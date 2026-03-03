Что происходит с сердцем после 35 лет / © Credits

35 лет — возраст, когда вы планируете путешествия, карьерные прорывы или новые спортивные цели, однако точно не запись к кардиологу.

И все же новые данные, опубликованные в Journal of the American Heart Association, заставляют посмотреть на эту цифру по-другому. Оказывается, именно примерно с 35 лет у мужчин риск сердечно-сосудистых заболеваний начинает статистически отличаться от женского, и эта разница сохраняется на протяжении всего среднего возраста.

И что особенно интересно — здоровый образ жизни не полностью объясняет этот разрыв.

Как проводили исследования

В основе выводов — данные долговременного американского проекта CARDIA (Coronary Artery Risk Development in Young Adults), который стартовал еще в 1985 году.

В исследовании приняли участие более 5 100 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 30 лет.

Участников наблюдали в течение 34 лет.

Регулярно оценивали давление, уровень холестерина, сахара в крови, индекс массы тела, питание, физическую активность и случаи сердечных событий.

Исследователи анализировали так называемые «преждевременные» сердечно-сосудистые события, то есть те, которые случаются до 65 лет, например, инфаркты, инсульты и сердечную недостаточность.

Что именно обнаружили ученые

Результаты оказались довольно красноречивыми.

Риск начинает расходиться уже в 35 лет. Именно с этого возраста разница между мужчинами и женщинами становится статистически значимой.

До 50 лет — существенный разрыв. Около 5% мужчин имели сердечно-сосудистые заболевания уже к 50 годам. Женщины же достигали такого же показателя только примерно в 57 лет, то есть на 7 лет позже.

Ишемическая болезнь сердца — еще больший разрыв. Когда речь шла об инфарктах и ишемической болезни сердца, мужчины достигали «критических» показателей на 10 лет раньше, чем женщины.

Инсульт — без значительной разницы. Интересно, что по инсультам статистически значимой разницы между полами не обнаружили.

Дело не только в образе жизни. Даже после учета артериального давления, холестерина, уровня глюкозы, веса, курения, физической активности и качества питания, мужчины все равно имели более высокий риск. То есть традиционные факторы риска не полностью объясняют, почему мужчины сталкиваются с болезнями сердца раньше женщин

Почему так происходит

Ученые предполагают, что могут играть роль:

гормональные различия

генетические факторы

особенности воспалительных процессов

сосудистая биология

Однако окончательного ответа пока нет, и это еще одна причина относиться к профилактике серьезнее.

Что делать мужчинам

Без паники — но с ответственностью. Если вам 35+ лет и особенно если в семье были инфаркты или другие сердечные заболевания, стоит:

пройти оценку сердечно-сосудистого риска

проверить давление

сдать липидограмму (холестерин)

проконсультироваться с врачом относительно индивидуальных рисков

Ранняя диагностика, это возможность скорректировать ситуацию еще до появления симптомов.

Что делать женщинам

Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности и среди женщин. Просто их риск возрастает позже. Это не «мужская проблема» — это вопрос долгосрочного здоровья для всех.

Питание

Средиземноморский рацион. Употребляйте больше овощей, фруктов, цельнозерновых, бобовых, орехов и оливкового масла. Уменьшите количество красного мяса и обработанных продуктов.

Растворимая клетчатка из овса, фасоли, чечевицы и фруктов помогает снижать LDL («плохой») холестерин. Цель — 25-38 г клетчатки в день.

Меньше соли и ультраобработанных продуктов. Избыток натрия повышает давление. Фастфуд, колбасы и снеки — минимизировать.

150 мин движения еженедельно. Физическая активность работает вместе с питанием. Даже быстрая ходьба имеет значение.

Новое исследование не означает, что каждому мужчине в 35 лет грозит инфаркт. Оно означает, что именно этот возраст может стать точкой осознанного старта профилактики. Без драматизации и тревожности, но с анализами, движением, тарелкой овощей и регулярным контролем. Потому что забота о сердце, это не о возрасте, а долгую, активную и качественную жизненную позицию.