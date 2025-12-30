Что вызывает рак: врач-онколог развенчал популярные мифы / © Associated Press

В мире, где информация появляется быстрее, чем ее успевает проверить мозг, мифы о раке распространяются чрезвычайно легко. От страхов о Wi-Fi и мобильных телефонах до опасений относительно косметики или микроволновки, кажется, что угроза может скрываться буквально за каждым углом. Врач-онколог и онкохимиотерапевт Максим Тур специально для страницы LUKI рассказал, что на самом деле современная онкология имеет четкие ответы на все подобные догадки и далеко не все популярные представления о причинах рака соответствуют действительности. Разобраться в правде и мифах помогает наука.

Wi-Fi, 3G, мобильные телефоны — безопасны

Популярные теории о вреде радиоволн и мобильной связи не имеют научного подтверждения. Радиоволны современных сетей не вызывают мутаций в клетках и не способствуют развитию рака. Даже «шапочка из фольги» не способна защитить от мнимого вреда — эта практика скорее относится к категории мифов.

Микроволновая печь — не враг

Многие люди опасаются микроволновых печей и считают, что они могут провоцировать рак. На самом деле микроволны не изменяют структуру продуктов вредным для организма способом. Печь используется безопасно, если придерживаться базовых правил эксплуатации.

Косметика и уход за кожей

Кремы, дезодоранты и другие косметические средства также не повышают риск онкологии. Напротив, кремы с SPF защищают кожу от ультрафиолетового излучения, которое является одним из доказанных факторов развития рака кожи. Ботокс и современные косметические кислоты безопасны, если применяются по инструкции.

Лазерная эпиляция — безопасная

Процедуры лазерной эпиляции не связаны с развитием рака. Они не влияют на ДНК клеток и не повышают риск опухолей. Выбор салонной или домашней процедуры больше касается комфорта и эффективности, а не здоровья.

Что действительно опасно

Настоящую угрозу для кожи представляет чрезмерное пребывание на солнце и солярии. Интенсивное ультрафиолетовое излучение разрушает ДНК клеток и может провоцировать меланому — один из самых опасных видов рака кожи. Для безопасного загара рекомендуется:

загорать в утренние часы до 10:00

или после 16:00

полностью избегать солярия

Эти простые правила значительно снижают риск поражения кожи и позволяют наслаждаться солнцем без вреда для здоровья.

Современная онкология четко отделяет мифы от фактов. Наибольший риск развития рака связан с доказанными факторами: чрезмерное ультрафиолетовое излучение, курение, вредная диета и некоторые хронические заболевания. Мифы о Wi-Fi, косметике или бытовых приборах не имеют оснований в науке.

Знания и здравый смысл — лучший щит от ложных страхов и паники. Соблюдение простых правил защиты кожи, сбалансированное питание и регулярные медицинские обследования — это то, что действительно помогает сохранить здоровье.