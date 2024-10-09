Что нельзя делать при варикозном расширении вен: рассказывает сосудистый хирург

Флеболог Владислав Горбовец рассказал о том, чего следует избегать, если у вас есть варикоз, чтобы сохранить здоровье своих вен.

Длительное сиденье и стояние

Одной из основных причин варикозного расширения вен является застой крови. Длительное сиденье или стояние без движения может усугубить ситуацию. Рекомендуется делать перерывы для активности каждые 30-60 минут, чтобы активизировать кровообращение. Легкие упражнения, такие как прогулки или разминка, помогут снизить нагрузку на вены.

Тесная одежда и неудобная обувь

Ношение тесной одежды, особенно в области бедер и живота, может сдавливать вены и затруднять отток крови. Обувь на высоком каблуке или с жесткой подошвой также оказывают негативное влияние на кровообращение. Выбирайте свободную, удобную одежду и обувь, чтобы уменьшить давление на вены.

Постоянное поднятие тяжелых предметов

Поднятие тяжелых предметов увеличивает внутрибрюшное давление, что, в свою очередь, повышает давление в венах ног. Это может привести к обострению варикоза.

Горячие ванны и сауны

Частое использование горячих процедур может способствовать развитию варикоза. Горячая вода расширяет вены, что может привести к повышению симптомов. Вместо этого выбирайте теплые или контрастные ванны, стимулирующие кровообращение.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете снизить риск прогрессирования варикозного расширения вен. Помните, что своевременное обращение к специалисту и регулярные обследования играют важную роль в поддержании здоровья ваших вен.

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