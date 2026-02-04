Что происходит с мозгом, когда вы перестаете делать все и сразу и выключаете собственную мультизадачность / © Credits

Однако психологи все чаще говорят о другом: постоянная многозадачность не делает нас эффективнее, она лишь постепенно истощает мозг. Издание Real Simple рассказало, что происходит с нашим мышлением, эмоциями и производительностью, если на месяц отказаться от мультизадачности и перейти на однозадачность — выполнение одного дела за раз. Результаты меняют представление об эффективности.

Нас привлекает многозадачность, потому что она создает иллюзию контроля в перегруженном мире. Мозг не выполняет несколько дел одновременно, он просто очень быстро переключает внимание. Именно это постоянное «перескакивание» и создает ощущение усталости, внутреннего напряжения и раздражения, даже если внешне мы выглядим продуктивными.

Что говорят психологи

С точки зрения психологии, хроническая многозадачность создаёт серьёзную нагрузку на префронтальную кору — зону мозга, которая отвечает за концентрацию, принятие решений и эмоциональную регуляцию. Из-за этого повышается уровень кортизола, сложнее удерживать внимание, растёт тревожность, а способность глубоко сопереживать и мыслить снижается. В долгосрочной перспективе это может приводить к ощущению постоянного переутомления, импульсивности и снижению качества как работы, так и отношений.

Некоторые специалисты даже сравнивают многозадачность с зависимостью. Наш мозг обожает новизну. Каждое новое сообщение, вкладка или уведомление дает маленький дофаминовый «укол», который мы ошибочно воспринимаем как достижение. Добавляет проблем и культура постоянной занятости, где быть перегруженным означает быть важным.

Однозадачность

Она работает иначе, так как позволяет мозгу двигаться по одной логической линии, но не разрывать внимание. Физиологически это снижает частоту сердцебиения, замедляет выработку гормонов стресса и создает ощущение внутренней выносливости. Ментально мы переходим из реактивного режима в состояние более глубокого, творческого присутствия, где решения принимаются осознанно.

Реакция организма

Первые дни без многозадачности могут быть сложными. Если годами дробить внимание, мозг начинает ожидать постоянных прерываний. Возникает почти физическое желание проверить телефон или переключить вкладку. Но мозг пластичен, он адаптируется. Уже через несколько недель формируется новый способ мышления.

К концу месяца меняется так называемая «плотность внимания» — способность удерживать фокус достаточно долго, чтобы доводить дела до конца. Исчезает внутренний шум, становится легче читать длинные тексты, слушать собеседника без внутреннего диалога и действительно погружаться в процесс. Это можно сравнить с тренировкой мышц, чем чаще вы практикуете внимание, тем сильнее оно становится.

Производительность при этом меняется и не всегда так, как мы ожидаем. В начале может казаться, что вы меньше успеваете. Но многозадачность отнимает до 40% рабочего времени только на повторное «вхождение» в задачу после прерываний. однозадачность возвращает это время и, что важнее, качество результата. Мы перестаем начинать десятки дел и наконец доводим их до логического завершения.

Тревожность

Еще один важный эффект — снижение уровня тревожности. Когда внимание раздроблено, мозг воспринимает среду как хаотичную и опасную, постоянно держит нервную систему в режиме тревоги. Однозадачность посылает противоположный сигнал — сигнал безопасности. Фоновые мысли вроде «я что-то забываю», «я делаю недостаточно», «сейчас что-то пойдет не так» постепенно стихают, потому что вы находитесь здесь и сейчас.

Месяц без многозадачности — это не о медлительности и не об отказе от современной жизни. Это о возвращении себе внимания, глубины и ощущения внутренней целостности. В мире, где нас постоянно дергают, способность делать одно дело за раз становится новой формой роскоши и заботы о собственном мозге.