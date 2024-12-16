Цистит и его осложнения: в чем опасность самолечения и что делать в экстренных ситуациях

Каждая вторая женщина обращается к врачу из-за цистита. Часто уже после попыток самолечения и неоднократного приема антибиотиков. В результате у них высокая резистентность к препаратам и хроническая патология.

Как не пропустить цистит и предотвратить развитие осложнений, рассказывает уролог столичной клиники "Оксфорд Медикал" Дарья Лебедь.

Что такое цистит

Циститом называют симптомы, проявляющиеся болезненным и частым мочеиспусканием. Самые распространенные виды:

острый, иногда с примесями крови, возникающей вследствие перемерзания и иммунодефицита;

посткоитальный, то есть после полового акта.

Заболевание характеризуется воспалением мочевого пузыря из-за бактериальной или грибковой инфекции.

Неочевидные симптомы или свидетельствующие о других проблемах

При цистите важно не пропустить симптом, который путают с другими заболеваниями: тягучая тупая боль над лоном без частого и болезненного мочеиспускания. Женщины обычно не обращают на нее внимания, потому что знают, что у них, например, миома матки или киста яичника. Однако игнорирование этого состояния приводит к восходящему пиелонефриту, тогда к врачу попадают с температурой 40.

А вот частые походы в туалет ночью необязательно свидетельствуют о цистите. Одним из вариантов, конечно, является дебют этого заболевания. Но есть и другие причины:

проблемы с сердечно-сосудистой системой. Когда у человека варикозное расширение вен, пролапс или стеноз клапанов сердца его насосная функция слабее, из-за чего днем возникают отеки на ногах. Однако ночью, в горизонтальной позиции, венозный возврат крови увеличивается, начинается лучшая фильтрация почек, соответственно отеки сходят, и жидкости нужно куда деваться. Вот и причина частого мочеиспускания;

несоблюдение режима питья: избыток воды вечером.

Многие женщины считают циститом проявления нейрогенного мочевого пузыря по гиперактивному типу. Тогда ощущается сильный позыв к частому мочеиспусканию, в то же время порции мочи скудны - менее 50 мл. Однако унять этот позыв невозможно. Причина – в особом строении нервной системы, когда нарушен механизм передачи импульса из мозга через спинной мозг к мочевому пузырю. Пока девушка молода, тонус мышц тазового дна помогает удерживать мочевой пузырь, но после родов или с возрастом они слабеют и женщина страдает от недержания мочи. В этом случае проводится комплексное обследование с исключением воспалительного процесса. Терапия может быть комбинированной, например, инъекции ботокса в определенные зоны мочевого пузыря или назначается консервативная терапия из препаратов местного и центрального действия.

Иногда после хронических циститов, которые имели инфекционный агент, уже при стерильной моче женщина продолжает чувствовать дискомфорт, похожий на проявления цистита. Это могут быть проблемы с позвоночником поясничного или крестцового отдела, другими органами малого таза или лейкоплакия мочевого пузыря, когда клетки переходного эпителия замещаются на плоскости. В последнем случае положительную динамику дает лазерная абляция, удаляющая патологические клетки.

Причины развития цистита

Любой стресс, как эмоциональный, так и связанный с изменением привычного образа жизни, может привести к циститу.

Например, продолжительное путешествие с недостаточным питьем и без должной гигиены или в период менструации. Или классическая ситуация: отдых на курорте, где много солнца, алкоголя, купание в бассейне – из-за сквозняков или перемерзания иммунитет ослабевает, что становится благоприятной средой для возникновения цистита.

Достаточно распространенная причина – пребывание на улице в сырую или зимнюю погоду.

Люди, имеющие иммунодефицитное состояние: хроническое заболевание (красная волчанка, ревматизм, бронхит, колит) или банальную простуду или ОРВИ, также подвержены циститу. Ведь когда иммунитет борется с другой болезнью, то не может справиться с дополнительными отрицательными факторами, вызывающими воспаление мочевого пузыря. Так, больные сахарным диабетом имеют гораздо более высокий риск развития цистита, который очень быстро, буквально в сутки, переходит в пиелонефрит.

Вот почему следует укреплять иммунную систему, покрывать дефицит витаминов, пить много воды и периодически проверять щитовидную железу.

Диагностика

Заболевание должно верифицировать и лечить именно уролог. Для этого нужно прийти на прием к врачу с полным мочевым пузырем.

В зависимости от ситуации исследование предполагает:

общий анализ мочи;

УЗИ мочевого пузыря;

бакпосев мочи для определения микрофлоры, вызвавшей воспаление. Он позволяет подобрать активное вещество для лечения цистита и составить предположения, откуда могла взяться инфекция, чтобы предотвратить рецидивы;

Synergy-тест делают, если в бакпосеве обнаруживают бактерии, резистентные (устойчивые) ко всем антибиотикам. Поэтому тест определяет комбинацию уросептиков, которые смогут подавить их рост. Это важно, чтобы создать пациенту устойчивую ремиссию, обезопасив ежемесячный рецидив цистита. Такая стратегия не просто удручает микрофлору, а действительно излечивает болезнь.

Как сдать анализ правильно

Для вероятного результата перед анализом требуется туалет наружных половых органов. И все. Представление, что следует сдавать только утреннюю мочу, ошибочно. Невозможно предсказать появление цистита: если заболело посреди дня – в дороге, офисе, на работе, связанной с пребыванием во дворе, если мочитесь кровью, не стоит ждать до утра, чтобы сдать ночную мочу. Идите в клинику, которая берет анализы до вечера. В этом отношении наличие стационара, когда лаборатория работает круглосуточно, становится большим преимуществом. Так есть возможность срочно сдать анализы и тут же получить рекомендации.

Дарья Лебедь рассказывает, что и иногда девушки приходят на прием с менструацией. Если они не пользуются тампонами, для максимальной объективности анализа им предлагают забор мочи уретральным катетером, крошечным, тоненьким, без какого-либо чрезмерного дискомфорта. Так есть возможность избежать в анализе лишних эритроцитов.

Первая линия помощи

В случае цистита с кровью сразу, без ожидания результатов бакпосева, назначается препарат широкого спектра действия, чтобы предотвратить осложнение – пиелонефрита. Обычно восходящий пиелонефрит является следствием нелеченного цистита, чаще всего геморрагического.

Если же на качество жизни заболевание влияет не существенно: нет очень выраженных болей при мочеиспускании, человек находится дома, у него сидячая работа, есть возможность пить много теплой воды, поставить себе диклофенаковые свечи, принять, например, катарию, можно отсрочить назначение антибиотика до получения результатов анализов

Эксперт отмечает, что для решения стратегии лечения она всегда советуется с пациентом, насколько состояние влияет на его привычную жизнь.

Что делать в экстренных случаях

Собираетесь на отдых, в командировку, за границу? Позаботьтесь о дорожной аптечке.

Возьмите с собой лекарства, которые симптоматически облегчат боль, в частности:

нестероидные противовоспалительные препараты, например парацетамол, нурофен, ибупрофен;

диклофенаковые свечи, если страдаете гастритом и не можете принимать НПВП.

Но самое главное правило при цистите – пейте много воды, чтобы часто ходить в туалет и не допустить развития пиелонефрита. В редких случаях можно приложить тепло на проекцию мочевого пузыря.

Дарья Лебедь также предупреждает, что самостоятельно назначать себе лечение антибиотиками или уросептиками, тем же монуралом больше повредит, чем поможет. Ведь на фоне их приема усложняется и затягивается диагностика заболевания. Приходится делать дообследования, которые могут длиться почти месяц, чтобы определить истинную причину воспаления. А дальше пол года лечить цистит.

Опасность распространения инфекции при несвоевременной диагностике

Любая инфекция, провоцирующая воспалительные явления в мочевыделительной системе, является инфекцией восходящего тракта. Следовательно, бактерии из вульвы или E. coli, которые являются нормальной микрофлорой прямой кишки, мигрируют, попадая в уретру, что приводит к уретриту.

Далее быстро развивается цистит, а при неблагоприятных обстоятельствах – пиелонефрит. Если вовремя не лечить заболевание, поражаются репродуктивные органы, ухудшается реология крови.

Пиелонефрит опасен тем, что почки обладают пониженной функциональной способностью и становятся источником распространения инфекции. Тяжелым осложнением является апостематозный пиелонефрит, при котором в тканях почки образуются гнойники. Они нуждаются в дренировании – хирургическом вмешательстве, чтобы избавить орган от очагов гнойного превращения. Самым радикальным методом помощи является декапсуляция почки.

Методика лечения

Обычно назначается комплексная терапия:

консервативная – таблетки, направленные на этиологический фактор, то есть на бактерию, повлекшую заболевание;

симптоматическая – спазмолитики и противовоспалительные препараты, чтобы облегчить такие проявления, как спазмы, жжение;

обильное питье.

Если есть осложнение из-за сопутствующей патологии или несвоевременного обращения, то возможно оперативное лечение.

Итак, чем раньше вы посетите уролога без применения препаратов антисептического спектра, тем проще и дешевле будет диагностировать заболевание. Специалист сразу приступит к лечению, без рисков осложнения. Если же медлить с визитом через самолечение, будет больше осложнений, продолжительнее определение причины воспаления и подбора препаратов, а самое главное риск хронизации патологии и уязвимость к болезни на всю жизнь.

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