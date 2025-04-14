Чувствовать себя, как в двадцать: 7 секретов сохранения молодости в любом возрасте

Секреты молодости / © Credits

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С возрастом мы меняемся и эти изменения разные. Мы становимся более опытными, в чем-то мудрее, чаще всего мы лучше начинаем понимать себя и заботиться о себе. Но есть и менее приятные «спутники» возраста — иногда с возрастом мы можем чувствовать себя более слабыми, более уязвимыми к стрессам и напряженному ритму жизни. Состояние нашего здоровья, нашей кожи – все это очень чувствительно к образу жизни, который мы выбрали. Обязательно ли с каждым новым годом вы будете терять энергию, здоровье и естественное сияние? Наверное, нет — при условии, что вы готовы любить себя и заботиться о себе. Кандидат медицинских наук, врач, основательница и СЕО INSTYTUTUM и Hyalual Наталья Бобок рассказала, как можно продлить чувство молодости благодаря простым шагам.

1. Больше движения

Наше тело создано для движения, поэтому ежедневная активность – это самый доступный способ поддержания молодости. Исследования показывают, что регулярная физическая активность ежедневно снижает вероятность ряда серьезных заболеваний, среди которых, например, диабет второго типа, а также способна увеличить продолжительность жизни. А еще – запускает процессы восстановления клеток и производства коллагена. Полезно совмещать кардио, силовые тренировки и растяжку. И помните, что совсем не обязательно работать на истощение – танцы, плавание, активные прогулки действуют не менее эффективно.

2. Правильное питание – топливо для молодости

То, что мы едим сегодня, формирует здоровье нашего тела завтра. Антиоксиданты, омега-3 жирные кислоты и витамины А, С, Е – это не просто модные слова, а реальные «строительные блоки» молодости. Питайтесь разнообразно, включите в рацион больше ягод, жирной рыбы, авокадо, орехов и зеленых овощей. Не забывайте о достаточном потреблении чистой воды – 30 мл на килограмм веса обеспечат оптимальное увлажнение тканей изнутри.

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По возможности, ограничьте потребление сладкого. Исследования подтверждают , что повышенный уровень глюкозы в крови связан с визуально старшим видом кожи. Чрезмерное потребление сахара запускает гликацию – процесс, в ходе которого молекулы сахара связываются с белками, образуя вредные соединения «AGE», ускоряющие старение. Это приводит к потере упругости, дряблости и более глубоким морщинам. Коллаген и эластин затвердевают, формируя так называемое «сахарное лицо».

3. Качественный сон – самый действенный биогакинг

Ничто так не влияет на самочувствие и внешний вид, как хроническое недосыпание. Во время гибернации (REM) вырабатывается мелатонин и гормон роста — естественные «эликсиры молодости». Для качественного сна важно соблюдать режим, впускать в спальню свежий воздух и отказаться от гаджетов за час до сна. Помните, что сон — это не что-то просто «случающееся». Сделайте качественный сон одним из чекпойнтов вашей заботы о себе, к выполнению которого стоит приложить сознательные усилия. Приятная постель, блекаут-шторы, теплое освещение и соблюдение режима дня – ваши союзники в этом ритуале красоты.

4. Меньше стресса

Стресс – неотъемлемая часть современной жизни. Ежедневные дедлайны, многозадачность, информационная нагрузка и эмоциональное напряжение постепенно истощают наш организм. Хроническое напряжение влияет не только на психику, но и на физическое здоровье – нарушает сон, замедляет обмен веществ, снижает жизненный тонус и ослабляет иммунную систему. Современный ритм жизни повышает уровень гормона стресса – кортизола, ускоряющего процессы старения. Исследование подтверждает, что стресс провоцирует повышенную выработку кортизола в коже, что существенно ослабляет ее защитный барьер, ускоряет распад коллагена и приводит к преждевременному старению. Проанализируйте, какие стрессовые факторы вы можете убрать из жизни, а для остальных найдите свой способ расслабления: медитация, дыхательные практики, йога или просто вечерняя ванна с эфирными маслами. 10 минут ежедневной медитации снижают уровень кортизола и улучшают кровообращение, что сразу отражается на вашем лице свежестью и сиянием. А для скорой помощи коже можно добавить к уходу интенсивное увлажнение с компонентами, борющимися со стрессом.

5. Уход за кожей: science-based skincare

В уходе за кожей важно опираться на науку и компоненты с доказанной эффективностью, а не на тренды в соцсетях или маркетинговые лозунги. SPF-защита, ретиноиды (лучшая форма — Hydroxypinacolone Retinoate — то есть гранактивный ретиноид, не раздражающий кожу), витамин С (THD, ультрастабильная жирорастворимая форма, намного эффективнее водорастворимой) и качественная очистка — это основа антивекового ухода, которая является основой антивозрастного ухода. Вместо скупки большого количества баночек, которые популярны в текток, лучше инвестируйте в меньшее количество базовых уходовых продуктов с доказанной эффективностью. Лучше отдавать предпочтение линейкам одного производителя, поскольку у проверенных брендов разные косметические средства обязательно оттестированы на взаимодействие и работают в синергии, усиливая, а не мешая друг другу. Это усиливает эффективность, избавляет кожу от необходимости постоянно адаптироваться к новым средствам и существенно снижает вероятность побочных реакций.

Обратите внимание на SPF: пусть нанесение крема с солнцезащитными фильтрами станет повседневной привычкой. Это важно делать, когда индекс ультрафиолетового излучения больше 2 (его можно проверить в приложении с погодой), а это бывает даже в облачную погоду. Самый комфортный способ приучить себя делать это каждый день – это использовать кремы с современными органическими солнцезащитными фильтрами, которые не ощущаются на коже и не оставляют белых следов.

6. Вы — это ваше окружение

Держитесь ближе к людям, которые вдохновляют вас и заряжают энергией. Токсичные отношения и негативные эмоции буквально «записываются» на вашем лице через микромимику и напряжение мышц, что визуально может проявляться в морщинах и изломах.

Наталья Бобок

7. Делайте то, что любите

Имеется в виду не то чтобы отказаться от всего, что вас не радует – в современном мире это звучит фантастически. Однако обязательно находите время для того, что доставляет удовольствие. Увлечения и хобби стимулируют мозговую активность, поддерживают когнитивную гибкость и дарят чувство радости от жизни. Двигаться не из-за «надо», а из-за «хочу» — это умение жить в своем ритме, прислушиваться к себе. Когда вы пропускаете все через любовь, а не следуете исключительно внешним требованиям, жизнь перестает быть бесконечным марафоном и превращается в путь, который хочется проживать. И, как ни банально это звучит, когда в жизни есть то, что доставляет удовольствие, его действительно хочется жить.

Молодость – это энергия, излучаемая изнутри. Помните: красота не в борьбе с морщинами, а в гармонии с собой и миром. Любите и заботьтесь о себе, цените каждый день — и вы будете чувствовать себя невероятно в любом возрасте.