Что есть во время диареи: 9 продуктов, которые помогут быстрее восстановиться

Диарея — неприятное, но довольно распространенное состояние, которое может испортить любой день. Когда организм борется с расстройством пищеварения, важно не только пить достаточно жидкости, но и правильно питаться. Выбор продуктов может значительно ускорить выздоровление, уменьшить дискомфорт и помочь избежать обезвоживания. Издание Tua Saúde рассказало о 9 лучших продуктах, которые стоит включить в рацион во время диареи, а также советы, чего следует избегать и как организовать питание для быстрого восстановления.

Продукты, которые стоит включить в рацион

Очищенные яблоки. Они содержат мало нерастворимой клетчатки, а это замедляет прохождение пищи через кишечник. Ешьте яблоки без кожуры, сердцевины и семян, сырыми или запеченными. Картофель. Вареный, печеный или в виде пюре, картофель легко усваивается и не раздражает кишечник. Недозрелые бананы. Зеленые бананы богаты растворимой клетчаткой, которая помогает контролировать движения кишечника и поддерживает здоровую микрофлору. Рыба. Белое мясо рыбы, например, треска, хек, морской окунь — низкокалорийный источник белка, который не провоцирует диарею. Другие легкие белки — курица без кожи, яйца, тофу, нежирный сыр. Очищенная гуаява. Мякоть без кожуры содержит мало нерастворимой клетчатки, как и другие фрукты, например, персики, маракуйя, лимоны, кешью. Белый рис. Низкое количество клетчатки делает его идеальным во время диареи. Также подойдут белый хлеб, тосты, белая паста, кукурузная каша. Вареная морковь. Пюре или кусочками, она содержит пектин, который замедляет пищеварение и стабилизирует стул. Другие овощи: цуккини, кабачок, тыква, батат, баклажан, зеленая фасоль. Кокосовая вода. Восстанавливает уровень калия и натрия, которые теряются при диарее. Груша. Очищенные груши содержат растворимую клетчатку и много воды, а это помогает регулировать стул и увлажнять организм.

Как начинать питание

Начните с жидкости: бульоны, протертые соки из яблок, груш или персиков, желе, рисовая вода, травяные чаи (ромашка, гуава, лавровый лист).

Если такая диета переносится хорошо, можно переходить к легко усваиваемым продуктам: белый рис, паста, картофель, морковь, кабачки, курица, рыба.

Также подходят: белый хлеб, тосты, кукурузные или рисовые крекеры, недозрелые бананы, очищенные яблоки, груши, персики, нежирные сыры (рикотта, крем-сыр).

Чего избегать

Жирная пища: жареное, масло, жирные соусы, молочные продукты, тяжелые кремы

Цельнозерновые продукты: цельнозерновой хлеб, овес, макароны

Листовые овощи: салат, шпинат, руккола, капуста

Бобовые и газообразующие овощи: бобы, горох, брокколи, цветная капуста

Фрукты с кожурой и орехи

Обработанные продукты и сладости: газированные напитки, кетчуп, мороженое, печенье

Напитки с кофеином и фруктовые смузи (из-за высокого содержания фруктозы)

План питания на 3 дня

Завтрак : рисовая вода или разведенное яблочное пюре

Обед : вареный картофель или морковь с небольшой порцией вареной рыбы

Полдник : недозрелый банан или очищенная груша

Ужин: белый рис с курицей, теплый травяной чай

Этот план ориентировочный, обязательно обратитесь к врачу, если симптомы продолжаются более 3 дней или появляются признаки обезвоживания.

Домашние средства

Чай из ромашки, лаврового листа и гуаявы

Кокосовая вода

Супы и пюре из моркови

Рисовая вода

Домашний солевой раствор

Когда нужна медицинская помощь

Диарея длится более 1 недели

Признаки обезвоживания: сухость во рту, слабость, уменьшение количества мочи

Интенсивная боль в животе

Темный или кровянистый стул

У детей и пожилых людей диарея может быть особенно опасной, обращайтесь к врачу, если длится более 3 дней.