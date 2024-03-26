Что нужно знать о болезни почек: рассказал врач-нефролог

Заболевания почек является одной из наиболее угрожающих проблем здоровья.

Почки – это парные органы, расположенные в задней части брюшной полости ниже диафрагмы. Главная функция почек заключается в очищении крови от токсинов и удалении лишних веществ. Они регулируют уровень жидкости и электролитов в организме, контролируют кровяное давление и участвуют в формировании красных кровяных клеток.

Хотя эти органы являются неотъемлемой частью нас, многие не понимают их работы и особенностей заболеваний, которые могут влиять на них.

Врач-нефролог Блэйк Шустерман рассматривает три распространенных ошибочных представления относительно заболеваний почек.

Нормальное выделение мочи

Ошибочно полагают, что при наличии заболеваний почек выделение мочи обязательно будет нарушено. Однако это не всегда так. Люди могут иметь проблемы с почками, но все равно производить нормальное количество мочи.

Отсутствие боли

Не всегда болят почки, даже при серьезных заболеваниях. Боль может быть ощутима в спине, боках или животе, но необязательно в области почек.

Роль генетики

Хотя уход за собой и контроль диабета могут предотвратить многие виды заболеваний почек, генетика также играет большую роль в их развитии.

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Необходимо помнить, что заболевания почек могут проявляться не только в нарушении мочи или боли в области почек.

Если возникают опасения относительно состояния вашего здоровья, обязательно обращайтесь к врачу для консультации и профессиональной оценки вашего состояния.

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