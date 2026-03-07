Что на самом деле происходит с организмом если каждый день есть сыр

Сыр / © Associated Press

Реклама

Сыр давно стал универсальным ингредиентом на кухнях всего мира. Он придает блюдам глубокий вкус, кремовую текстуру и ощущение сытости. Неудивительно, что многие люди готовы есть его чуть ли не каждый день, об этом рассказало издание Real Simple.

И хорошая новость заключается в том, что для большинства людей ежедневное потребление сыра может быть частью здорового питания. Более того, этот продукт содержит немало важных питательных веществ, которые поддерживают работу организма. Однако, как отмечают диетологи, ключом к пользе остается умеренность.

Почему сыр считают питательным продуктом

Диетологи называют сыр нутриентно-плотным продуктом, то есть таким, который содержит много полезных веществ в относительно небольшой порции.

Реклама

Белок для мышц и сытости. Большинство видов сыра содержат качественный белок, который поддерживает восстановление мышц, помогает дольше чувствовать сытость и способствует стабильному уровню сахара в крови. Именно поэтому сыр может стать хорошим перекусом или дополнением к основному блюду.

Жиры, которые помогают усваивать витамины. Жиры в сыре помогают организму усваивать жирорастворимые витамины — A, D, E и K. Кроме того, они делают пищу насыщающей, а это может уменьшить переедание в течение дня.

Какие полезные вещества содержит творог

Кроме белка и жиров, сыр богат важными микроэлементами.

Витамин B12. Этот витамин необходим для энергетического обмена, здоровой работы нервной системы и формирования эритроцитов.

Витамин A. Он поддерживает иммунитет, здоровье кожи и нормальное зрение.

Калький . Сыр — один из лучших источников кальция, который необходим для крепких костей и зубов, сокращения мышц и передачи нервных сигналов.

Фосфор . Этот минерал участвует в создании ДНК и энергетических молекул организма.

Селен. Он работает как антиоксидант, помогает защищать клетки от повреждения и поддерживает работу щитовидной железы.

Если есть сыр ежедневно

По словам диетологов, ежедневное потребление сыра в умеренном количестве может иметь положительный эффект.

Чувство сытости. Сыр сочетает белки и жиры, а это помогает дольше оставаться сытыми, избегать частых перекусов и стабилизировать энергию в течение дня.

Поддержка костей и мышц. Благодаря кальцию и белку сыр способствует укреплению костей, поддержанию мышечной массы и нормальной работе нервной системы.

Больше удовольствия от еды. Сыр может сделать даже простые блюда более насыщенными на вкус.

Кому стоит быть осторожнее

Несмотря на пользу, сыр подходит не всем. Некоторым людям стоит контролировать его количество или выбирать определенные виды, если есть:

непереносимость лактозы

чувствительность к молочным белкам

проблемы с пищеварением, например, вздутие или рефлюкс

В таких случаях лучше обратить внимание на выдержанные сыры, которые обычно содержат меньше лактозы.

Реклама

Минусы ежедневного употребления

Основные риски связаны не с самим сыром, а с его чрезмерным количеством.

Некоторые сыры содержат много насыщенных жиров, которые при избытке могут влиять на здоровье сердца.

Избыток соли. Многие виды сыра содержат достаточно много натрия, особенно фета, пармезан и чеддер.

Недостаток клетчатки в рационе. Сыр не содержит клетчатки. Если есть его слишком часто вместо других продуктов, в рационе может не хватать овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов.

Сколько сыра есть ежедневно

Диетологи советуют придерживаться умеренной порции — примерно 30-60 г в день. Это примерно кусочек размером с пару игральных кубиков или 1-2 ломтика сыра. Такое количество позволяет получить пользу без избытка жиров и соли.

Лучший выбор

Некоторые сыры легче вписать в ежедневный рацион.

Более легкие варианты:

Реклама

моцарелла

рикотта

творог

козий сыр

Насыщеннее (есть меньшими порциями):

чеддер

пармезан

грюйер

Например, в порции чеддера содержится почти 10 г жира, тогда как в частично обезжиренной моцарелле — около 5 г.

Сыр — это не только вкусный ингредиент, но и питательный продукт, который может поддерживать здоровье мышц, костей и нервной системы. Для большинства людей ежедневное употребление сыра является безопасным и даже полезным. Если сочетать сыр с овощами, фруктами и продуктами, богатыми клетчаткой, он станет приятной и полезной частью ежедневного меню.