Что такое бета-глюкан и какая от него польза для организма

В последнее время все больше людей ищут простые и естественные способы укрепить свое здоровье. Одним из таких суперфудов, завоевывающих популярность, является бета-глюкан — тип растворимой клетчатки, с многочисленными преимуществами для организма.

Что это за чудо-вещество, как оно работает и почему стоит добавить его в свой рацион, рассказало издание Health Line.

Что такое бета-глюкан

Бета-глюкан – это специфическая форма растворимой клетчатки, которая содержится в клеточных стенках некоторых растений, грибов, бактерий и даже морских водорослей. Вы можете найти его в таких пищевых продуктах как овес, ячмень, рожь, а также в виде добавок.

Особенность бета-глюкана заключается в его способности образовывать густую гелеобразную субстанцию, растворяющуюся в воде. Это свойство позволяет ему:

замедлять прохождение пищи через кишечник;

стабилизировать уровень сахара в крови;

уменьшать всасывание холестерина.

Кроме того, его часто связывают с понижением воспалений, укреплением иммунитета и улучшением общего самочувствия.

Как работает бета-глюкан

Подобно другим видам растворимой клетчатки, бета-глюкан выполняет несколько важных функций:

Регулирует пищеварение . Он замедляет движение пищи через пищеварительный тракт, а это способствует более длительному ощущению сытости.

. Он замедляет движение пищи через пищеварительный тракт, а это способствует более длительному ощущению сытости. Стабилизирует уровень сахара. Благодаря медленному всасыванию сахара в кровь, этот компонент помогает предотвратить резкие прыжки уровня глюкозы, а это особенно важно для людей с диабетом.

Благодаря медленному всасыванию сахара в кровь, этот компонент помогает предотвратить резкие прыжки уровня глюкозы, а это особенно важно для людей с диабетом. Снижает холестерин. Бета-глюкан защищает сердечно-сосудистую систему, уменьшает всасывание плохого холестерина в пищеварительном тракте.

Бета-глюкан защищает сердечно-сосудистую систему, уменьшает всасывание плохого холестерина в пищеварительном тракте. Повышает иммунитет. Он активирует определенные иммунные клетки, помогает организму эффективно бороться с инфекциями и воспалениями.

Где найти бета-глюкан в природе

Самыми богатыми источниками бета-глюкана являются:

Овес

Ячмень

Грибы

Морские водоросли

Также бета-глюкан содержится в некоторых типах дрожжей, однако алкогольные напитки не являются его хорошим источником.

Польза бета-глюкана для здоровья

Защищает сердце

Бета-глюкан стал подлинным прорывом в диетологии благодаря своей способности снижать уровень холестерина. Эта клетчатка уменьшает риск сердечных заболеваний. Ежедневное потребление бета-глюкана может снизить уровень плохого холестерина на 15%.

Кроме того, бета-глюкан богат антиоксидантами, которые нейтрализуют свободные радикалы, уменьшают воспаление и защищают сердце.

Регулировка сахара в крови

Люди с диабетом II типа часто сталкиваются с проблемой регуляции уровня сахара. Бета-глюкан замедляет процесс пищеварения, благодаря чему уровень глюкозы в крови постепенно увеличивается.

Поддержка иммунитета

Бета-глюкан активизирует иммунные клетки – макрофаги, нейтрофилы и моноциты. Это способствует лучшей борьбе с инфекциями и общему укреплению организма.

Бета-глюкан в виде добавок

Хотя большинство людей могут получить достаточное количество бета-глюкана из пищи, некоторые выбирают пищевые добавки. Они часто используются для:

снижение уровня холестерина;

улучшение пищеварения;

укрепление иммунитета;

поддержания контроля веса.

Некоторые добавки даже применяются местно для заживления ран или как часть терапии против рака. Однако следует помнить, что добавки могут взаимодействовать с лекарством, поэтому перед их использованием важно проконсультироваться с врачом.

Как добавить бета-глюкан в свой рацион

Потреблять 3 г бета-глюкана в день – простая задача, если вы соблюдаете сбалансированный рацион. Начните утро с овсянки, добавьте грибы к обеду или попробуйте суп из ячменя. Такие небольшие изменения в рационе принесут огромную пользу вашему здоровью.

Бета-глюкан – естественный помощник в укреплении здоровья сердца, иммунитета и контроля сахара в крови. Он доступен как в обычной пище, так и в виде добавок. Однако лучший способ получить все преимущества этой суперфуд-клетчатки – это включить ее в свой рацион, наслаждаясь вкусными и полезными блюдами.

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