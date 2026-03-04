Вода / © Credits

В культуре здорового образа жизни тренд на питье горячей воды по утрам набирает популярность. От китайской медицины до современных TikTok-видео — оказывается, что теплая вода делает для вашего желудка гораздо больше, чем просто утоляет жажду. Но как именно она работает и почему стоит попробовать этот ритуал, рассказало издание Real Simple.

Оптимизация работы желудка

Теплая вода не начинает работу пищеварения, но создает оптимальные условия для его работы. Горячая вода расслабляет гладкую мускулатуру желудочно-кишечного тракта, которая позволяет пище двигаться легче и быстрее.

Облегчение перистальтики

Кроме того, теплая вода нежно стимулирует желудок, а это помогает активировать работу кишечника. Меньше «пробок» означает меньшее ощущение вздутия и лучшую эффективность переваривания.

Безопасная гидратация для чувствительного желудка

Для людей с чувствительным пищеварением теплая вода — идеальна, ведь она увлажняет организм, но не провоцирует спазмов или газов, как это может быть с холодными напитками.

Как правильно пить горячую воду

Время важно. Пейте воду именно утром, ведь после пробуждения кишечник работает активнее, а повышенный уровень кортизола мягко запускает процессы пищеварения Легкие добавки для вкуса и пользы. Например, немного лимонного сока придаст мягкую стимуляцию желудка, а имбирь помогает при тошноте и способствует более быстрому опорожнению желудка. Чего избегать: смеси порошков, яблочный уксус или слишком «экзотические» добавки могут раздражать желудок. Лучше всего остаться на простой горячей воде с небольшим количеством лимона или имбиря.

Пить горячую воду ежедневно — это легкий и доступный способ поддержать свой пищеварительный тракт и общее самочувствие. Это не волшебное средство, но именно эта маленькая хитрость может улучшить ваше настроение, активировать пищеварение и сделать начало дня «легче» для вашего тела.