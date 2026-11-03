Что действительно нужно купить впрок на зиму 2026–2027 годов

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Правительство и аналитики предупреждают: зима 2026/2027 может стать для Украины самой тяжелой с начала полномасштабного российского вторжения. Сколько запасов нужно иметь дома, чтобы не потратить весь семейный бюджет и пережить зиму без эксцессов, рассказывает ментор по финансовому мышлению Елена Шепель.

«В этом году я наблюдаю две совершенно противоположные реакции украинцев на подготовку к зиме, — говорит Елена Шепель. — Когда одни люди читают о ударах по складам и логистической инфраструктуре — они срочно хотят купить 10 пачек гречки и 20 банок консервов. Другие говорят: «Да как-то оно будет, зачем вообще запасаться?». Финансово грамотное поведение где-то посередине: паниковать действительно не нужно, но и делать вид, что проблем этой зимой не будет, — тоже не стоит. Лучше все-таки иметь определенный запас необходимого, но к его формированию нужно подойти рационально».

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Продукты: одна пачка в работе — одна в запасе

Главный риск этой зимой — вовсе не голод, а перебои с электричеством, отоплением, связью и логистикой. По словам экспертов, украинцы не почувствуют нехватки продуктов или топлива, но из-за атак на логистические центры возможны временные задержки с их доставкой в магазины. То есть о тотальном дефиците речи не идет. Запас еды нужен, чтобы спокойно переждать несколько дней или неделю, пока в магазины подвезут необходимое.

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«Идеальный вариант — это запас еды на 5–7 дней обычной жизни семьи, — говорит Елена Шепель. — Например, если ваша семья за неделю съедает одну пачку макарон — не нужно покупать их 10. Купите две. Пользуйтесь простым правилом: одна пачка в употреблении — одна в запасе. Второй важный момент: покупайте только то, что вы и так едите. Не покупайте под влиянием паники 5 килограммов перловки, если ваша семья вообще ее никогда не ест. Наступит весна, и вы её просто выбросите. Помните, что запас — это не какие-то специальные продукты на конец света, а обычная еда для вашей семьи, просто с небольшим резервом. Не забывайте и о детском питании, если оно нужно».

Лайфхак

На случай отключений электричества держите дома продукты, которые не требуют сложного приготовления и хранятся без холодильника. Это готовые мясные, рыбные или овощные консервы, супы, лапша и каши быстрого приготовления, хлебцы или галетное печенье.

Вода: чтобы хватило на 3 дня

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям рекомендует каждой украинской семье иметь постоянный запас питьевой и технической воды как минимум на 3 суток. Ориентировочные расчеты минимальной суточной потребности в воде на одного человека: 2,5–3 литра питьевой и 10–15 литров технической (для гигиены, мытья посуды и смыва туалета). Для семьи из трёх человек на 3 суток потребуется примерно 27 литров питьевой и 90 литров технической воды. Хранить воду нужно в тёмном, прохладном месте в бутылках или специальных канистрах, а запас питьевой воды периодически обновлять.

Лайфхак

Самый простой и бесплатный способ хранить дома 100–200 литров технической воды — это обычный бойлер. В случае отключения центрального водоснабжения воду из него можно слить через сливной клапан и использовать для своих нужд.

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Лекарства: базовая аптечка и правило «10 дней»

Ситуация: «У меня осталась одна таблетка, завтра ещё куплю» — в украинских реалиях это не самая лучшая стратегия. Прежде всего позаботьтесь о тех, кому лекарства нужны ежедневно. Если кто-то в вашей семье постоянно принимает препараты от давления, сердца, астмы, диабета, Минздрав советует иметь их как минимум на две недели, а еще лучше — на месяц. Всегда покупайте новую упаковку, когда лекарств остается на 7–10 дней. Заранее договоритесь с врачом об электронных рецептах и сохраните их номера не только в телефоне, но и на бумаге. Что касается базового набора домашней аптечки: пусть в ней всегда будет жаропонижающее, средства от диареи, антисептик, бинты. Не держите дома антибиотики и гормональные препараты без назначения врача. Регулярно проверяйте срок годности препаратов.

Корм и лекарства для животных: позаботьтесь о своих питомцах

Не забудьте о домашних питомцах. Корм, наполнитель и необходимые животному лекарства должны быть в запасе на одну-две недели. Особенно это важно для животных, находящихся на лечебном корме, который нельзя заменить первым попавшимся из супермаркета. Если животное постоянно принимает лекарства, заранее договоритесь с ветеринаром о рецепте. Чтобы расходы на животных не были столь ощутимыми, покупайте запасной корм по одной упаковке каждую неделю, а не сразу на крупную сумму.

Что действительно понадобится: питание и предметы первой необходимости

Представьте, что этой зимой в течение нескольких дней вам будет немного сложнее купить что-то, чем обычно. Что вам действительно понадобится? Туалетная бумага, средства гигиены, подгузники, влажные салфетки, стиральный порошок, мешки для мусора, батарейки и безопасное освещение. Действует то же правило: не пять годовых запасов шампуня, а одна запасная упаковка того, что для вас действительно критически важно. Пройдитесь по квартире и запишите, что закончится первым, а новую упаковку покупайте, как только откроете последнюю. Для освещения выбирайте LED-фонарики и аккумуляторные лампы вместо свечей: это безопаснее, особенно когда в доме есть дети и животные. Держите powerbank полностью заряженными, чтобы обеспечить бесперебойную связь и подзарядить необходимые гаджеты в случае отключений света.

«Особенно внимательно относитесь к тому, что трудно быстро заменить, — подчеркивает эксперт. – Без чего-то мы прекрасно проживем неделю, а есть вещи, которые заменить сложнее: детская смесь, контактные линзы и раствор для них, специальные средства гигиены или какие-то специфические батарейки для медицинских устройств. Не запасайтесь всем подряд. Покупайте то, отсутствие чего создаст настоящую проблему».

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Финансовый аспект: как не потратить лишнего

Еще один важный вопрос: а сколько денег нужно потратить на такой запас, чтобы не создать себе финансовых проблем?

«Чтобы не пробить дыру в бюджете, формируйте запас постепенно, — отвечает Елена Шепель. — На этой неделе купите дополнительную пачку крупы, две банки консервов, упаковку воды и корм для кошки или собаки. Пусть на это уйдет дополнительно 500–700 гривен. На следующей неделе пополните запасы еще несколькими позициями. И вот так за месяц-два вы сформируете хороший резерв. И главное. Пожалуйста, не покупайте из-за страха. Если вы видите пустую полку, мозг очень быстро делает вывод: нужно брать все, что осталось. Но подумайте: если каждый человек вместо двух пачек гречки купит 10, дефицит действительно возникнет там, где его могло и не быть».

Елена Шепель

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