Что лучше – выпить фреш или съесть фрукт: рассказывает врач диетолог-эндокринолог

Хотя соки могут стать удобным источником витаминов и растительных химических веществ, им все же не хватает пищевых волокон и других питательных веществ, содержащихся в кожуре и мякоти целых фруктов.

Когда приходит время выбирать между стаканом фруктового сока и тарелкой свежих фруктов, доказательства склоняются в пользу последнего. Диетолог-эндокринолог Екатерина Толстикова в своем видео рассказала о том, есть ли разница в потреблении фруктов и выжатых соков и если есть, то что полезнее.

Многие считают, что свежевыжатый сок и фрукт – это одно и то же и приносит нашему организму одинаковую пользу, но врач говорит, что это совершенно не так.

Сок – это только вода с сахаром, фруктозой, глюкозой и вообще не содержит клетчатки. Да, в нем действительно есть незначительное количество витамина С и некоторых других водорастворимых витаминов.

В то же время фрукт – это структура с клетчаткой, витаминами, минералами и не содержит большого количества сахара, как стакан фреша. Поскольку для того чтобы сделать стакан фреша вам точно придется выжать два или три фрукта, например, апельсина, а это уже большее количество сахара, глюкозы и фруктозы, чем если бы вы просто съели фрукт.

Ранее исследования подчеркивали разницу между потреблением целых фруктов и их соков. Например, средний апельсин содержит около 12 грамм сахара, тогда как чашка апельсинового сока содержит примерно 21 грамм.

Отсутствие клетчатки важно, поскольку пищевые волокна из фруктов способствуют снижению уровня холестерина в крови и могут снизить риск сердечных заболеваний. Клетчатка играет решающую роль в поддержании надлежащей работы кишечника и может помочь людям чувствовать себя более сытными с меньшим количеством калорий, помогая контролировать вес.

Следовательно, это совершенно разные вещи и нельзя фрешем заменить фрукт. Если вы хотите пить фреш, делайте это, но редко, просто как замена десерта в ваш рацион.

Преимущества употребления целых фруктов очевидны: они обеспечивают необходимую пищевую клетчатку, помогают регулировать уровень сахара в крови и обеспечивают более сбалансированное потребление питательных веществ.

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