Что есть на ночь, чтобы не было отеков: рассказал нутрициолог Екатерина Крупкина

Что есть на ночь, чтобы не было отеков / © www.credits

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Однако, по словам нутрициолога Катерины Крупкиной, которую недавно пригласила на интервью Маричка Падалко для своего YouTube-канала, важно не то, когда именно мы едим, а что выбираем на ужин. Отеки утром — это следствие задержки жидкости в организме, которая чаще всего вызвана употреблением соли, алкоголя, а также недостатком углеводов в ежедневном рационе. Да, именно так: углеводы не враги, а союзники, если их правильно употреблять.

Углеводы — не зло, а необходимость

Многие избегают углеводов во второй половине дня, считая их причиной отеков. В действительности все наоборот. Если организм длительное время не получает достаточное количество углеводов, он начинает удерживать воду в тканях, когда эти вещества все же попадают в рацион. Это естественная реакция: каждый грамм гликогена (запасного углевода в печени и мышцах) «влечет» около 3–4 мл воды. Из-за этого тело может выглядеть «отечен» в первые несколько дней после возвращения к нормальному питанию. Однако уже через неделю ситуация стабилизируется и вода выводится естественным путем.

Именно поэтому важно не исключать углеводы полностью, а выбирать качественные, сложные углеводы — они усваиваются медленно, не провоцируют скачков инсулина и не вызывают задержки воды, если организм привык к их регулярному поступлению.

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Что следует есть на ужин, чтобы избежать отеков

Овощи — кабачки, брокколи, цветная капуста, огурцы, листовая зелень. Они содержат много воды, клетчатку и способствуют выведению излишней жидкости.

Цельнозерновые крупы — гречка, булгур, киноа, бурый рис. Это идеальный источник сложных углеводов.

Бобовые — чечевица, нут, фасоль. Содержат белок, клетчатку и не вызывают задержку жидкости, если употреблять их умеренно.

Постный белок — вареная курица, индейка, рыба, яйца или кисломолочные продукты с низким содержанием жира.

Фрукты с низким содержанием сахара — зеленое яблоко, ягоды, груши, киви. Идеально подходят как лёгкий десерт на ночь.

Чего лучше избегать перед сном

Соленые продукты — колбасы, соленые сыры, копчености, маринады. Соль удерживает воду в организме.

Алкоголь — даже бокал вина может повлечь за собой отеки, поскольку алкоголь обезвоживает организм и нарушает водно-солевой баланс.

Фастфуд и полуфабрикаты содержат много натрия, трансжиров и консервантов.

Газированные напитки вызывают вздутие и замедляют метаболизм.

Золотое правило: регулярность и баланс

Организм лучше всего реагирует на постоянство. Если вы ужинаете каждый день в одно и то же время, сохраняете баланс белков, жиров и углеводов — никаких отеков утром не будет. Екатерина Крупкина советует не бояться есть на ночь, если выбираете правильные продукты, не злоупотребляете солью и соблюдаете водный режим.

Правильное питание вечером — это не о голоде или ограничениях. Это об осознанном выборе. Если включать в вечерний рацион полезные продукты, заботиться о водном балансе и избегать вредных привычек, отеки перестанут быть вашей проблемой и вы каждое утро просыпаетесь с чувством легкости и красоты.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: КАК ЕСТЬ ТАК, ЧТОБЫ ХУДЕТЬ?! Оземпик, диеты-убийцы и ДЕШЕВЫЙ РАЦИОН