Что не стоит есть перед сном

Когда наступает вечер, организм настраивается на отдых и восстановление. Питание в конце дня имеет большое значение для качества сна, об этом рассказало издание EatingWell. Некоторые продукты стимулируют пищеварение, повышают кислотность или содержат кофеин и сахар — все это затрудняет засыпание. Но не стоит паниковать, вместо запретов есть альтернативы, которые помогут легко и спокойно лечь спать.

Слишком жирная, кислая или сладкая пища перед сном может заставить организм работать вместо отдыхать. Но небольшой легкий перекус все же лучше, чем пытаться заснуть с пустым желудком.

Помидоры. Кислые продукты могут провоцировать изжогу, особенно у людей с кислотным рефлюксом. Употребляйте их в первой половине дня и сочетайте с нейтральными продуктами. Чизбургеры. Высокое содержание насыщенных жиров замедляет пищеварение, поэтому организм вынужден направлять ресурсы на переваривание вместо сна. Пончики. Жареные и сладкие пончики могут спровоцировать «сахарный скачок» и дискомфорт в желудке. Лучше замените на свежие фрукты или травяной чай. Шоколад. Содержит кофеин, который стимулирует нервную систему. Темный шоколад полезен антиоксидантами, но перед сном он может помешать заснуть. Сушеные фрукты. Высокое содержание сахара и клетчатки может перегрузить пищеварительную систему и вызвать вздутие. Выбирайте небольшую порцию свежих фруктов. Острые блюда. Повышают кислотность и могут вызвать дискомфорт в желудке, особенно при чувствительном пищеварении или рефлюксе. Пицца. Томатный соус, жирный сыр и белое тесто делают ее тяжелой для усвоения. Лучше есть раньше или выбирать более легкие варианты с тонким коржом. Стейк. Большая порция красного мяса трудно переваривается, поэтому если хочется мяса, ограничьтесь небольшой порцией или джерками. Сахарные и сладкие зерновые хлопья. Сладкие злаки могут вызвать скачки сахара в крови, а это нарушает сон. Отдавайте предпочтение овсянке или нежирному йогурту с ягодами. Чипсы. Высокое содержание соли и жира может мешать сну. Лучше домашний попкорн или легкие орехи.

Полезные альтернативы для ночного перекуса

Фрукты, например, яблоко или ягоды

Овсянка или небольшая порция цельнозернового хлеба

Йогурт или творог с ягодами

Травяной чай без кофеина

Главное — не голодать, но и не перегружать желудок перед сном. Легкий перекус поможет организму настроиться на отдых, а вам проснуться бодрыми.

Сон — это не только о времени в постели, но и о том, что вы едите перед сном. Если вы откажетесь от тяжелой, жирной, кислой и сладкой пищи в пользу легких и питательных перекусов, то улучшите качество сна и почувствуете себя энергичнее утром.