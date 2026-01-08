- Дата публикации
Что важнее для здоровья — сон или тренировки
Мы привыкли слышать, «Больше двигайся и будешь хорошо спать», но что, если все работает наоборот.
Издание EatingWell рассказало, что именно качество сна может быть ключом к активности, энергии и хорошему самочувствию, а не только еще одного пункта списка здоровых привычек.
Сон и физическая активность — два столпа здорового образа жизни. Однако в реальности большинство взрослых не придерживаются рекомендаций ни по движению, ни по отдыху. Нехватка времени, хроническая усталость, стресс и цифровая перегрузка заставляют нас выбирать: пойти на тренировку или подольше поспать.
Новое исследование, решило выяснить, как именно сон и движение взаимодействуют в повседневной жизни — не в лаборатории, а в реальных условиях.
Как проводили исследования
Ученые проанализировали данные более 70 тысяч взрослых, собранные в течение почти четырех лет — с 2020 по 2023 год. Участники использовали:
сенсоры под матрасом для измерения продолжительности и качества сна
смарт-часы для подсчета ежедневных шагов
Исследователей интересовало, как ночной сон влияет на активность на следующий день и наоборот.
Что выяснили ученые
Результаты оказались показательными:
Лишь 12,9% людей регулярно совмещали рекомендованные 7-9 часов сна с более 8 тыс. шагов в день
Сон имел гораздо большее влияние на движение, чем движение — на сон
Самую высокую активность люди демонстрировали после 6-7 часов качественного сна
Лучшее качество сна — больше движения на следующий день
Количество шагов почти не влияло на то, как люди спали той же ночью
Иначе говоря, интенсивный день не гарантирует глубокого сна, а вот плохой сон — почти всегда означает менее активное завтра.
Как это меняет наш взгляд на здоровье
Мы часто воспринимаем физическую активность как «лекарство от всего» — от бессонницы до тревоги. Но исследование показывает, что без качественного сна даже лучшая мотивация к движению не работает. Это также объясняет, почему:
активные люди могут страдать от бессонницы
регулярные тренировки не всегда улучшают сон
восстановление важнее принудительной производительности
Сон не просто восстанавливает, он формирует нашу способность быть активными.
Применение в реальной жизни
Если вам сложно «вместить» и спорт, и полноценный сон, начните с базы:
наладьте стабильное время отхода ко сну
обеспечьте прохладную, темную и тихую спальню
избегайте экранов перед сном
создайте вечерний ритуал, который сигнализирует телу об отдыхе
Когда сон становится качественным, движение возвращается естественно, без принуждения и истощения. Сон и физическую активность не стоит рассматривать как отдельные цели. Это взаимосвязанные процессы, которые усиливают друг друга, но не всегда симметрично. Улучшение сна может стать первым и самым эффективным шагом к более активной жизни.
В мире постоянной занятости и культуры «успевать все» новые научные данные напоминают о простой истине: здоровье начинается с отдыха. Сон — это не слабость и не роскошь. Это фундамент, на котором держатся энергия, движение и способность полноценно жить.