Что пить вечером для лучшего сна: напиток, который вас точно удивит / © Credits

Реклама

Именно этот напиток диетологи единодушно называют самым эффективным природным средством для спокойного ночного отдыха, и это — вишневый сок. Почему именно вишня, как ее правильно пить и что об этом говорит наука, рассказало издание Real Simple.

По словам диетологов, стакан терпкого или кислого вишневого сока перед сном может стать вашим новым ритуалом для спокойного засыпания. И речь не о трендовом напитке или очередном «суперфуде» — это простая, доступная и вкусная альтернатива привычным вечерним чаям.

Терпкая вишня содержит природный мелатонин — гормон, который регулирует наши циклы сна и бодрствования. Добавьте к этому антиоксиданты, которые снимают воспаление и стимулируют выработку серотонина и получите комбо для спокойного, глубокого сна.

Реклама

Регулярное употребление сока из терпких вишен может увеличить продолжительность сна и улучшить его качество, особенно у людей, с бессонницей.

Как это работает

Наш мозг воспринимает терпкий вишневый сок как сигнал «пора спать». И вот почему:

Мелатонин — главный «дирижер» биологических часов. В вишне он содержится в естественной форме, поэтому организм легко его усваивает.

Процианидины — антиоксиданты, которые помогают телу расслабиться и уменьшить воспалительные процессы.

Триптофан — аминокислота, из которой вырабатываются серотонин и мелатонин. Благодаря вишне его уровень в крови растет, а значит, заснуть становится проще.

Комбинация этих веществ создает естественное ощущение покоя, без снотворных и «тяжелых» чаев.

Приятный вечерний ритуал

Превратите стакан вишневого сока в часть вечернего отдыха, с нотками удовольствия, а не «здорового долга».

Реклама

Попробуйте «Sleepy Girl Mocktail». Вирусный тренд из TikTok имеет смысл: смешайте 100% терпкий вишневый сок с газированным напитком с пребиотиками или небольшим количеством минеральной воды. По желанию добавьте щепотку магниевого порошка — он помогает снять напряжение мышц и ускоряет засыпание.

Красивое питье . Если вам ближе эстетика, наливайте сок в бокал для шампанского или стакан со льдом . Это не только добавляет настроения, но и замедляет процесс питья и помогает телу расслабиться.

Избегайте подслащенных вариантов. Ищите 100% сок без сахара. Избыток сахара перед сном может дать противоположный эффект, повысить уровень энергии и усложнить засыпание.

Почему вишневый сок лучше других «сонных» напитков

Ромашковый чай, теплое молоко, лаванда — все эти напитки имеют свои преимущества. Но вишневый сок действует на биохимическом уровне, он не просто расслабляет, а реально влияет на гормоны сна. По сравнению с другими средствами, вишня:

естественно повышает уровень мелатонина;

обладает антиоксидантным эффектом, который снижает стресс;

помогает заснуть быстрее и спать дольше.

Вишневый сок — это не магическая таблетка, но его сила в регулярности. Лучший эффект — когда вы пьете его каждую ночь в течение нескольких недель. Со временем тело начинает ассоциировать этот вкус и аромат с расслаблением и отдыхом, как теплое одеяло или любимая пижама.

Секрет качественного сна может быть ближе, чем кажется, в стакане насыщенного, терпкого вишневого сока. Простой, естественный и приятный способ позаботиться о себе в конце дня.