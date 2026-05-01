Что происходит с нашим мозгом, когда мы путешествуем

Мы постоянно путешествуем, даже когда этого не осознаем. Утренний маршрут на работу, поездка в новое кафе или долгожданный отпуск — все это меняет работу мозга, об этом рассказало издание PureWow.

По словам нейропсихолога Пола Нуссбаума, путешествие — это не просто смена локации, полноценная тренировка для мозга, которая стимулирует его развитие так же как спорт — тело.

Мозговая прокачка

Когда вы оказываетесь в новой среде, мозг сталкивается с двумя ключевыми вещами: новизной и сложностью.

И именно в этот момент начинается магия. Наши синапсы — связи между нейронами, активно множатся, чтобы обработать новую информацию, например незнакомые улицы, другой язык, новую еду или новые социальные ситуации. Это буквально физический процесс обучения, так что чем больше нового, тем больше новых нейронных связей.

Как работает мозг во время путешествий

Путешествие — это не одна функция, а комплексная «работа» почти всего мозга:

Лобная доля — когда вы адаптируетесь к новым людям и ситуациям

Обонятельная кора — когда чувствуете запахи, например, лаванды или моря

Вкусовая система — когда смакуете локальную кухню

Зоны Брока и Вернике — когда пытаетесь говорить на другом языке

Двигательные функции — во время прогулок, хайкинга или активностей

Зрительная кора — когда любуетесь пейзажами

Теменная доля — когда ориентируетесь в новом городе

Иначе говоря, мозг получает полноценную «нагрузку».

Путешествия делают мозг сильнее

Во время новых впечатлений мозг создает так называемые «химические союзы» между клетками. Выделяются такие важные нейромедиаторы, как дофамин, серотонин, GABA и глутамат. В результате мозг становится более плотным по количеству связей, будто джунгли.

И здесь появляется ключевое понятие — когнитивная устойчивость. Чем больше связей, тем сложнее возрастным или болезненным процессам «разрушить» мозг.

Важность путешествий

Нейропластичность — способность мозга меняться, работает в любом возрасте. Путешествия стимулируют мышление, замедляют когнитивное старение и помогают адаптироваться к изменениям. И даже могут снижать риски нейродегенеративных заболеваний.

Необходимость баланса

Даже самый лучший «тренажер» не работает без восстановления, поэтому, чтобы путешествия приносили пользу, важно чередовать активность и отдых, высыпаться и делать паузы от перегрузки. Так называемый «положительный стресс» должен быть дозированным.

Обязательно ли куда-то далеко лететь

Эффект путешествия можно получить даже в повседневной жизни, просто если вы измените маршрут до работы, будете исследовать новые районы, ходить без GPS и пробовать новую активность.

Классический пример — лондонские водители. У таксистов, которые постоянно ищут маршруты, больший гиппокамп, а у водителей автобусов, с фиксированным маршрутом, меньший. Вывод простой, мозг растет там, где есть вызов.

Путешествие — не роскошь и не бегство от реальности, а инвестиция в собственный мозг. Каждая новая дорога, город или даже необычный поворот по знакомой улице, создает новые нейронные связи, расширяет мышление и делает нас более гибкими. И, возможно, именно поэтому после путешествий мы чувствуем себя не только счастливее, а несколько иными.

