Что у меня с ногтями: сигналы организма, которые не следует игнорировать

Ногти – это не только элемент имиджа. Они могут рассказать о состоянии нашего организма.

Изменения могут указывать на различные проблемы, которые следует учесть и вовремя решить.

Врач Чарльз, основатель клиники Dr. Charles MD, подчеркивает важность внимания к состоянию ногтей как показателю общего здоровья. Он рассматривает различные изменения и возможные причины.

Коричневые полоски

Наличие коричневых полосок может являться симптомом меланомы ногтя, особенно если пигмент начинается от кутикулы. Если вы заметили коричневые полоски на своих ногтях, и если они увеличиваются или изменяют форму, обратитесь к врачу для дальнейшей оценки и соответствующего лечения.

Белые пятна

Белые пятна на ногтях часто указывают на состояние, известное как лейконихия. Это происходит тогда, когда ногтевая пластина повреждается или травмируется обычно во время маникюра. Хотя в большинстве случаев лейконихия является безопасным явлением и сама по себе проходит, важно учитывать такие изменения на ногтях, как возможный сигнал о необходимости более тщательно следить за состоянием ногтей и избегать травматических воздействий на них.

Вертикальные полосы

Вертикальные полосы на ногтях, известные как борозды Бо-Рейли, могут возникать как естественное проявление старения. С годами активность сальных желез уменьшается, что может привести к сухости кожи и появлению дефектов на ногтях. Хотя в большинстве случаев эти полосы не являются основанием для серьезных волнений, регулярное наблюдение за ними и консультация с врачом могут помочь снизить их влияние и вовремя выявить какие-либо опасные изменения в состоянии ногтей.

Горизонтальные полосы

Горизонтальные полосы на ногтях обычно возникают в результате травмы. Эти полосы могут оставаться на поверхности ногтя в течение нескольких месяцев, пока не отрастет новый ноготь. Такие травматические воздействия могут быть следствием различных факторов, таких как ушибы, сжатия или другие механические повреждения ногтевой пластины.

Правильный уход за ногтями и внимательность к их изменениям могут помочь выявить ранние симптомы серьезных проблем со здоровьем.

Большинство изменений в состоянии ногтей безвредны, но, если вы заметили любые подозрительные признаки, следует немедленно обратиться к врачу.

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