Что такое бета-глюкан и какая от него польза для организма

В последнее время все больше людей ищут простые и естественные способы укрепить свое здоровье. Одним из таких суперфудов, завоевывающих популярность, является бета-глюкан — тип растворимой клетчатки, с многочисленными преимуществами для организма.
Что это за чудо-вещество, как оно работает и почему стоит добавить его в свой рацион, рассказало издание Health Line.
Что такое бета-глюкан
Бета-глюкан – это специфическая форма растворимой клетчатки, которая содержится в клеточных стенках некоторых растений, грибов, бактерий и даже морских водорослей. Вы можете найти его в таких пищевых продуктах как овес, ячмень, рожь, а также в виде добавок.
Особенность бета-глюкана заключается в его способности образовывать густую гелеобразную субстанцию, растворяющуюся в воде. Это свойство позволяет ему:
- замедлять прохождение пищи через кишечник;
- стабилизировать уровень сахара в крови;
- уменьшать всасывание холестерина.
Кроме того, его часто связывают с понижением воспалений, укреплением иммунитета и улучшением общего самочувствия.
Как работает бета-глюкан
Подобно другим видам растворимой клетчатки, бета-глюкан выполняет несколько важных функций:
- Регулирует пищеварение. Он замедляет движение пищи через пищеварительный тракт, а это способствует более длительному ощущению сытости.
- Стабилизирует уровень сахара. Благодаря медленному всасыванию сахара в кровь, этот компонент помогает предотвратить резкие прыжки уровня глюкозы, а это особенно важно для людей с диабетом.
- Снижает холестерин. Бета-глюкан защищает сердечно-сосудистую систему, уменьшает всасывание плохого холестерина в пищеварительном тракте.
- Повышает иммунитет. Он активирует определенные иммунные клетки, помогает организму эффективно бороться с инфекциями и воспалениями.
Где найти бета-глюкан в природе
Самыми богатыми источниками бета-глюкана являются:
- Овес
- Ячмень
- Грибы
- Морские водоросли
Также бета-глюкан содержится в некоторых типах дрожжей, однако алкогольные напитки не являются его хорошим источником.
Польза бета-глюкана для здоровья
Защищает сердце
Бета-глюкан стал подлинным прорывом в диетологии благодаря своей способности снижать уровень холестерина. Эта клетчатка уменьшает риск сердечных заболеваний. Ежедневное потребление бета-глюкана может снизить уровень плохого холестерина на 15%.
Кроме того, бета-глюкан богат антиоксидантами, которые нейтрализуют свободные радикалы, уменьшают воспаление и защищают сердце.
Регулировка сахара в крови
Люди с диабетом II типа часто сталкиваются с проблемой регуляции уровня сахара. Бета-глюкан замедляет процесс пищеварения, благодаря чему уровень глюкозы в крови постепенно увеличивается.
Поддержка иммунитета
Бета-глюкан активизирует иммунные клетки – макрофаги, нейтрофилы и моноциты. Это способствует лучшей борьбе с инфекциями и общему укреплению организма.
Бета-глюкан в виде добавок
Хотя большинство людей могут получить достаточное количество бета-глюкана из пищи, некоторые выбирают пищевые добавки. Они часто используются для:
- снижение уровня холестерина;
- улучшение пищеварения;
- укрепление иммунитета;
- поддержания контроля веса.
Некоторые добавки даже применяются местно для заживления ран или как часть терапии против рака. Однако следует помнить, что добавки могут взаимодействовать с лекарством, поэтому перед их использованием важно проконсультироваться с врачом.
Как добавить бета-глюкан в свой рацион
Потреблять 3 г бета-глюкана в день – простая задача, если вы соблюдаете сбалансированный рацион. Начните утро с овсянки, добавьте грибы к обеду или попробуйте суп из ячменя. Такие небольшие изменения в рационе принесут огромную пользу вашему здоровью.
Бета-глюкан – естественный помощник в укреплении здоровья сердца, иммунитета и контроля сахара в крови. Он доступен как в обычной пище, так и в виде добавок. Однако лучший способ получить все преимущества этой суперфуд-клетчатки – это включить ее в свой рацион, наслаждаясь вкусными и полезными блюдами.
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