Что происходит с организмом, если ежедневно пить диетическую газировку

Диетическая кола кажется «разумной» альтернативой обычной газировке, ведь она без сахара, калорий и не дает такого чувства вины. Но что будет, если пить ее ежедневно, попробуем разобраться.

Станислава Бондаренко
Диетические газированные напитки давно стали частью массовой культуры. Они обещают «сладкий вкус без последствий», поэтому кажутся компромиссом между удовольствием и здоровьем.

По данным издания Real Simple, интерес к таким напиткам продолжает изрядно расти, как и рынок предлагаемой продукции. Но давайте разберемся, действительно ли она настолько «безвредна», как кажется на первый взгляд.

Что внутри диетической газировки

У большинства диетических напитков схожий состав:

  • почти ноль калорий

  • минимум питательной ценности

  • газированная вода как основа

  • искусственные подсластители вместо сахара

  • иногда — небольшое количество натрия, обычно до 50 мг на банку

  • часто — кофеин

Натрий в таких дозах обычно не является проблемой, если не пить ежедневно большие объемы напитка.

Искусственные подсластители

Больше всего дискуссий вызывают именно заменители сахара. По словам диетологов, исследования связывают их с потенциальными изменениями микробиома кишечника, возможным влиянием на когнитивные функции и повышенным риском определенных метаболических нарушений.

Также есть данные о возможной связи с сахарным диабетом II типа, изменениями в чувстве голода и усилением тяги к сладкому. Впрочем, эксперты подчеркивают, что результаты исследований пока не являются окончательными.

Можно ли их пить

Несмотря на имидж легкого напитка, диетическая газировка — это преимущественно газированная вода, ароматизаторы и кофеин (во многих вариантах). Он может уменьшать гидратацию, вызывать тревожность и влиять на сон. Поэтому она не всегда может полноценно заменять воду.

Ежедневное употребление

Мнения диетологов здесь схожи, все зависит от контекста. Среди возможных плюсов можно отметить меньшую калорийность по сравнению с обычной газировкой, потенциальную помощь в снижении веса, если заменяет сладкие напитки, и отсутствие резких скачков сахара в крови.

Но есть нюансы, и среди них можно отметить то, что без изменения рациона эффект минимальный, питательной ценности нет, и такой напиток может поддерживать привычку к сладкому вкусу.

Поэтому здесь важен не сам напиток, а то, что он заменяет. 1 банка в день для большинства людей — обычно допустимый вариант, но если это единственный источник «сладкого» в рационе — не страшно, если к этому добавляются другие подсластители — стоит сократить употребление, а если напиток заменяет воду — это уже проблема.

Что лучше пить

Стоит чаще выбирать воду, несладкую газировку, травяные чаи и небольшое количество 100% сока. И главное — поддерживать сбалансированное питание и употреблять овощи и фрукты, цельные злаки, полезные жиры и белок.

Диетическая газировка — не «зло» и не «суперфуд», это скорее нейтральный продукт, который может быть частью рациона. И подытоживая все, можно сказать, что вопрос не в том, можно ли ее пить, а в том, что она заменяет в вашем ежедневном выборе, потому что именно это и формирует общую картину здоровья.

