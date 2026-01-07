Что происходит с телом и мозгом, когда вы растягиваетесь перед сном / © Credits

Вечером мы часто пытаемся резко «выключиться», но еще несколько сообщений, лента новостей и сразу в кровать. Однако мозг не работает как кнопка, ему нужен сигнал, что день подходит к концу, об этом рассказало издание Real Simple.

Таким сигналом может стать растягивание — спокойное, медленное, без напряжения. Регулярное вечернее растягивание активирует парасимпатическую нервную систему — ту самую, которая отвечает за режим «отдыха и восстановления». Именно поэтому тело быстрее расслабляется, а засыпание становится легче.

Как работает растягивание перед сном

Растяжка — это не про гибкость или спорт. Вечером она выполняет совсем другую функцию, а именно, помогает организму перейти из активного дневного режима в ночной.

Она успокаивает нервную систему. Мягкие движения в сочетании с медленным дыханием активируют парасимпатическую нервную систему. В таком состоянии снижается уровень напряжения, сердцебиение замедляется и тело естественно готовится ко сну. Со временем это также помогает лучше справляться со стрессом и эмоциональными перегрузками.

Снимает физическое напряжение. После дня за компьютером или телефоном тело накапливает напряжение, чаще всего в плечах, шее, пояснице и бедрах. Вечернее растягивание помогает «отпустить» эти зоны, благодаря чему тело комфортнее лежит в постели и ощущение мелкого дискомфорта не мешает заснуть.

Успокаивает мысли. Возможно, вам знакомо ощущение, когда тело устало, а голова — нет. Растягивание мягко переводит внимание с бесконечного внутреннего диалога на телесные ощущения. Этот переход, от мыслей к ощущениям, часто создает ощущение спокойствия и эмоционального равновесия еще до того, как вы ложитесь спать.

Улучшает кровообращение и дыхание. Медленные позы стимулируют кровообращение и способствуют более глубокому дыханию. Кислород активнее поступает к мышцам, а мозг получает еще один сигнал, что все безопасно и можно отдыхать. Именно поэтому растягивание так хорошо сочетается с дыхательными техниками.

Помогает плавно перейти ко сну. Регулярность имеет значение. Когда вы каждый вечер растягиваетесь, тело начинает воспринимать эту практику как условный знак, что день завершился. Со временем это формирует более стабильный ритм сна и делает засыпание более предсказуемым.

Даже нечастая растяжка полезна, однако именно последовательность дает длительный эффект. Когда ритуал повторяется ежедневно, нервная система начинает реагировать быстрее, а сон становится глубже и качественнее. Достаточно 5-10 мин, без специальной одежды, коврика или идеальной техники.

Лучше всего растягивание перед сном

Все эти упражнения можно выполнять сразу в постели.

Поза рыбы . Подложите валик или свернутое одеяло под верхнюю часть спины. Руки — расслабленно вдоль тела или над головой. Поза мягко раскрывает грудную клетку и плечи, компенсирует «сгорбленную» осанку после работы за столом. Оставайтесь в позе 3-5 мин и дышите медленно.

Ноги на стене. Лягте на спину и поднимите ноги, опершись ими на стену или изголовье кровати. Руки — свободно по бокам. Оставайтесь так 1-3 мин. Поза помогает снять напряжение с ног, успокоить нервную систему и выровнять дыхание.

Лежачая «четверка». Когда вы лежите на спине, положите лодыжку одной ноги на бедро другой. При необходимости мягко подтяните ноги к себе. Поза хорошо расслабляет бедра и поясницу. Удерживайте 30-60 секунд на каждую сторону.

Вечернее растягивание — это не еще один пункт в списке дел, а маленькая пауза для себя. Оно помогает телу и мозгу синхронно замедлиться, отпустить напряжение и настроиться на сон.

Иногда именно такие простые, почти незаметные ритуалы имеют наибольший эффект. Всего несколько минут и ваш организм уже знает, что пора отдыхать.