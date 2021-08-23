Цистит: виды, осложнения лечение и профилактика

Боль внизу живота, частые позывы к мочеиспусканию и жжение в уретре могут указывать на воспаление мочевого пузыря.

Цистит – неприятное заболевание, которое чаще всего возникает женщин. Подсчитано, что женщины страдают циститом в 10 раз чаще, чем мужчины, в силу анатомических особенностей мочевыделительной системы. Во многих случаях болезнь проходит сама по себе, спустя несколько дней. Однако воспаление не следует недооценивать, поскольку отсутствие адекватного лечения может стать причиной развития пиелонефрита. Особенно следует позаботиться о лечении цистита беременным женщинам, так как осложнения могут быть опасны для здоровья и жизни ребенка.

Причины цистита: как развивается воспаление

Анатомически так сложилось, что женщины намного чаще страдают от неприятных симптомов цистита и других инфекций мочевыводящих путей. Уретральный канал женщины короче – всего 4-5 см в длину, когда уретра мужчины может достигать 20 см. Кроме того, рядом располагаются отверстие влагалища и анальный вход, где обитает множество микроорганизмов. И хотя они безвредны в естественной среде, могут вызывать воспаление при попадании в мочевыводящие пути.

Так, бактерии Escherichia Coli, составляющие физиологическую бактериальную флору толстого кишечника, ответственны за 70-80% инфекций мочевого пузыря. В других случаях причиной цистита становятся стрептококки Enterococcus, палочка пневмонии Klebsiella, а также некоторые разновидности грибка и вирусы.

Кроме того, нерегулярная гигиена половых зон, частое использование спермицидных средств или интимной косметики, могут увеличивать риск развития воспалительного процесса.

Цистит у женщин часто встречается при беременности и в период менопаузы. Во время беременности мочевыводящие пути особенно уязвимы для инфекций, поскольку не только матка, но и мочеточники, мочевой пузырь, уретра расширяются из-за физиологических изменений, связанных с ростом плода. Помимо прочего, увеличенная матка оказывает давление на мочевыводящие органы, в результате чего в мочевом пузыре скапливается остаточная моча, что также способствует размножению патогенной микрофлоры.

Цистит – нередкое явление для женщин и в период менопаузы, что связано с уменьшением количества эстрогена. Недостаток гормона приводит к повышенной сухости влагалища и, как следствие, появляется раздражение слизистой. Это и способствует более легкому проникновению и активному размножению бактерий, вызывающих воспаление мочевого пузыря.

У молодых сексуально активных женщин, которые часто меняют половых партнеров, в 75% случаев именно интимная близость является причиной развития воспаления мочевого пузыря. Отсюда можно нередко встретить такой термин, как "цистит медового месяца".

Как проявляется воспаление мочевого пузыря?

Наиболее часто женщины жалуются на появление следующих симптомов:

жжение при мочеиспускании;

боль во время мочеиспускания;

поллакиурия (учащенное мочеиспускание, более 6 раз в сутки);

чувство давления на мочевой пузырь;

гематурию (присутствие крови в моче);

лихорадку или субфебрильную температуру.

Давление на мочевой пузырь, неприятное жжение при мочеиспускании и боль внизу живота могут быть признаками инфекции мочевыводящих путей. Не игнорируйте эти симптомы – действуйте быстро, чтобы минимизировать риск осложнений.

Иногда единственным признаком цистита является бактериурия, характеризующаяся наличием бактерий в мочевыводящих путях. При этом моча темного цвета и имеет специфический запах. У больного человека могут возникать боли в пояснице и животе, чувство усталости, сонливость.

Цистит и его виды

Цистит может иметь несколько форм. В зависимости от выраженности симптомов и частоты заболевания можно выделить:

неосложненный острый цистит. Наиболее часто диагностируемый тип цистита, характеризующийся частыми позывами в туалет поллакиурией и жжением во время мочеиспускания;

осложненный острый цистит. Часто сосуществует с другими заболеваниями (сахарный диабет, нефролитиаз) или вызван анатомическими функциональными нарушениями мочевыделительной системы;

хронический цистит. Симптомы сохраняются более двух недель или возникают не реже двух раз в месяц в течение 6 месяцев;

рецидивирующий цистит. Воспаление мочевого пузыря, возникающее не реже трех раз в год;

геморрагический цистит. Инфекция мочевого пузыря, проявляющаяся гематурией;

интерстициальный цистит. Вид воспаления характеризующееся тем, что, несмотря на наличие симптомов, характерных для острого цистита, диагностические тесты не подтверждают наличие бактерий в моче, а противомикробное лечение оказывается безуспешным;

Чтобы выяснить точную причину инфекции, врач проведет общий анализ мочи. Повышенная концентрация лейкоцитов, плоского эпителия и бактерий уже достаточно для начала медикаментозного лечения.

Цистит и возможные осложнения

Цистит, как правило, не вреден для нашего здоровья и легко поддается лечению. Однако люди с анатомическими аномалиями мочевыводящих путей подвержены риску развития осложнений. Риск увеличивается у людей с хроническими заболеваниями, пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом. В таких ситуациях невылеченный цистит может привести к периренальным абсцессам и острому пиелонефриту. В крайних случаях существует риск генерализованного или даже хронического пиелонефрита, который может перерасти в острую почечную недостаточность.

Лечение и профилактика цистита

Наличие бактерий в моче – показание к медикаментозному лечению. Популярным действующим веществом, используемым при лечении воспаления мочевого пузыря, является производное нитрофуранов. Такие препараты представляют собой лекарственные средства с выраженным противомикробным действием.

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При необходимости могут назначаться антибиотики, преимущественно широкого спектра действия – макролиды или линкозамиды. Для уменьшения болевых ощущений и спазмов дополнительно назначаются спазмолитики и противовоспалительные нестероидные препараты. Также в качестве дополнительных средств доктор порекомендует отвары лекарственных трав, чаще всего это мочегонные растения. Мочегонные травы, за счет увеличения количества выделяемой мочи позволяют быстрее избавиться от микроорганизмов из мочевыделительной системы, при этом сохраняя водно-электролитный баланс.

В качестве профилактики цистита или как минимум снижения рисков его развития врачи рекомендуют придерживаться следующих правил:

соблюдать элементарные правила личной гигиены и отказаться от использования интимной ароматической косметики;

не использовать чужое белье и купальники, а также полотенца;

носить с собой одноразовые накладки для унитаза, если приходится посещать общественные туалеты.

Правильная диета не менее важна в профилактике воспаления мочевого пузыря. Так, было выявлено, что чрезмерное употребление острой, пряной пищи, кофе и алкоголя негативно влияет на органы мочевыделительной системы и может усилить симптомы цистита. Врачи рекомендуют регулярно пить не менее 2 литров воды в день для адекватной гидратации организма и нормального функционирования мочевого пузыря.

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