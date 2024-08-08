Что вызывает изжогу: эксперты назвали 8 триггеров

Мы часто списываем изжогу на обильный прием пищи или стресс, но на самом деле существует еще несколько возможных причин этого состояния.

Если у вас никогда не было изжоги, представьте себе жжение в груди, которое может распространяться вверх по горлу в виде кислотного рефлюкса, иногда оставляя кислый привкус во рту.

Это происходит, когда клапан в верхней части желудка, называемый нижним пищеводным сфинктером, не работает должным образом, чтобы удерживать кислоту в желудке.

Если вы когда-либо были беременны, вы, возможно, знакомы с изжогой, поскольку она поражает многих женщин во втором и третьем триместрах. В этом случае она может быть вызвана колебаниями уровня прогестерона и эстрогена, а также давлением ребенка на ваш живот.

С возрастом у женщин изжога может быть вызвана несколькими факторами, включая менопаузу и изменения в пищеварительной системе. Woman&home поговорил с экспертами, включая врачей и диетологов, чтобы рассказать, что вызывает изжогу у женщин и как ее как можно быстрее остановить.

Еда и напитки

Еда / Фото: Credits

Некоторые продукты и напитки могут вызывать изжогу после еды. Фактически изжогу у большинства людей вызывает кофе, помидоры, алкоголь, шоколад, а также жирная или острая пища, говорит врач общей практики Хана Патель. Жирная пища дольше остается в желудке перед перевариванием, что увеличивает вероятность рефлюкса. Она также способствует высвобождению холецистокинина — гормона, который расслабляет нижний пищеводный сфинктер, что приводит к отрыгиванию пищи из пищевода или желудка.

Другой гормон, который расслабляет эту часть пищеварительной системы, — серотонин, который может быть стимулирован определенными продуктами, такими как шоколад, поэтому некоторые люди жалуются на изжогу после употребления небольшого количества шоколада.

Избыточный вес

Избыточный вес / Фото: Credits

В некоторых случаях изжога может быть вызвана избыточным весом. Жир в середине оказывает давление на желудок и заставляет кислую жидкость перемещаться по пищеводу.

Как говорится в исследовании, ожирение может повышать внутрибрюшное давление, ухудшать опорожнение желудка, снижать давление нижнего пищеводного сфинктера и, возможно, усиливать временное расслабление нижнего пищеводного сфинктер, все это может привести к повышенному воздействию кислоты на пищевод.

Курение

Не нужно повторять дважды, что курение вредно для нас, но знаете ли вы, что именно оно вызывает изжогу у многих людей.

Химические вещества, вдыхаемые при курении, создают больше кислоты в желудке, что заставляет нижний пищеводный сфинктер расслабляться, что, в свою очередь, вызывает несварение желудка и изжогу. Слюна помогает нейтрализовать желудочную кислоту, но курение также препятствует надлежащему производству слюны.

Пассивное курение также может привести к изжоге, поскольку вы все еще вдыхаете те же самые химические вещества, хотя и в меньшей степени.

Стресс и тревога

Мы знаем, что существует тесная связь между нашим мозгом и пищеварительной системой, известная как ось кишечник-мозг. Те, кто изо всех сил пытается поддерживать сбалансированную диету, более подвержены стрессу, так как аминокислоты в пище помогают вырабатывать многие гормоны и нейротрансмиттеры организма. Когда их не хватает, это может нарушить работу нервной системы организма и, в свою очередь, замедлить работу пищеварительной системы, вызывая изжогу.

Стресс и изжога — это ситуация курицы и яйца: регулярный кислотный рефлюкс вызывает стресс, нарушает сон и повседневную жизнь, но стресс и высокий уровень кортизола также могут вызывать кислотный рефлюкс.

Гормональные колебания

Изменения уровня гормонов могут привести к изжоге у некоторых, особенно у тех, кто переживает симптомы перименопаузы. Как показало исследование, из 497 женщин 42% тех, кто находился в перименопаузе, и 47% тех, кто находился в постменопаузе, испытывали изжогу.

Хотя это неприятно, это нормально, говорит доктор Клэр Фиппс, врач общей практики и специалист по менопаузе. Колебания уровня эстрогена могут изменить количество кислоты в желудке, но также могут привести к потере тонуса клапана в нижней части пищевода, который предотвращает обратный ток желудочной кислоты. Менопауза также может замедлить пищеварение, из-за чего пища дольше остается в желудке, что может увеличить риск рефлюкса.

Побочные эффекты лекарств

Таблетки / Фото: Credits

Некоторые лекарства имеют побочные эффекты, вызывающие изжогу, например, противовоспалительные обезболивающие, включая ибупрофен, говорит доктор Патель, особенно если вы принимаете их часто или в течение длительного периода.

Если проблема в этом, она рекомендует прекратить прием таблеток и как можно скорее обратиться к врачу, чтобы выяснить причину проблемы и найти подходящие альтернативы.

Язва желудка

Изжога и кислотный рефлюкс могут быть вызваны язвой желудка, которая образуется на слизистой оболочке желудка. Часто причиной этого являются бактериальные инфекции или длительное использование ибупрофена или аспирина.

Грыжа

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы — это место, где часть желудка продавливается через диафрагму, и это может способствовать изжоге, говорит врач-терапевт по женскому здоровью доктор Алиша Эсмаил. Она может быть причиной изжоги, но встречается реже, чем, например, пищевые триггеры.

Такие грыжи могут быть распространены среди людей старше 50 лет и возникают, когда часть желудка проталкивается через диафрагму и поднимается к груди. Лекарства и изменения образа жизни, такие как снижение веса, обычно могут облегчить симптомы грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, но в некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство.

Как справиться с изжогой

Безрецептурные лекарства. Безрецептурные антацидные лекарства, можно принимать после еды и перед сном. Они создают защитный слой от кислоты желудка, чтобы она не могла подняться по пищеводу.

Безрецептурные антацидные лекарства, можно принимать после еды и перед сном. Они создают защитный слой от кислоты желудка, чтобы она не могла подняться по пищеводу. Жевать жвачку. Правильная выработка слюны может удерживать кислоту желудка там, где ей и положено быть, а жевательная резинка помогает вырабатывать больше слюны, поэтому это может быть полезным краткосрочным решением.

Правильная выработка слюны может удерживать кислоту желудка там, где ей и положено быть, а жевательная резинка помогает вырабатывать больше слюны, поэтому это может быть полезным краткосрочным решением. Поднимите изголовье. Доктор Эсмаил также предлагает поднять изголовье кровати на 15-20 см для поддержания силы тяжести и предотвращения ночных симптомов.

Доктор Эсмаил также предлагает поднять изголовье кровати на 15-20 см для поддержания силы тяжести и предотвращения ночных симптомов. Сидите прямее. Это может показаться мелочью, но плохая осанка — сидение сгорбившись в кресле в течение нескольких часов подряд, как делают многие из нас — может быть одной из причин изжоги. Сидение прямо может уменьшить давление на желудок, которое может толкать кислоту в пищевод.

Это может показаться мелочью, но плохая осанка — сидение сгорбившись в кресле в течение нескольких часов подряд, как делают многие из нас — может быть одной из причин изжоги. Сидение прямо может уменьшить давление на желудок, которое может толкать кислоту в пищевод. Ешьте меньшими порциями. Если вы едите большими порциями перед сном, то, возможно, стоит перейти на более ранний прием пищи и меньшие порции вечером. Доктор Патель советует пациентам не есть в течение 3 или 4 часов перед сном, так как это может усугубить симптомы.

Если вы едите большими порциями перед сном, то, возможно, стоит перейти на более ранний прием пищи и меньшие порции вечером. Доктор Патель советует пациентам не есть в течение 3 или 4 часов перед сном, так как это может усугубить симптомы. Прописанные лекарства. Длительный кислотный рефлюкс может привести к повреждению пищевода, поэтому врачи могут порекомендовать вам принимать лекарства.

Чем отличается изжога от кислотного рефлюкса

Термины "изжога" и "кислотный рефлюкс" используются взаимозаменяемо, но на самом деле это немного разные вещи. Кислотный рефлюкс — это действие — содержимое желудка поднимается обратно в пищевод, — в то время как изжога — это ощущение от этого — жжение, болезненность, дискомфорт после еды или когда вы лежите.

Если вы испытываете изжогу, вызванную кислотным рефлюксом, у вас также может быть неприятный запах изо рта, хриплый голос, вздутие живота или тошнота, или у вас также может быть икота.

Когда нужно обратиться к врачу

Пора обратиться к врачу, если у вас изжога, которая регулярно или сильно мешает вашей повседневной жизни, или вы регулярно испытываете изжогу. Если вам прописали лекарство от изжоги, но вы не видите улучшения симптомов, вам также может потребоваться направление к специалисту для дальнейшего обследования.

Консультант может предложить гастроскопию — когда тонкая трубка с камерой вводится через горло в желудок. Хотя это неприятно, это используется для выяснения того, происходит ли что-то более серьезное.

NHS утверждает, что могут быть проведены и другие тесты для проверки на наличие бактерий, таких как Helicobacter pylori, которые могут прилипать к клеткам желудка и вызывать выработку большего количества кислоты. Это можно лечить с помощью прописанных лекарств, таких как антибиотики. В более серьезных случаях некоторым людям может потребоваться операция на желудке или пищеводе, чтобы предотвратить рефлюкс и устранить повреждения, нанесенные кислотой.

Если у вас изжога, но вы также обнаруживаете, что пища застревает в горле, у вас часто возникает рвота или вы теряете вес без причины, срочно обратитесь к врачу.

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