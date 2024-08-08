Что такое нутрициология и как она работает: рассказывает специалист

Нутрициология изучает питательные вещества в пище и их влияние на здоровье и функционирование организма.

Нутрициология также исследует важные для здоровья питательные вещества, способы достижения сбалансированного питания через диету, а также биохимические и физиологические процессы, обеспечивающие пользу питательных веществ. Нутрициолог Clarissa Berry Health поделилась со своими подписчиками информацией, что такое нутрициология и как она работает.

Семь питательных веществ, необходимых для нашего здоровья – это белки, углеводы, клетчатка, жиры, минералы, витамины и вода. Их необходимое количество для организма зависит от возраста, количества физических упражнений, наличия заболеваний и беременности.

Если придерживаться основных правил нутрициологии, вы достигнете:

Здорового веса;

Крепкого здоровья;

Поддержите в стабильности психическое здоровье;

Будете полны энергии;

Снизите риск развития определенных заболеваний.

Без правильного питания мы можем ослабеть, заболеть и умереть. Нам нужны надлежащие питательные вещества и их правильное количество, чтобы выполнять повседневные умственные и физические задачи.

Как и любая наука, нутрициология не стоит на месте и постоянно развивается. Хотя у нас есть достаточно знаний о питании, однако этот вопрос остается предметом дискуссий, особенно в отношении различных диет, которые часто противоречат друг другу. К счастью, есть простые правила, которым можно придерживаться для обеспечения полноценного питания без необходимости в конкретных диетах, хотя некоторые из них могут быть действенным вариантом, если у человека есть какие-то заболевания.

Ярким примером противоречивости нутрициологии является, например, потребление Колы и сока. Многие нутрициологи утверждают, что диетическая Кола – гораздо более полезный напиток, чем апельсиновый сок. Хотя диетическая Кола может быть разумным выбором для уменьшения потребления калорий в борьбе с ожирением или если человек болен диабетом, все же с точки зрения оптимального совета по здоровью, её трудно назвать идеальным напитком. У апельсинового сока, в свою очередь, много преимуществ и он может стать частью здорового питания, что делает его более полезным для здоровья.

Получается, что потребление диетической Колы может быть как правильным, так и неправильным одновременно, в зависимости от личных обстоятельств и здоровья человека. Понимание различных типов подхода к питанию поможет оценить разные советы и найти те, которые лучше всего будут отвечать вашим потребностям и запросам.

Не все, что мы видим в Интернете, касается лично нас. Понимание этого поможет лучше ориентироваться в информационном пространстве и принимать обоснованные решения по потреблению конкретных продуктов.

Нутрициология изучает все в целом и доказывает, что нет плохих или хороших продуктов, есть то, что полезно именно нам, а что нет, и в каком количестве мы можем потреблять ту или иную пищу.

Однако, не забывайте, что заниматься "самолечением", здесь нельзя, ведь без базовых знаний, а только с "интернетным чтением" вы можете навредить сами себе и потом придется обращаться уже к другим узкопрофильным специалистам.

Читайте также: