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Что может болеть в спине и на что обратить внимание: рассказал врач
Боль в спине — одна из самых распространенных жалоб, с которой сталкивается почти каждый человек в течение жизни. По статистике, более 80% взрослого населения хотя бы раз испытывали дискомфорт или острую боль в спине.
Часто эта боль возникает внезапно и вызывает тревогу. Но не всегда причина — серьезная патология. Врач-невролог Роман Квасницкий рассказал, что именно может вызвать боли в спине и когда нельзя медлить с обращением к врачу.
Основные причины боли в спине
Мышечный спазм — самая распространенная причина
Около 80% всех случаев боли в спине обусловлены именно спазмом мышц. Это реакция организма на разные факторы:
переохлаждение;
сидячий образ жизни и гиподинамия;
подъем тяжелых предметов без правильного положения тела;
стресс, который может провоцировать мышечное напряжение;
резкие движения или неудобные позы во время сна.
Когда мышцы спины перенапрягаются, они начинают сжиматься, это вызывает боль, скованность и дискомфорт.
Проблемы с суставами позвоночника
Особенно часто боли возникают из-за поражения фасеточных суставов — это маленькие суставы, которые соединяют позвонки между собой и обеспечивают подвижность позвоночника.
Грыжи и протрузии межпозвонковых дисков
Когда межпозвонковый диск смещается или выпячивается (образуется грыжа), он может сдавливать нервные корешки, выходящие из позвоночника. Это приводит к резкой, иногда простреливающей боли, онемению, слабости в конечностях.
Другие возможные причины боли в спине
Травмы позвонков: переломы из-за падения, ДТП или остеопороза.
Воспалительные или инфекционные заболевания: остеомиелит, спондилит.
Заболевания внутренних органов: мочекаменная болезнь, эндометриоз, патология органов малого таза.
Онкологические процессы: опухоли позвоночника или метастазы.
Системные заболевания: ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева).
Когда немедленно обращаться к врачу
Так называемые «красные флажки» — это симптомы, при появлении которых необходима срочная консультация специалиста:
Внезапная, очень интенсивная боль в спине, сильнее обычного.
Боль, которая не исчезает в покое и со временем только усиливается.
Отсутствие облегчения после лечения в течение 6–8 нед.
Ночная боль, которая не проходит даже в положении лежа.
Боль, сопровождающаяся онемением, покалыванием или слабостью в руках или ногах.
Лихорадка, озноб, общее недомогание рядом с болью в спине.
Нарушение контроля над мочеиспусканием или дефекацией, онемение в промежности.
Судороги или неконтролируемые движения в ногах.
Потеря веса без понятной причины.
Возраст пациента — впервые боль появилась до 20 лет или после 50 лет.
Наличие онкологических болезней в анамнезе.
Травма незадолго до возникновения боли (падение, авария, спортивная травма).
Длительный прием стероидов или наркотических препаратов.
Боль в спине — не всегда что-то опасное, часто это следствие мышечного напряжения или неправильной осанки. Но иногда за этим симптомом могут скрываться серьезные заболевания, нуждающиеся в немедленной медицинской помощи.