специалист рекомендует обезопаситься от переохлаждения и травм, избегать чрезмерной физической нагрузки, обязательно пролечивать инфекционные и вирусные заболевания, отказаться от вредных привычек и регулярно проходить плановые.
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