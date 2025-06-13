Что может болеть в спине и на что обратить внимание: рассказал врач

Что может болеть в спине и на что обратить внимание / © Credits

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Часто эта боль возникает внезапно и вызывает тревогу. Но не всегда причина — серьезная патология. Врач-невролог Роман Квасницкий рассказал, что именно может вызвать боли в спине и когда нельзя медлить с обращением к врачу.

Основные причины боли в спине

Мышечный спазм — самая распространенная причина

Около 80% всех случаев боли в спине обусловлены именно спазмом мышц. Это реакция организма на разные факторы:

переохлаждение;

сидячий образ жизни и гиподинамия;

подъем тяжелых предметов без правильного положения тела;

стресс, который может провоцировать мышечное напряжение;

резкие движения или неудобные позы во время сна.

Когда мышцы спины перенапрягаются, они начинают сжиматься, это вызывает боль, скованность и дискомфорт.

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Проблемы с суставами позвоночника

Особенно часто боли возникают из-за поражения фасеточных суставов — это маленькие суставы, которые соединяют позвонки между собой и обеспечивают подвижность позвоночника.

Грыжи и протрузии межпозвонковых дисков

Когда межпозвонковый диск смещается или выпячивается (образуется грыжа), он может сдавливать нервные корешки, выходящие из позвоночника. Это приводит к резкой, иногда простреливающей боли, онемению, слабости в конечностях.

Другие возможные причины боли в спине

Травмы позвонков: переломы из-за падения, ДТП или остеопороза.

Воспалительные или инфекционные заболевания: остеомиелит, спондилит.

Заболевания внутренних органов: мочекаменная болезнь, эндометриоз, патология органов малого таза.

Онкологические процессы: опухоли позвоночника или метастазы.

Системные заболевания: ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева).

Когда немедленно обращаться к врачу

Так называемые «красные флажки» — это симптомы, при появлении которых необходима срочная консультация специалиста:

Внезапная, очень интенсивная боль в спине, сильнее обычного.

Боль, которая не исчезает в покое и со временем только усиливается.

Отсутствие облегчения после лечения в течение 6–8 нед.

Ночная боль, которая не проходит даже в положении лежа.

Боль, сопровождающаяся онемением, покалыванием или слабостью в руках или ногах.

Лихорадка, озноб, общее недомогание рядом с болью в спине.

Нарушение контроля над мочеиспусканием или дефекацией, онемение в промежности.

Судороги или неконтролируемые движения в ногах.

Потеря веса без понятной причины.

Возраст пациента — впервые боль появилась до 20 лет или после 50 лет.

Наличие онкологических болезней в анамнезе.

Травма незадолго до возникновения боли (падение, авария, спортивная травма).

Длительный прием стероидов или наркотических препаратов.

Боль в спине — не всегда что-то опасное, часто это следствие мышечного напряжения или неправильной осанки. Но иногда за этим симптомом могут скрываться серьезные заболевания, нуждающиеся в немедленной медицинской помощи.

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