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ТСН в социальных сетях

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Что может болеть в спине и на что обратить внимание: рассказал врач

Боль в спине — одна из самых распространенных жалоб, с которой сталкивается почти каждый человек в течение жизни. По статистике, более 80% взрослого населения хотя бы раз испытывали дискомфорт или острую боль в спине.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Что может болеть в спине и на что обратить внимание

Что может болеть в спине и на что обратить внимание / © Credits

Часто эта боль возникает внезапно и вызывает тревогу. Но не всегда причина — серьезная патология. Врач-невролог Роман Квасницкий рассказал, что именно может вызвать боли в спине и когда нельзя медлить с обращением к врачу.

Основные причины боли в спине

Мышечный спазм — самая распространенная причина

Около 80% всех случаев боли в спине обусловлены именно спазмом мышц. Это реакция организма на разные факторы:

  • переохлаждение;

  • сидячий образ жизни и гиподинамия;

  • подъем тяжелых предметов без правильного положения тела;

  • стресс, который может провоцировать мышечное напряжение;

  • резкие движения или неудобные позы во время сна.

Когда мышцы спины перенапрягаются, они начинают сжиматься, это вызывает боль, скованность и дискомфорт.

Проблемы с суставами позвоночника

Особенно часто боли возникают из-за поражения фасеточных суставов — это маленькие суставы, которые соединяют позвонки между собой и обеспечивают подвижность позвоночника.

Грыжи и протрузии межпозвонковых дисков

Когда межпозвонковый диск смещается или выпячивается (образуется грыжа), он может сдавливать нервные корешки, выходящие из позвоночника. Это приводит к резкой, иногда простреливающей боли, онемению, слабости в конечностях.

Другие возможные причины боли в спине

  • Травмы позвонков: переломы из-за падения, ДТП или остеопороза.

  • Воспалительные или инфекционные заболевания: остеомиелит, спондилит.

  • Заболевания внутренних органов: мочекаменная болезнь, эндометриоз, патология органов малого таза.

  • Онкологические процессы: опухоли позвоночника или метастазы.

  • Системные заболевания: ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева).

Когда немедленно обращаться к врачу

Так называемые «красные флажки» — это симптомы, при появлении которых необходима срочная консультация специалиста:

  • Внезапная, очень интенсивная боль в спине, сильнее обычного.

  • Боль, которая не исчезает в покое и со временем только усиливается.

  • Отсутствие облегчения после лечения в течение 6–8 нед.

  • Ночная боль, которая не проходит даже в положении лежа.

  • Боль, сопровождающаяся онемением, покалыванием или слабостью в руках или ногах.

  • Лихорадка, озноб, общее недомогание рядом с болью в спине.

  • Нарушение контроля над мочеиспусканием или дефекацией, онемение в промежности.

  • Судороги или неконтролируемые движения в ногах.

  • Потеря веса без понятной причины.

  • Возраст пациента — впервые боль появилась до 20 лет или после 50 лет.

  • Наличие онкологических болезней в анамнезе.

  • Травма незадолго до возникновения боли (падение, авария, спортивная травма).

  • Длительный прием стероидов или наркотических препаратов.

Боль в спине — не всегда что-то опасное, часто это следствие мышечного напряжения или неправильной осанки. Но иногда за этим симптомом могут скрываться серьезные заболевания, нуждающиеся в немедленной медицинской помощи.

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Дата публикации
Количество просмотров
141
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