Что такое циркадные ритмы и почему они так важны для красоты нашей кожи

Ежедневно мы слышим один из главных советов – для сохранения здоровья соблюдайте режим сна. Большинство пренебрегает ним, а зря.

Дело в том, что в нашем организме есть свои биологические часы. Именно благодаря им мы чувствуем бодрость, сонливость или даже просыпаемся раньше будильника (знакомо, не так ли?). В нормальном состоянии деятельность человеческого организма синхронизируется с изменением дня и ночи. Утром мы просыпаемся бодрые и проводим день, полный сил. А когда наступает ночь, мы чувствуем – пора ложиться спать.

Эти колебания в деятельности организма называются циркадными ритмами. Именно для их баланса желательно соблюдать режим сна, чтобы организм производил достаточно гормонов – это обеспечит правильность циркадных ритмов. Но возникает вопрос – зачем вообще этот баланс? Ответ на это дает хронобиология – наука, изучающая циркадные ритмы.

О том, почему циркадные ритмы так важны для нашей кожи, нам рассказали специалисты американского бренда космецевтики Circadia, разрабатывающего продукцию для кожи на основе хронобиологии.

Баланс циркадных ритмов: необходимость или миф?

Циркадные ритмы – это не миф и каждый из нас убеждается в этом каждый день. Если у вас ущербный сон, в организме могут возникнуть системные нарушения. Гормональный дисбаланс может вызвать тошноту, раздражительность, проблемы с сердечно-сосудистой системой и питанием и даже депрессию.

Как правильно отрегулировать гормональное состояние, вам расскажет специалист. Потому лучше с такими вопросами обращаться к профессионалам.

Циркадные ритмы и кожа – как они связаны?

Конечно, дисбаланс циркадных ритмов проявляется и на самом большом человеческом органе – на коже. Казалось бы, совершенно разные вещи. Да и каким образом сбои в биологических часах могут повлиять на кожу?

Циркадные ритмы отвечают за регуляцию функций защитного барьера кожи. Это трансэпидермальная потеря влаги, увлажнение, рН и терморегуляция и противодействие ультрафиолету. Кроме этого, каждый день наша кожа подвергается агрессивному воздействию факторов окружающей среды. Можно сказать, что если не держать баланс циркадных ритмов, кожа – один из тех органов, которые скорее это покажут.

Ну и наконец, разве вы не замечаете, что ваша кожа теряет свою красоту, когда вы сбиваете режим сна и мало отдыхаете? Исчезает румянец, кожа становится серой и быстрее стареет.

Поэтому очень важно найти баланс для ваших циркадных ритмов, ведь от этого направления зависит ваше здоровье и красота.

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