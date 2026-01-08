Что важнее для здоровья - сон или тренировки / © Credits

Издание EatingWell рассказало, что именно качество сна может быть ключом к активности, энергии и хорошему самочувствию, а не только еще одного пункта списка здоровых привычек.

Сон и физическая активность — два столпа здорового образа жизни. Однако в реальности большинство взрослых не придерживаются рекомендаций ни по движению, ни по отдыху. Нехватка времени, хроническая усталость, стресс и цифровая перегрузка заставляют нас выбирать: пойти на тренировку или подольше поспать.

Новое исследование, решило выяснить, как именно сон и движение взаимодействуют в повседневной жизни — не в лаборатории, а в реальных условиях.

Как проводили исследования

Ученые проанализировали данные более 70 тысяч взрослых, собранные в течение почти четырех лет — с 2020 по 2023 год. Участники использовали:

сенсоры под матрасом для измерения продолжительности и качества сна

смарт-часы для подсчета ежедневных шагов

Исследователей интересовало, как ночной сон влияет на активность на следующий день и наоборот.

Что выяснили ученые

Результаты оказались показательными:

Лишь 12,9% людей регулярно совмещали рекомендованные 7-9 часов сна с более 8 тыс. шагов в день

Сон имел гораздо большее влияние на движение, чем движение — на сон

Самую высокую активность люди демонстрировали после 6-7 часов качественного сна

Лучшее качество сна — больше движения на следующий день

Количество шагов почти не влияло на то, как люди спали той же ночью

Иначе говоря, интенсивный день не гарантирует глубокого сна, а вот плохой сон — почти всегда означает менее активное завтра.

Как это меняет наш взгляд на здоровье

Мы часто воспринимаем физическую активность как «лекарство от всего» — от бессонницы до тревоги. Но исследование показывает, что без качественного сна даже лучшая мотивация к движению не работает. Это также объясняет, почему:

активные люди могут страдать от бессонницы

регулярные тренировки не всегда улучшают сон

восстановление важнее принудительной производительности

Сон не просто восстанавливает, он формирует нашу способность быть активными.

Применение в реальной жизни

Если вам сложно «вместить» и спорт, и полноценный сон, начните с базы:

наладьте стабильное время отхода ко сну

обеспечьте прохладную, темную и тихую спальню

избегайте экранов перед сном

создайте вечерний ритуал, который сигнализирует телу об отдыхе

Когда сон становится качественным, движение возвращается естественно, без принуждения и истощения. Сон и физическую активность не стоит рассматривать как отдельные цели. Это взаимосвязанные процессы, которые усиливают друг друга, но не всегда симметрично. Улучшение сна может стать первым и самым эффективным шагом к более активной жизни.

В мире постоянной занятости и культуры «успевать все» новые научные данные напоминают о простой истине: здоровье начинается с отдыха. Сон — это не слабость и не роскошь. Это фундамент, на котором держатся энергия, движение и способность полноценно жить.