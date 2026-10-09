Что о вашем старении может рассказать кожа головы / © Credits

Реклама

Издание Health сообщило, что ученые все активнее исследуют кожу головы и волосяные фолликулы как возможные маркеры биологического старения. Однако на данный момент специалисты подчеркивают, что состояние кожи головы — лишь одна из составляющих гораздо более обширной картины.

Кожа головы не может предсказать старение всего организма

На состояние кожи головы влияет множество факторов, которые не обязательно связаны с возрастом. Солнечное излучение, загрязнение воздуха, частое использование горячих приборов, окрашивание и другие процедуры для волос, а также генетика могут изменять её состояние независимо от процессов старения.

Реклама

С возрастом в коже головы действительно происходят определенные биологические изменения, однако они, прежде всего, связаны с состоянием самой кожи и волосяных фолликулов. В то же время для оценки биологического старения организма учёные в большей степени ориентируются на такие показатели, как здоровье сердечно-сосудистой системы, мышечная масса, метаболические процессы, когнитивные функции и определенные биомаркеры крови.

Реклама

Возрастные изменения кожи головы

Как и кожа лица, кожа головы стареет под воздействием как внутренних биологических процессов и генетики, так и внешних факторов, таких как ультрафиолет, загрязнение, тепло и химические вещества.

С возрастом она может становиться более тонкой, в ней уменьшается количество сальных желез и кровеносных сосудов, при этом усиливаются окислительный стресс и хроническое воспаление.

Исследователей также интересует клеточное старение — процесс, при котором клетки перестают делиться, но продолжают оставаться метаболически активными. С возрастом такие клетки накапливаются и могут выделять молекулы, поддерживающие воспаление в окружающих тканях.

Почему учёные изучают кожу головы

Возрастные изменения, в частности ухудшение микроциркуляции и перестройка тканей, могут влиять на рост и состояние волос. Особый интерес вызывает то, что изменения волос, например, седина, истончение или изменение текстуры, часто относятся к первым видимым признакам старения. Они могут отражать определенные биологические процессы, происходящие в волосяных фолликулах, хотя сами по себе не дают полной картины состояния организма.

Реклама

Кожа головы сигнализирует о проблемах со здоровьем

Хотя по состоянию кожи головы невозможно определить, насколько быстро стареет человек, тем не менее некоторые изменения действительно могут быть связаны с определенными состояниями. Например, диффузное выпадение волос иногда возникает из-за дефицита питательных веществ, а преждевременная седина — из-за окислительного стресса и некоторых факторов сердечно-сосудистых заболеваний. Хроническое воспаление кожи головы может сопровождать аутоиммунные заболевания, а внезапное истончение волос — возникать после значительного физического или эмоционального стресса.

В то же время ученые изучают новые способы оценки состояния кожи головы — в частности, с помощью визуализации, анализа микробиома и неинвазивных измерений ее физиологических показателей.

Как поддерживать здоровье кожи головы

Старение невозможно остановить, однако ежедневные привычки могут помочь поддерживать здоровое состояние кожи головы. Стоит защищать её от солнца, особенно если волосы стали реже, полноценно питаться и следить за тем, чтобы рацион содержал достаточно белка, железа, цинка, витамина D и омега-3 жирных кислот.

Не менее важно контролировать хронический стресс и не игнорировать проблемы с кожей головы. Если зуд, шелушение, покраснение или чрезмерное выпадение волос не проходят, стоит обратиться к дерматологу. Регулярное бережное очищение и поддержание защитного барьера кожи также помогают создавать благоприятную среду для здорового роста волос.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров