Что происходит с организмом, если ежедневно пить диетическую газировку / © Associated Press

Диетические газированные напитки давно стали частью массовой культуры. Они обещают «сладкий вкус без последствий», поэтому кажутся компромиссом между удовольствием и здоровьем.

По данным издания Real Simple, интерес к таким напиткам продолжает изрядно расти, как и рынок предлагаемой продукции. Но давайте разберемся, действительно ли она настолько «безвредна», как кажется на первый взгляд.

Что внутри диетической газировки

У большинства диетических напитков схожий состав:

почти ноль калорий

минимум питательной ценности

газированная вода как основа

искусственные подсластители вместо сахара

иногда — небольшое количество натрия, обычно до 50 мг на банку

часто — кофеин

Натрий в таких дозах обычно не является проблемой, если не пить ежедневно большие объемы напитка.

Искусственные подсластители

Больше всего дискуссий вызывают именно заменители сахара. По словам диетологов, исследования связывают их с потенциальными изменениями микробиома кишечника, возможным влиянием на когнитивные функции и повышенным риском определенных метаболических нарушений.

Также есть данные о возможной связи с сахарным диабетом II типа, изменениями в чувстве голода и усилением тяги к сладкому. Впрочем, эксперты подчеркивают, что результаты исследований пока не являются окончательными.

Можно ли их пить

Несмотря на имидж легкого напитка, диетическая газировка — это преимущественно газированная вода, ароматизаторы и кофеин (во многих вариантах). Он может уменьшать гидратацию, вызывать тревожность и влиять на сон. Поэтому она не всегда может полноценно заменять воду.

Ежедневное употребление

Мнения диетологов здесь схожи, все зависит от контекста. Среди возможных плюсов можно отметить меньшую калорийность по сравнению с обычной газировкой, потенциальную помощь в снижении веса, если заменяет сладкие напитки, и отсутствие резких скачков сахара в крови.

Но есть нюансы, и среди них можно отметить то, что без изменения рациона эффект минимальный, питательной ценности нет, и такой напиток может поддерживать привычку к сладкому вкусу.

Поэтому здесь важен не сам напиток, а то, что он заменяет. 1 банка в день для большинства людей — обычно допустимый вариант, но если это единственный источник «сладкого» в рационе — не страшно, если к этому добавляются другие подсластители — стоит сократить употребление, а если напиток заменяет воду — это уже проблема.

Что лучше пить

Стоит чаще выбирать воду, несладкую газировку, травяные чаи и небольшое количество 100% сока. И главное — поддерживать сбалансированное питание и употреблять овощи и фрукты, цельные злаки, полезные жиры и белок.

Диетическая газировка — не «зло» и не «суперфуд», это скорее нейтральный продукт, который может быть частью рациона. И подытоживая все, можно сказать, что вопрос не в том, можно ли ее пить, а в том, что она заменяет в вашем ежедневном выборе, потому что именно это и формирует общую картину здоровья.

