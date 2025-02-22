Что такое нормальное артериальное давление

Наше здоровье зависит от многих факторов и одним из важнейших показателей является артериальное давление. Оно оказывает непосредственное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы, а отклонения от нормы могут сигнализировать о серьезных проблемах.
Американская кардиологическая ассоциация (AHA) рекомендует поддерживать уровень артериального давления ниже 120/80 мм рт. ст. Но что делать, если давление выше или ниже, рассказало издание MedicalNewsToday.
Диапазоны артериального давления: что является нормой
Согласно рекомендациям AHA, уровни артериального давления делятся на несколько категорий:
- Нормальное: менее 120/80 мм рт. ст.
- Повышенное (предгипертензия): 120-129/<80 мм рт. ст.
- Гипертония I стадии: 130–139/80–89 мм рт. ст.
- Гипертония II стадии: 140/90 мм рт. ст.
- Гипертонический криз (неотложная ситуация): 180/120 мм рт. ст.
В 2017 году AHA обновила свои рекомендации, посоветовав людям с показателями 130/80 мм рт. ст. обращаться к врачу, поскольку это может являться первым сигналом проблем с сердцем и сосудами.
Гипотония: когда давление слишком низкое
Низкое артериальное давление или гипотония, определяется как показатель ниже 90/60 мм рт. ст. Обычно это не вызывает серьезного беспокойства, если человек не испытывает симптомов, таких как:
- головокружение;
- слабость;
- спутанность сознания;
- головные боли;
- учащенное сердцебиение.
Гипотония может возникать из-за обезвоживания, внутреннего кровотечения, болезней сердца, беременности или определенных лекарств. В случае появления симптомов следует обратиться к врачу.
Как работает артериальное давление
Артериальное давление – это сила, двигающая кровь по сосудам. Он необходим для транспортировки кислорода, питательных веществ, гормонов и других важных веществ в органы и ткани. Также он помогает выводить токсины через печень и почки.
Сердце работает как насос, создает давление, а упругость артерий помогает поддерживать его стабильность. Сужение или потеря гибкости сосудов может привести к повышению давления, что повышает риск инфаркта и инсульта.
Как измерить артериальное давление
Для измерения используется сфигмоманометр (тонометр) – прибор с надуваемой манжетой, чтобы определить давление в сосудах. Он показывает две цифры:
- Систолическое давление – верхнее значение, показывающее силу, из которой сердце выталкивает кровь.
- Диастолическое давление – нижнее значение, отражающее давление при расслаблении сердечной мышцы между ушибами.
Показатель записывается в формате, например 120/80 мм рт. ст. Это означает, что систолическое давление – 120, а диастолическое – 80 мм рт. ст.
Как поддерживать нормальное артериальное давление
AHA рекомендует придерживаться следующих рекомендаций:
- поддерживать здоровый вес;
- потреблять больше овощей и фруктов;
- ограничить количество соли в рационе;
- регулярно заниматься спортом (хотя бы 30 мин быстрой ходьбы в день);
- управлять стрессом;
- отказаться от курения;
- контролировать потребление алкоголя (не более 1-2 порций в день).
Артериальное давление – ключевой показатель здоровья сердца и сосудов. Высокое или низкое давление может привести к серьезным проблемам, поэтому важно регулярно его измерять и принимать меры по поддержанию в норме. Сбалансированное питание, активный образ жизни и уход от вредных привычек помогут сохранить здоровье на долгие годы. Если у вас есть сомнения относительно артериального давления, обязательно обратитесь к врачу.
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